La fin de la croissance

Ce n’est pas par pure gloutonnerie que nous voulons sans cesse consommer davantage. Notre consommation sert au départ à satisfaire nos besoins primaires, mais passé un certain niveau, nous l’utilisons surtout pour marquer la position que nous occupons dans la société. Nous nous prêtons avec enthousiasme à un jeu de saute-mouton où nous voulons au minimum suivre la parade et, si possible, la devancer un peu, le mode de vie des riches servant d’appât suprême. Et pour y arriver, nous nous noyons souvent dans le travail. C’est une histoire sans fin qui peut faire de nous des quasi-robots prisonniers du sentiment de n’en avoir jamais assez.

Il n’en a pas toujours été ainsi. L’accès à plus de richesse est un phénomène récent dans l’histoire. C’est seulement vers 1750 que la croissance est apparue, d’abord en Europe et en Amérique du Nord, et il y a 60 ans en Asie. Auparavant, le niveau de vie des humains stagnait d’un siècle à l’autre au ras de la subsistance minimale.

L’augmentation de la croissance depuis 270 ans a deux sources : technologique et politique. Le moteur technologique, ce sont les deux grandes révolutions industrielles qui se sont succédé de 1750 à 1950. La première a produit la machine à vapeur et le chemin de fer. La seconde a créé l’électricité, le moteur à combustion, le téléphone fixe, l’eau courante, les toilettes intérieures, les vaccins et la pénicilline. Le moteur politique, ce sont les institutions qui ont protégé la liberté des innovateurs contre le despotisme étatique et qui ont démocratisé l’instruction publique. À lire aussi De bons salaires pour les Québécois Est-ce que la croissance économique va se poursuivre d’elle-même dans les pays riches ? Pas sûr. Au Canada, par exemple, le revenu par habitant a progressé à vive allure de 1929 à 1979, mais a considérablement ralenti depuis 40 ans. Même glissade au Québec. Une troisième révolution industrielle, celle de l’ordinateur et d’Internet, est en cours, mais on voit qu’elle n’a pas ranimé la croissance économique jusqu’ici. Pour l’avenir, rien n’est encore certain. Je suis convaincu, quant à moi, que les innovations du bon vieux temps, comme l’éclairage, l’eau courante, le téléphone fixe et les électroménagers, ont ajouté beaucoup plus au bien-être de l’humanité que les inventions contemporaines, comme le téléphone dit intelligent, les médias sociaux et la reconnaissance faciale.

Aujourd’hui, les gaz à effet de serre (GES) émis par nos systèmes de production et de consommation font peser une grave menace sur l’intégrité physique de la terre, voire sur la survie de populations entières. Comment pouvons-nous éviter la catastrophe ? La réponse est claire : en introduisant au plus tôt la carboneutralité. En adoptant des mesures qui nous amèneront à émettre des GES à un rythme inférieur au niveau critique que la terre peut absorber naturellement d’elle-même. Est-ce possible ? Oui, mais il est urgent d’intervenir, et ce, de trois manières : en rendant plus coûteux ou en interdisant l’usage des énergies fossiles ; en imposant des réglementations sévères contre les autres procédés sales ou destructeurs ; et en accélérant la recherche pour mettre au point de nouvelles technologies propres.

La démonstration que la carboneutralité pourrait être réalisée rapidement et à coût abordable grâce à un tel programme a été faite. Mais pour être concrétisées, les mesures nécessaires doivent bénéficier d’un appui politique des collectivités qui soit ferme, et coordonné au niveau international. Ce n’est pas acquis, parce que l’action collective requise peut entrer en conflit avec la liberté individuelle ou les nationalismes locaux, et que les avantages de la carboneutralité apparaissent souvent lointains et flous, tandis que les coûts pour l’implanter sont immédiats. L’obstacle à surmonter concerne bien plus la réaction du système politique que celle du système économique.

Si nous réussissons par bonheur à relever ce défi, rien ne s’opposera à la poursuite de la croissance économique, surtout dans les coins du monde qu’elle n’a toujours pas rejoints. Car d’énormes disparités de bien-être matériel subsistent entre les pays et à l’intérieur des pays. Plus de 700 millions d’humains vivent encore aujourd’hui dans la pauvreté extrême, avec moins de 1,90 $ par jour. L’humanité pourra continuer à en vouloir plus. Mais la réflexion devra surtout porter sur les meilleurs moyens de contenir les ambitions des plus riches, qui ont déjà pas mal de choses, afin de favoriser les moins nantis d’ici et d’ailleurs, qui n’en ont pas encore assez et ont raison d’en vouloir plus.

Cette chronique a été publiée dans le numéro de mai 2022 de L’actualité.