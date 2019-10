La livraison sans tracas

Courtier en services de transport et de messagerie

Croissance : 74 %

Chiffre d’affaires : entre 10 et 25 millions

Employés : 31

Siège social : Pointe-Claire

« Nous n’offrons pas les prix les plus bas, et je suis fier de le dire ! » Howard Kruger, 62 ans, aurait fait un très mauvais vendeur de voitures. Mais dans l’industrie de la livraison, le coût n’est pas la seule chose qui compte.

À première vue, son entreprise, FlagShip, fournit aux PME un simple comparateur de prix pour la livraison de colis. Il suffit d’entrer les détails sur le paquet à expédier pour que le site Web de FlagShip affiche les meilleures offres de FedEx, Purolator, UPS et autres.

La réalité est toutefois plus complexe. Du point de vue des services de messagerie, le client n’est pas la PME qui envoie un colis, mais FlagShip. Les petites ou moyennes entreprises accèdent ainsi aux tarifs préférentiels habituellement réservés aux grandes organisations. Mieux encore — et c’est la raison pour laquelle les clients ne se tournent pas vers les bas prix de la concurrence —, c’est FlagShip qui traite avec les entreprises d’expédition en cas de problème.

« La plupart des livraisons se font sans tracas, dit Howard Kruger. Mais ça fait 40 ans que je suis dans cette industrie, et si vous expédiez des colis régulièrement, je vous garantis qu’un problème finira par survenir. » Un paquet peut être retenu aux douanes, par exemple, ou le destinataire peut avoir déménagé. Quel que soit le pépin, le service après-vente de FlagShip s’assurera que le colis arrive à bon port, que ce soit au Canada ou en Chine.

Les entreprises qui le désirent peuvent également intégrer la plateforme de FlagShip à leur propre site transactionnel. Cela permet aux internautes de choisir eux-mêmes le fournisseur qui livrera leur achat et, surtout, le moment où arrivera le paquet. Car, dans le commerce en ligne aussi, le coût n’est pas la seule chose qui compte.