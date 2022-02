Le mirage de l’hydrogène

L’auteur est professeur à HEC Montréal et titulaire de la Chaire de gestion du secteur de l’énergie. Il est notamment expert dans le domaine des politiques énergétiques et des marchés de l’électricité.

Après le choix des libéraux de Dominique Anglade de mettre l’hydrogène au cœur de leur plan énergétique et de leur prochaine plateforme électorale, le gouvernement du Québec a lancé sa consultation publique sur l’hydrogène vert et les bioénergies, dont le rapport est prévu pour la fin mars.

Une telle stratégie avait déjà été annoncée pour l’automne 2021, alors même que des actions étaient déjà menées : la mise en circulation de 50 voitures à hydrogène, dès 2018, avec moult photos des ministres de l’Énergie et de l’Environnement de l’époque, Pierre Moreau et Pierre Arcand. Une station-service de 5 millions a même été construite à Québec pour ces quelques voitures, financée à 80 % par des subventions. Les plans de déploiement de l’hydrogène ne datent pas d’hier : en 2004, à l’autre bout du continent, Arnold Schwarzenegger (alors gouverneur de la Californie) prévoyait une autoroute de l’hydrogène sur la côte Ouest. Il va sans dire qu’elle n’a jamais vu le jour.

Le rêve de l’hydrogène est attrayant parce qu’il est simple à communiquer : une forme d’énergie propre, qui se substitue au pétrole et au gaz naturel. Les problèmes sont dans les détails de la production, de la distribution et de la consommation.

L’actualité s’est récemment posé la question de la pertinence de l’hydrogène en mettant bien en évidence les limites de cette forme d’énergie, bien établies par la science, pour la transition énergétique.

N’empêche, l’engouement à son égard manifesté par les politiciens québécois ne se dément pas. Le gouvernement Legault évoque des investissements au-delà du milliard de dollars de fonds publics pour stimuler cette filière.

Pourtant, au Québec, l’hydrogène ne constituera qu’un élément secondaire de la transition énergétique. Voici pourquoi.

D’abord une question de coût

Examinons en premier lieu sa production. Pour que cette forme d’énergie soit utile dans la lutte contre les changements climatiques, il faut qu’elle n’émette pas de CO 2 . Cela exclut donc les méthodes actuelles de production d’hydrogène, à partir du gaz naturel ou du pétrole, même si certains en Alberta s’enthousiasment pour une « économie de l’hydrogène » basée sur la séquestration du carbone.

Mais au Québec, il est surtout question d’hydrogène vert, par électrolyse de l’eau — lequel coûterait autour de 5 dollars le kilogramme, dans des scénarios optimistes. Ce qui semble peu, mais sachez que ce prix correspond à 38 dollars le gigajoule (GJ), alors que le gaz naturel produit, stocké, commercialisé puis livré dans les résidences coûte moins de 20 $/GJ et l’électricité, moins de 25 $/GJ. À 38 dollars, l’hydrogène, lui, n’est toujours pas stocké, transporté ni distribué, et personne n’a encore acheté d’équipement pour l’utiliser.

Pour que l’hydrogène soit un maillon important de la transition énergétique, il faudrait donc le produire, mais aussi que de toutes nouvelles infrastructures de transport et de distribution voient le jour. On ne pourrait pas en effet simplement se servir des pipelines de gaz naturel pour transporter l’hydrogène. Les molécules de ce gaz sont beaucoup trop petites pour aller directement dans le réseau existant, et présentent une nature plus explosive que le gaz naturel. Un réseau de pipelines neuf pour relier les producteurs aux consommateurs coûterait très cher. Il pourrait aussi être très difficile à faire accepter socialement, alors que les pipelines ont mauvaise presse, comme l’illustre le dépôt du projet de loi anti-pipelines de Québec solidaire à l’automne 2021.

Puis une question de consommation

À supposer que le prix de l’hydrogène ne rebute personne et qu’un nouveau réseau de pipelines soit construit (ou un réseau de stations-service), il faudrait alors que les consommateurs changent leurs équipements de consommation d’énergie.

Pour ceux qui voudraient remplacer le gaz naturel qu’ils utilisent pour chauffer un bâtiment ou une installation, il faudrait de nouveaux systèmes de brûleurs (par exemple celui mis au point par Toyota). Pour ceux qui ont des besoins de mobilité, il faudrait de nouveaux véhicules à hydrogène, comme le Mirai de Toyota dont le prix de vente en 2022 débute à 63 000 dollars, lesquels nécessiteraient la mise en place d’une infrastructure de distribution, contrairement aux voitures électriques, dont l’approvisionnement en énergie bénéficie du réseau actuel d’Hydro-Québec. Pour les camions lourds, Hyundai, Toyota ainsi que de nouveaux venus (comme Nikola ou Hyzon) visent à vendre leurs produits… à des prix et des conditions encore largement inconnus.

Pendant ce temps, les solutions concrètes, et rentables à court terme, pour améliorer l’efficacité énergétique ne sont que minimalement déployées. Les normes régissant les bâtiments à énergie zéro progressent à pas de tortue et la politique de mobilité durable du gouvernement du Québec accuse des retards, notamment dans la publication des bilans-synthèses annuels, dont le dernier, déposé en 2020, révèle que les cibles de mobilité durable ne sont pas atteintes.

Des options

L’hydrogène aura certes un rôle à jouer dans la transition énergétique. Des niches d’utilisation en industrie et en transport, là où les batteries ou leur recharge poseront trop de problèmes, vont certainement émerger. Mais jamais l’hydrogène ne se rendra chez vous ou près de chez vous en quantité importante : c’est une solution trop chère et trop complexe pour une utilisation à grande échelle.

Au lieu de croire que de grandes stratégies autour de l’hydrogène vont tirer le Québec vers sa décarbonation, nous devrions plutôt nous retrousser les manches pour commencer à mettre en œuvre les solutions déjà bien connues. Leur seul problème, c’est qu’elles demandent au commun des mortels des changements d’habitudes.

Ce n’est pas le type de message que nos partis politiques aiment mettre en avant.