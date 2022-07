L’auteure est directrice des politiques nationales du Réseau action climat Canada.

En économie, on appelle un « moment Minsky » le point de bascule où la spéculation atteint un niveau insoutenable, entraînant un effondrement rapide du marché. C’est le moment où les attentes des investisseurs s’ajustent soudainement, provoquant des ventes d’actifs en catastrophe, une réévaluation généralisée du risque et donc des coûts d’emprunt plus élevés. En d’autres mots, c’est le moment où les bulles financières éclatent.

Il y a 10 ans, l’équipe de Carbon Tracker — un groupe de réflexion financier indépendant — a publié un rapport précurseur qui énonçait pour la première fois le concept de « bulle du carbone ». Cette expression — à ne pas confondre avec la bourse du carbone — désigne l’excédent de réserves d’énergies fossiles détenu par les entreprises pétrolières et gazières, que celles-ci ne pourront pas utiliser en raison des cibles de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Les sociétés propriétaires de ces réserves, et leurs actionnaires, se retrouveront ainsi avec des actifs surévalués. Les attentes quant aux revenus à tirer dans l’avenir de ces actifs s’évaporeront lorsque les États adopteront des politiques adaptées aux objectifs de l’Accord de Paris. Une vente précipitée de ces actifs comporterait un risque accru qui pourrait mener à une déstabilisation des marchés financiers mondiaux.

Carbon Tracker a mis à jour ce rapport récemment : ce sont maintenant plus de 1 000 milliards de dollars américains d’actifs pétroliers et gaziers qui pourraient perdre toute valeur en raison de l’action politique pour limiter la hausse de la température à 1,5 °C et de l’augmentation des sources d’énergie de substitution. Près de 600 milliards de ces actifs sont listés par des entreprises cotées en Bourse, et concentrés dans les centres financiers de New York, Moscou, Londres et… Toronto.

Effectivement, les banques canadiennes sont fortement exposées à cette bulle du carbone : la Banque Royale et la Banque Scotia sont parmi les 10 institutions financières qui détiennent le plus d’actifs fossiles au monde, alors que TD, la Banque de Montréal et la CIBC se retrouvent dans les 20 premiers rangs. En 2020, elles ont collectivement augmenté de 70 % leur financement fossile, par l’entremise de prêts, de souscriptions ou d’investissements dans des entreprises du secteur et des projets d’infrastructures pétrolières ou gazières, gonflant ainsi la bulle du carbone.

Depuis la signature de l’Accord de Paris, les banques canadiennes ont prêté 694 milliards de dollars canadiens et investi 125 milliards — des sommes alarmantes — dans le charbon, le pétrole et le gaz. En contraste, en 2007-2008, la perte liée à l’éclatement de la bulle du papier commercial avait été de 5 milliards au Canada.

Il y a là de quoi inquiéter la ministre des Finances du Canada, Chrystia Freeland.

Or, le Canada bouge lentement sur la réglementation du secteur financier. Il y a quelques semaines, le gouvernement a donné à son Conseil d’action en matière de finance durable le mandat de le conseiller sur l’application des divulgations climatiques obligatoires à l’ensemble de l’économie canadienne, et d’élaborer une stratégie d’affectation des capitaux compatible avec l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre du Canada pour 2030, et avec la carboneutralité en 2050.

Toutefois, ce conseil, responsable de livrer les composantes importantes d’une réglementation financière qui devrait aligner le secteur sur les obligations climatiques du Canada, est constitué exclusivement… de représentants du domaine financier ! La délégation de responsabilité du ministère des Finances à ce groupe d’experts est inquiétante. En l’absence d’expertise climatique indépendante, le secteur s’autoréglementera et continuera de ne pas prendre la transition énergétique au sérieux, ce qui fera enfler encore davantage la bulle du carbone.

