L’agence où tout le monde est boss

Bloom Agence de marketing numérique Croissance 194 % Chiffre d’affaires entre 10 et 25 millions Employés 60 Siège social Montréal

Ne cherchez pas une photo des dirigeants de l’agence de marketing numérique Bloom sur le site Web de l’entreprise, vous n’en trouverez pas. Vous tomberez plutôt sur une mosaïque composée de tous les membres de l’équipe, sur un pied d’égalité.

La taille de cette équipe a presque doublé pendant la pandémie, passant de 40 à 75 employés, pour répondre à une hausse de 65 % du nombre de clients. « La crise a poussé beaucoup d’entreprises à faire le saut plus rapidement vers le Web pour leur stratégie marketing », explique le cofondateur Martin Perron, 42 ans. Bloom offre tout ce dont une société a besoin pour faire connaître ses produits ou augmenter sa visibilité en ligne, comme de la publicité ciblée, du référencement vers un site Web et du marketing par courriel.

Un peu plus de la moitié des clients de l’agence sont québécois — Lightspeed, Lolë, Polysleep, Cook It — et ont des ambitions canadiennes ou internationales. Bloom aussi : elle a ouvert un bureau à Toronto il y a deux ans et compte faire de même sur la côte est américaine dans les 12 prochains mois.

Martin Perron garde néanmoins les pieds sur terre. Il a compris avec le temps l’importance de « décentraliser » les décisions et de faire appel aux talents qui l’entourent pour accorder la place nécessaire à sa vie de famille. Après tout, ses deux fillettes déjà au préscolaire et à l’école primaire grandissent vite et il veut les voir fleurir, elles aussi.

Cet article a été publié dans le numéro de janvier-février 2022 de L’actualité.