HEC Montréal : l’école du futur est maintenant

Quels sont les objectifs de ce virage technologique ?

Nous voulons offrir la meilleure expérience client et la meilleure pédagogie possible pour que les gens puissent élargir leur champ de compétence en ces temps incertains. Ce virage technologique a un double objectif : que les gens aient une expérience agréable du point de vue de la technologie, mais également sur le plan humain.

Pourquoi pensez-vous qu’il est particulièrement important de se former en ce moment ?

Il est plus que jamais important de stimuler l’innovation et de revoir nos manières de faire. Pour cela, il faut être à l’affût des tendances, résilient et agile. Il est également important de se former pour assurer l’engagement, la mobilisation et la motivation des équipes, et, ainsi, maximiser la performance. Les formations de l’École des dirigeants sont admissibles à la loi du 1 %. Les budgets ont été prévus, c’est le moment d’investir dans la formation des employés !

Comment avez-vous adapté votre offre de formation ?

Tous les cours ont été repensés pour s’adapter aux nouveaux modes de diffusion. On sait qu’on ne peut pas écouter un cours magistral de trois heures en ligne. On a donc revu les contenus et les méthodes pédagogiques pour que les cours soient le plus dynamiques possible. Les enseignants sont également formés pour offrir de meilleures prestations dans ces nouvelles salles.

À qui s’adressent ces cours ?

À toutes les personnes qui veulent acquérir une expertise sur des sujets de pointe. Aux professionnels qui ont déjà des connaissances et veulent rehausser leur niveau. Nous proposons des cours de un à huit jours. Les gens obtiennent rapidement des acquis. On est davantage dans le partage d’expérience que dans la théorie. L’aspect réseautage est également très important.

4 nouvelles certifications pour propulser votre entreprise

Spécialement conçus pour répondre à des enjeux universels et actuels, ces programmes de certification sont un gage de réussite professionnelle, qui représentera un moment décisif dans votre carrière.

COMMERCE DE DÉTAIL Remettre en question votre modèle d’affaires.

Adapter la gestion de vos équipes aux nouvelles conditions de travail.

Adopter les plus innovantes pratiques de service à la clientèle, de vente omnicanale et de chaîne logistique.

COMMUNICATION-MARKETING Construire une stratégie gagnante de communication intégrée.

Transformer vos activités marketing, de marque et de communication en un véritable centre de profit.

Maîtriser à l’interne votre potentiel créatif en adoptant une stratégie efficace et régulière de valorisationdes contenus.

FINANCE D’ENTREPRISE Utiliser des outils financiers pour prendre de meilleures décisions de gestion.

Améliorer la gestion des coûts.

Évaluer un projet d’investissement.

ÉTHIQUE ET CONFORMITÉ Implanter et gérer les dimensions éthiques et de conformité.

Favoriser la transmission des meilleures pratiques.

Constituer une boîte à outils pratique afin de pouvoir mettre en place un programme éthique.

