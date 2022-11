Groupe Konex : Dépanner le dépanneur

Groupe Konex Grossiste et distributeur de produits électroniques Croissance 301 % Chiffre d’affaires entre 2 et 5 millions Employés 18 Siège social Shawinigan

A près deux heures de route, l’arrêt à la station-service est bien mérité. À la caisse, vous déposez ce café dont vous rêviez depuis 30 minutes, puis votre œil est attiré par des lunettes de soleil et des écouteurs sans fil, près du comptoir. Si vous repartez les mains pleines ce jour-là, c’est peut-être à cause de l’effet Konex.

L’entreprise de Shawinigan est derrière les présentoirs placés à proximité des caisses de près de 3 000 pharmacies, quincailleries ou dépanneurs québécois : des produits électroniques (câbles USB, chargeurs, écouteurs, adaptateurs, etc.), des lunettes de soleil, mais aussi des désodorisants pour la voiture (en forme de sapin, un classique), des tasses réutilisables ou encore des sacs-surprises. Seize employés sillonnent les routes du Québec à temps plein pour les remplir.

Les produits de la marque Konex proviennent principalement d’Asie, de Vancouver ou des États-Unis. Certains sont conçus spécialement pour le distributeur et grossiste québécois, d’autres non. « On cible des clients qui cherchent des produits abordables, et ils en ont pour leur argent », affirme Kevin Arbour, copropriétaire de l’entreprise avec Pierre-Hugues Lavergne.

De grandes enseignes font affaire avec Groupe Konex, comme IGA ou Jean Coutu. Selon les dirigeants, les marges de profit peuvent se situer entre 30 % et 40 % en moyenne si le client signe une entente d’exclusivité.

Kevin Arbour demeure cependant discret sur ses ambitions de croissance, ne voulant pas dévoiler son jeu aux concurrents. La lutte pour obtenir de la visibilité près des caisses est manifestement féroce.

Cet article a été publié dans le numéro de janvier-février 2023 de L’actualité, sous le titre « Leaders de la croissance 2022 ».