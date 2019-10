La technologie à visage humain

Services informatiques et de développement Web

Croissance: 215 %

Chiffre d’affaires : entre 2 et 5 millions

Employés : 47

Siège social : Blainville

Jonathan Léveillé, 33 ans, y a bien réfléchi. Son entreprise, Openmind Technologies, ne vend pas tant des services informatiques que du « jus de cerveau ». Et pour que celui-ci soit de bonne qualité, il faut chouchouter les personnes qui le produisent.

C’est pour cette raison que les employés d’Openmind sont régulièrement invités à des activités de récompense, comme une sortie de surf ou un jeu d’évasion. « L’année dernière, nous avons loué une semi-remorque de 53 pieds sur laquelle nous avons projeté des parties de jeux vidéos », raconte le président. Le généreux patron a même promis un voyage dans le Sud à toute l’équipe si elle atteint ses prochains objectifs !

Ce n’est toutefois pas La croisière s’amuse tous les jours à bord. Openmind reste une entreprise qui doit faire des profits. « Il faut être productif et on surveille les heures facturables de façon quotidienne. » Mais c’est plus agréable de le faire dans un milieu de travail décomplexé, explique Jonathan Léveillé, qui est du genre à enfiler un costume de sirène pour donner une présentation à ses employés.

Au total, le président d’Openmind consacre plus de la moitié de son temps aux « humains » qui composent son entreprise. C’est ce qui lui permet de retenir ses employés — le taux de roulement frise le 0 % pour les postes clés — et d’en attirer de nouveaux. L’entrepreneur compte d’ailleurs embaucher 200 personnes d’ici 2024. Visiblement, la demande est forte pour le « jus de cerveau ».