Immigration et salaire : le discours déroutant de François Legault

Chaque premier ministre a ses obsessions. Jean Charest dernière mouture avait le Plan Nord et une hausse des frais de scolarité. Pauline Marois souhaitait réformer le financement des partis politiques et promulguer une charte de la laïcité. Philippe Couillard était obnubilé par les finances publiques et un Québec ouvert sur le monde. Si on exclut la gestion de la pandémie, François Legault veut un « Québec fier » de sa langue, de sa culture et de son économie, et réduire l’écart de richesse du Québec avec l’Ontario.

Les obsessions sont utiles en politique, puisqu’elles servent à garder le cap pendant un mandat. Un gouvernement est constamment ballotté d’une crise à l’autre, de la controverse du jour à celle du lendemain, de sorte qu’il est facile en haut lieu de perdre de vue ce qu’on souhaite accomplir à plus long terme.

Mais parfois, les obsessions embrument le jugement, provoquent de faux pas et de la confusion. C’est ce qui ressort des déclarations de François Legault sur l’immigration économique prononcée devant les gens d’affaires du Conseil du patronat du Québec (CPQ), à qui il s’est adressé en privé, virtuellement, pendant environ 45 minutes vendredi dernier. Le contenu de la conversation a été rapporté par le journaliste Romain Schué, de Radio-Canada, qui en a fait un compte rendu. Cette fuite a d’ailleurs mis le bureau du premier ministre en colère, au point où un retour de François Legault à cette tribune dans un avenir rapproché me paraît aussi probable qu’un lunch amical entre le ministre Pierre Fitzgibbon et la commissaire à l’éthique Ariane Mignolet.

Il se dit beaucoup de choses en 45 minutes, et je n’ai pas eu accès à la conversation, mais les propos du premier ministre rapportés par Radio-Canada ont de quoi surprendre, parce qu’ils sont en décalage par rapport à la réalité, et en contradiction avec le message de son propre gouvernement depuis qu’il est au pouvoir.

En se concentrant sur le salaire moyen, plutôt que sur les besoins du marché du travail, le premier ministre fait dévier le débat. Cela ne sert ni les immigrants, ni les gens d’affaires, ni son gouvernement.

Laisser du temps au temps

D’abord, le premier ministre a répété aux dirigeants d’entreprises que son obsession est « d’augmenter le salaire moyen au Québec ». « À chaque fois que je rentre un immigrant qui gagne moins de 56 000 [dollars], j’empire mon problème. À chaque fois que je rentre un immigrant qui gagne plus de 56 000, j’améliore ma situation », a-t-il dit, avant d’ajouter : « On a un sérieux problème de salaire moyen au Québec. On ne va pas faire exprès pour l’empirer. »

Ces propos témoignent d’une vision à court terme qui ne tient pas compte de l’amélioration de la situation des immigrants sur le plan salarial depuis quelques années au Québec.

C’est vrai qu’un nouvel arrivant installé au Québec depuis moins de cinq ans gagne moins que le Québécois né ici. En 2020, le salaire hebdomadaire moyen d’un travailleur natif du Québec était de 1011 $, contre 887 $ pour l’immigrant installé il y a moins de 5 ans — un écart de 14 %, selon les plus récents chiffres de l’Institut de la statistique du Québec.

Or, il y a une décennie, en 2010, l’écart de rémunération entre les natifs et les immigrants récents était de… 26 %. Donc, ça s’améliore.

Mais le plus intéressant, c’est la comparaison entre les Québécois nés ici et les immigrants installés au Québec depuis plus de 10 ans, qui ont eu le temps de s’intégrer correctement au marché du travail, de parfaire leurs connaissances du français si nécessaire et de développer un réseau de contacts. L’écart salarial entre ces derniers et ceux nés au Québec était d’à peine 0,4 % en 2020 ! L’écart est statistiquement insignifiant. Bref, après une décennie ici, les immigrants finissent par gagner aussi bien leur vie que les travailleurs nés au Québec.

