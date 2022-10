Inflation ou récession

Les données accessibles les plus récentes et les plus complètes sur la rémunération horaire globale des salariés du Québec sont celles du premier trimestre 2022. L’Institut de la statistique du Québec (ISQ) estime qu’au cours de cette période de janvier à mars derniers, une masse salariale de 73,2 milliards de dollars (avantages sociaux inclus) leur a été versée en paiement de 1,78 milliard d’heures travaillées. Leur rémunération moyenne a donc été de 41,05 $ l’heure. Il s’agit d’une hausse de 8,9 % par rapport à la rémunération obtenue un an plus tôt, au premier trimestre 2021, qui était de 37,71 $ l’heure.

Mais n’oublions pas l’inflation. Du premier trimestre 2021 au premier trimestre 2022, l’indice des prix à la consommation du Québec a augmenté de 5,7 %, amputant d’autant le pouvoir d’achat des salaires. Inflation déduite, la hausse réelle de la rémunération a donc été de 3,2 %, soit la différence entre la hausse brute de 8,9 % et les 5,7 % détruits par l’inflation.

La rémunération globale des salariés est la portion la plus importante du revenu disponible des familles, mais pas la seule. Il inclut aussi le revenu de propriété (intérêts, dividendes, loyers), le revenu des PME et les prestations sociales reçues de l’État, et il exclut tous les impôts, taxes et cotisations sociales prélevés. Au net, selon l’ISQ, le revenu disponible des familles québécoises pour les trois mois d’hiver est passé de 8 150 $ par habitant au début de 2021 à 8 790 $ au début de 2022, en hausse de 7,8 %. En retranchant les 5,7 % bouffés par l’inflation, on trouve donc que le revenu disponible par habitant a progressé de 2,1 % du premier trimestre de 2021 à celui de 2022.

Ces résultats montrent, contrairement à une opinion répandue, que l’importante augmentation du taux d’inflation du début de 2021 au début de 2022 n’a pas empêché le pouvoir d’achat de la rémunération des salariés et du revenu disponible par habitant des familles de croître de 2 % ou 3 % en moyenne pendant cette année.

Il faut être bien conscient qu’une inflation revenue à des proportions plus acceptables va reposer en partie sur un ralentissement économique.

L’économiste Benoit Durocher, de Desjardins, Études économiques, a poussé l’analyse plus loin en se demandant si l’accélération des prix avait frappé les familles moins nanties plus durement que les familles plus riches. À cette fin, il a pris en compte les différences dans l’importance relative que ces deux groupes accordent aux diverses catégories de dépenses. Par exemple, le poids combiné des dépenses en alimentation et en logement est de 47 % du budget des 20 % des familles les moins nanties, mais seulement de 26 % du budget des 20 % les plus riches. Durocher a calculé que l’inflation (sur l’ensemble des biens et services) vraiment subie par les familles avait été de 7,1 % chez les moins nanties et de 8,0 % chez les plus riches.

Ce n’est pas une différence très marquée, mais elle démontre, encore une fois contrairement à ce que l’on croit, qu’il est faux d’affirmer que les familles en bas de l’échelle sociale ont été aux prises avec une inflation plus forte que celle que les plus riches ont encaissée.

Mais attention. Il est en fait plus compliqué pour une famille pauvre d’absorber une hausse de prix de 7 % que pour une famille riche d’en gérer une de 8 %. La réaction habituelle devant une montée générale des prix consiste à modifier la répartition du budget familial en achetant une plus grande quantité des biens de consommation dont les prix augmentent le moins et une moins grande quantité de ceux dont les prix grimpent le plus. Or, il est plus difficile pour une famille moins nantie de changer ainsi la répartition de son budget, parce que celui-ci est déjà plus ou moins « gelé » dans les premières nécessités incontournables, comme la nourriture, le logement et l’habillement. De plus, étant donné que son épargne accumulée est faible ou nulle, cette famille ne dispose pas, comme la riche, d’un coussin financier lui permettant de passer aisément à travers une période d’inflation, même temporaire.

À lire aussi Inflation : Penser d’abord aux moins nantis

Espérons que le retour du taux d’inflation au niveau normal annuel de 2 % va bientôt calmer le jeu. Mais il faut être bien conscient qu’une inflation revenue à des proportions plus acceptables va reposer en partie sur un ralentissement économique. Les taux d’intérêt plus élevés appliqués par la Banque du Canada en seront l’outil principal. Ils freineront l’ardeur des dépenses des ménages comme des entreprises et entraîneront des pertes d’emplois. Le chômage va donc augmenter et frapper surtout les familles moins riches. Le drame est qu’elles auront souffert non seulement de l’inflation, mais aussi du moyen utilisé pour la combattre.

Cette chronique a été publiée dans le numéro de novembre 2022 de L’actualité.