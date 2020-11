La fin du travail ? Mon œil !

En 1995, le futurologue américain Jeremy Rifkin a publié un livre intitulé La fin du travail. Il prédisait que la révolution technologique actuelle (automatisation, robotisation, numérisation, intelligence artificielle) conduirait à la domination de l’économie par les machines. Les humains seraient foutus à la porte. On assisterait à une montée généralisée du chômage partout dans le monde.

La prédiction de Rifkin était passablement téméraire au vu de l’histoire du XXe siècle. Des innovations technologiques majeures sont survenues, comme l’électricité, le téléphone, l’eau courante, les médicaments, l’automobile, l’aviation et l’ordinateur. Mais contrairement aux attentes de Rifkin, l’emploi ne s’est pas contracté et le taux de chômage ne s’est pas accru. Au contraire, l’emploi a explosé, et le taux de chômage au Canada était de 7 % en 2001 comme en 1901.

Rifkin se trouvait donc à gager que, cette fois-ci, ce serait différent. Malheureusement pour lui, il ne paraît pas pour l’instant en voie de gagner son pari. De 2001 à 2019, au Québec comme au Canada, le pourcentage des 15 à 69 ans qui étaient au travail a continué à augmenter et leur taux de chômage a diminué. Juste avant la pandémie, c’était la pénurie de main-d’œuvre qui faisait la manchette, pas le chômage.

Il est indéniable que beaucoup de tâches routinières codifiables sont peu à peu éliminées, comme la tenue de livres manuelle ou le service à la pompe à essence. Alors, comment expliquer que, dans l’ensemble, les innovations technologiques ne font ni diminuer l’emploi ni augmenter le chômage ?

C’est que, d’une part, un grand nombre de tâches survivent au lieu de disparaître, parce qu’elles sont modernisées et valorisées par la technologie. Le caissier de banque devient conseiller financier ; le commis de bureau se transforme en commis à la saisie de données ; le manutentionnaire devient opérateur de machine.

D’autre part, la technologie nous enrichit. Elle nous offre le choix de produire plus de valeur en travaillant autant d’heures qu’avant, ou de produire autant de valeur avec moins d’heures de travail. Au XXe siècle, nous avons combiné ces deux possibilités. Nous avons produit plus pour consommer plus, mais nous avons aussi, sans réduire l’emploi, allégé notre semaine de travail en la faisant passer de six jours de 10 heures au début du XXe siècle à cinq jours de 7 heures et demie aujourd’hui. La transition d’un ordre technologique à un autre est souvent longue et compliquée, mais, une fois qu’elle est réalisée, il n’y a aucune raison de voir le nombre de travailleurs diminuer ou le nombre de chômeurs augmenter.

Dans les années à venir, l’emploi va augmenter moins vite parce que la population des 15 à 69 ans va faire du surplace. Néanmoins, une fois passée la récession pandémique, beaucoup d’emplois seront encore créés. Dans quels domaines ? La recherche récente sur cette question donne une réponse encourageante. Il va de soi que certains emplois à fort contenu technologique seront recherchés, comme ceux d’analystes en informatique et de développeurs en médias interactifs. Mais il est frappant de constater que les projections officielles aux États-Unis, au Canada et au Québec donnent comme grands gagnants différents métiers et professions où le jugement et l’interaction humaine sont prédominants.

Le tableau suivant en témoigne. Il présente les 13 professions dont le nombre d’employés au Canada devrait augmenter de plus de 25 000 de 2019 à 2028. Ce qui est remarquable, c’est que la majorité de ces professions exigeront de fortes compétences relationnelles. Cela va des infirmiers et aides-soignants jusqu’aux professionnels en ressources humaines, en passant par les serveurs au comptoir, les travailleurs sociaux, les éducateurs, les médecins de famille et les caissiers. Les données recueillies par Emploi-Québec indiquent que la majorité de ces professions privilégiant les relations humaines seront en pénurie de main-d’œuvre d’ici 2023. Elles montrent également que la majeure partie des emplois créés exigeront à tout le moins un diplôme d’études collégiales et souvent une formation continue.

Cette fois-ci, comme autrefois, la technologie fera évoluer la structure de l’emploi, mais il est peu probable qu’on en sorte avec moins d’emplois et plus de chômage. Pourvu qu’on y soit attentif, la machine n’écrasera pas l’humain, mais aidera l’économie à s’humaniser. M. Rifkin aura perdu son pari, et ce sera tant mieux pour nous.

