Inflation : le début de la fin ?

La Banque a commencé à pousser les taux d’intérêt à la hausse en vue de ralentir les ardeurs de la dépense et de réduire la pression qu’elle exerce sur les prix. Mais les effets ne se font pas sentir instantanément. Et surtout, il ne faut pas freiner l’économie au point de la faire tomber en récession. Le taux de chômage est à son plus bas en 55 ans. Il est par exemple inférieur à 3 % dans la région de Québec et à 2 % dans Chaudière-Appalaches. On s’attend à le voir remonter, mais on ne voudrait pas qu’il dépasse les bornes non plus !

Le graphique fait le point. Il trace l’évolution récente du taux d’inflation des prix à la consommation au Québec, non pas sur une base annuelle comme on le fait habituellement, mais sur une base trimestrielle. Plutôt que de suivre la hausse des prix accumulée depuis 12 mois, on calcule de combien ils ont augmenté depuis trois mois. Cela permet de capter plus rapidement les changements qui surviennent à court terme dans la tendance de l’inflation.