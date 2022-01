The Unscented Company offre une gamme complète de produits corporels et ménagers sans fragrance. Ses ventes à l’étranger ont démarré lorsque la populaire entreprise américaine Goop, de l’actrice Gwyneth Paltrow, a vanté ses produits en 2019. Depuis, The Unscented Company s’efforce de consolider sa présence aux États-Unis.