Étant donné que le nouvel arrivant va rattraper la rémunération moyenne québécoise, ne pas l’admettre ici au départ sous prétexte qu’il gagnerait moins que le salaire moyen, comme l’affirme le premier ministre, est réducteur. L’immigration est un parcours à obstacles. Cela exige une période d’adaptation, même pour une main-d’œuvre qualifiée qui répond aux besoins du marché du travail.

D’ailleurs, autre bonne nouvelle : sur les 105 000 emplois à plus de 30 $ l’heure créé depuis le début de la pandémie au Québec, les immigrants en ont accaparé 25 %, soit bien plus que leur présence dans cette catégorie avant la pandémie (10 %). Et ils n’ont pas été davantage pénalisés dans les pertes d’emplois que les Québécois nés ici depuis un an, selon une nouvelle étude de l’Institut de la statistique du Québec.

Le précédent ministre de l’Immigration, Simon Jolin-Barrette, avait bonifié de manière importante l’aide à l’intégration et à la francisation des nouveaux arrivants. L’actuelle ministre, Nadine Girault, poursuit le travail.

Ainsi, le nombre d’employés du ministère de l’Immigration responsable d’aider à l’intégration des nouveaux arrivants sur le marché du travail est passé de 50 à 113. Le nombre d’antennes du ministère de l’Immigration en région est passé de 21 à 66.

Dans le cas de la francisation, le budget annuel est passé de 100 à 170 millions de dollars. Près de 360 nouveaux employés, dont 176 professeurs, se sont ajoutés. Résultats : le nombre d’élèves inscrits en francisation a grimpé de 15 % à temps plein et de 20 % à temps partiel depuis 2019.

Le premier ministre a bien fait de rappeler aux dirigeants d’entreprises que même si l’immigration demande un temps d’adaptation, cette main-d’œuvre ne devrait pas être perçue comme source d’emplois bon marché, du « cheap labor ». « On ne peut pas se dire comme société [qu’] on va se contenter d’emplois moins bien payés », a-t-il dit à son auditoire du Conseil du patronat.

Or, si certains employeurs cherchent peut-être à pourvoir des postes à moindre coût, la majorité des patrons souhaite surtout des employés pour faire croître leur entreprise, point à la ligne. Et tous ne cherchent pas que des diplômés universitaires, alors forcément, certains postes ne peuvent être offerts avec un salaire de plus de 56 000 $. Les dirigeants doivent aussi bien calibrer l’échelle salariale de leur entreprise pour attirer des candidats de qualité et rester compétitifs. Une entreprise sans contrats, sans clients, est une entreprise fermée. Et tant pis pour le salaire moyen…

Si le salaire des employés n’avait aucun impact sur la compétitivité des entreprises ou la facture assumée en bout de piste par le client, le premier ministre pourrait faire grimper le salaire minimum bien plus rapidement. Or, il ne le fait pas, afin de garder un équilibre et faire bouger le marché de l’emploi tranquillement pour éviter les chocs.

Viser l’adéquation de la qualification et des besoins, plutôt que le salaire moyen

Il est étonnant d’entendre le premier ministre affirmer qu’une entreprise qui offre des salaires inférieurs à la moyenne ne devrait pas s’attendre à recevoir l’aide du gouvernement pour son recrutement. « Sur 140 000 emplois non comblés qui sont disponibles, il y a en 30 000 qui sont à des salaires au-dessus de la moyenne et 110 000 à des salaires en bas de la moyenne, a mentionné François Legault. Je comprends, j’étais en entreprise. Moi, j’aimerais les avoir, ces personnes-là. Mais ma priorité, c’est vraiment d’augmenter le salaire moyen au Québec. »

Toujours selon le compte rendu de Radio-Canada, François Legault a ajouté : « Ma prochaine question, c’est de dire si c’est des employés à 15 $ de l’heure ou à 30 $ de l’heure? Si c’est des employés à 15 $ de l’heure, malheureusement je ne peux rien faire », a-t-il dit, tout en admettant une souplesse pour des salaires à 56 000 $ et plus . « Dans ce cas, je vais aller voir Jean Boulet [ministre du Travail] puis Nadine [Girault, ministre de l’Immigration] et on va trouver une solution pour te trouver ces travailleurs-là le plus vite possible. »

