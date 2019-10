Le BBQ dans la peau

Vente d’appareils et d’accessoires pour barbecues

Croissance : 183 %

Chiffre d’affaires : entre 5 et 10 millions

Employés : 75

Siège social : Longueuil

Jean-Philippe Lavoie n’a ni four, ni four à micro-ondes, ni mijoteuse. Mais il possède quatre barbecues. Son frère, Max, cuisine de préférence son déjeuner, son dîner et son souper sur le gril. Et la conjointe de ce dernier, Ariane Lefebvre, n’a pas d’égal lorsque vient le temps de rôtir un saumon sur les flammes. Difficile d’imaginer un meilleur trio pour diriger les magasins BBQ Québec !

Quand ils ne sont pas en train de faire du barbecue pour leur propre plaisir, ces ambassadeurs du gril en font pour les autres, en animant un atelier sur l’art du fumage, ou en tournant une capsule vidéo sur la cuisson du steak tomahawk pour les 40 000 abonnés à leur page Facebook.

Quelque part dans tout ça, les deux frangins trouvent le temps de participer à des concours de barbecue d’un bout à l’autre du monde. En 2016, ils se sont même hissés en troisième position au Championnat de France de barbecue dans la catégorie Taureau.

Aujourd’hui, c’est leur entreprise que les trois associés veulent amener sur la scène internationale, sous le nom de House of BBQ Experts. Max Lavoie est convaincu qu’ils ont tout pour y arriver. « On a le côté américain, très travaillant, et le côté européen, plus créatif. » C’est d’ailleurs grâce à ces deux qualités qu’il a pu inventer les boulettes de bœuf farcies au homard !