Un employeur a de quoi être dérouté par les propos du premier ministre, puisque depuis son arrivée au pouvoir, le gouvernement caquiste ne cesse de répéter que le plus important est d’arrimer les besoins du marché du travail aux bons candidats à l’immigration, et rapidement. Il n’était pas question de salaire moyen ou d’une aide moins importante en recrutement à l’étranger de la part du gouvernement si les postes affichés sont moins bien rémunérés que ce que souhaite François Legault.

La pénurie de main-d’œuvre frappe plusieurs secteurs, et pas seulement ceux qui affichent des postes rémunérés au-dessus du salaire moyen, comme en technologie de l’information. À preuve, le gouvernement a récemment mis sur pied deux projets pilotes d’immigration rapide, l’un pour le milieu de la transformation agroalimentaire, l’autre pour les préposés aux bénéficiaires. Ni l’un ni l’autre n’offre un salaire à l’entrée de plus de 50 000 $. Dans le cas des nouveaux préposés aux bénéficiaires, c’est François Legault lui-même qui a fixé le salaire à 49 000 $ par année pendant la pandémie, le jugeant suffisamment attractif.

Sur les 148 000 postes vacants au Québec actuellement, 32 000 sont dans le réseau de la santé, à un salaire moyen de 22 $ l’heure, soit loin des 28 $ l’heure équivalents aux 56 000 $ par année auxquels le premier ministre faisait allusion. On ne peut pas dire que le gouvernement donne l’exemple pour attirer des travailleurs étrangers rémunérés au-dessus du salaire moyen…

Le gouvernement mise sur la formation et la requalification des travailleurs pour combler une partie de la pénurie de main-d’œuvre. C’est bien, mais ce ne sera pas suffisant. Il faudra accepter davantage d’immigrants qualifiés pour que l’économie tourne au maximum de sa capacité.

L’économiste Pierre Fortin a déjà expliqué dans une récente chronique pourquoi l’accueil au Québec de 60 000 à 75 000 immigrants par année, comme le réclament les milieux d’affaires, notamment le Conseil du patronat, serait néfaste, malgré la pénurie de main-d’œuvre. Le gouvernement québécois prévoit plutôt en recevoir entre 44 500 et 47 500 en 2021, en plus d’un rattrapage pandémique de 7 000 personnes en raison de la baisse des admissions en 2020. En 2022, le gouvernement prévoit revenir à une fourchette de 49 000 à 52 000 immigrants, comme en 2018. Tranquillement, donc, la CAQ revient aux seuils d’immigration du précédent gouvernement libéral.

La différence est que le gouvernement Legault souhaite une meilleure adéquation entre les besoins du marché de l’emploi et le profil des immigrants. La réforme du portail Arrima, qui permet aux employeurs d’identifier rapidement des candidats à l’immigration, est un outil prometteur. Depuis sa remise à niveau, en juin 2019, la hausse d’utilisation de la part des entreprises atteint 62 %.

Dans ce portail, il n’y a pas que des emplois à plus de 56 000 $, car les besoins des entreprises sont multiples…

En se concentrant que sur le salaire offert aux nouveaux arrivants, le premier ministre a semé la confusion sur les objectifs de son gouvernement, au moment où sa ministre Nadine Girault travaille sur le nouveau plan d’immigration. La priorité, c’est le salaire offert aux immigrants ou combler les postes vacants? Il faudra préciser tout ça.

À moyen terme, une main-d’œuvre immigrante bien formée, bien intégrée et qui répond au besoin des entreprises a plus de chances de réduire l’écart de richesse avec l’Ontario qu’en considérant le salaire moyen comme critère principal d’admission.

À lire aussi Les Canadiens, les plus accueillants