Pendant ce temps, aux États-Unis, la Securities and Exchange Commission (SEC) a proposé en mars la divulgation obligatoire des émissions de gaz à effet de serre que les entreprises américaines cotées en Bourse créent — sur tout le cycle de vie des biens qu’elles mettent en marché, ce qui inclut les émissions liées à la consommation de leurs produits. Elles devraient également faire rapport sur le risque climatique de leurs activités. En plus du risque dit « physique » entraîné par l’augmentation de la température, c’est-à-dire l’impact des événements météorologiques extrêmes plus fréquents, des sécheresses et de la montée du niveau de la mer, les entreprises devraient déclarer leur risque de « transition », soit la probabilité que certains de leurs actifs se retrouvent inexploitables, car incompatibles avec l’action climatique, et élaborer un plan qui leur permettrait d’atteindre les objectifs climatiques.

L’Union européenne, quant à elle, va plus loin : elle est parvenue, à la mi-juin, à un accord sur une directive au sujet de la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (Corporate Sustainability Reporting Directive, ou CSRD). En plus de considérer les risques climatiques pour leurs propres actifs, les entreprises devront aussi faire rapport sur la menace que leurs actifs font peser sur la planète et les gens.

Le Canada aurait intérêt à apprendre de ces exemples. Ici, c’est une multitude d’organismes qui réglementent le système financier, dont le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) et les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (dont, pour le Québec, l’Autorité des marchés financiers). Pour dégonfler progressivement la bulle du carbone, il faudra bâtir un cadre réglementaire où chacun devra utiliser tous les outils à sa disposition.

La transparence est une première étape pour éviter que les actifs fossiles ne soient surévalués.

À lire aussi Du leadership climatique, svp !

La divulgation obligatoire de tous les risques climatiques devrait être réglementée pour les banques et les entreprises, mais aussi pour les caisses de retraite fédérales et les institutions qui fournissent du financement public, comme Exportation et développement Canada et la Banque de développement du Canada. Et ces organismes devraient être tenus d’adopter des plans climatiques alignés sur la limitation de la hausse de la température à 1,5 °C. Ces plans forceraient les institutions à montrer comment elles réduisent leur contribution à la bulle du carbone.

Comme les actifs fossiles représentent un risque financier important et croissant, le gouvernement devrait également augmenter les normes liées aux fonds propres des banques qui possèdent des actifs fossiles, afin de s’assurer qu’elles maintiennent des fonds suffisants par rapport à leur exposition au risque, et donc de protéger la stabilité du système financier. Pour empêcher que les rapports financiers des institutions versent dans l’écoblanchiment, il faudrait aussi adopter une définition rigoureuse de ce qui peut être commercialisé en tant que produit de finance durable.

***

Voilà un programme chargé pour la ministre des Finances. Dans son livre Plutocrats, publié en 2012, Freeland louangeait la prudence réglementaire du Canada en 2008, qu’elle mettait en contraste avec la mentalité de troupeau de Wall Street et de la City de Londres à l’aube de la crise financière. Cette même prudence est de mise face à la réelle possibilité d’un « moment Minsky » climatique. Car plus les gouvernements traînent la patte, plus les mesures qu’ils devront prendre dans l’avenir seront draconiennes, et plus les conséquences sur la stabilité financière seront grandes, ce que confirme un projet-pilote de la Banque du Canada et du Bureau du surintendant des institutions financières.

La meilleure façon d’éviter un tel moment, où les risques de transition se cristallisent très soudainement et ont des répercussions sur l’économie au grand complet, c’est de planifier cette transition de manière proactive par des politiques publiques visant le secteur financier.

Il y a là une occasion en or pour la vice-première ministre de prendre position sur les changements climatiques. Alors qu’elle a démontré qu’elle était incroyablement compétente sur plusieurs tableaux, voilà un sujet crucial pour l’avenir du pays sur lequel on voudrait entendre sa vision. Et c’est un enjeu pour lequel il serait stratégique de sa part d’utiliser ses pouvoirs actuels aux finances pour se démarquer de son concurrent dans la prochaine course à la direction du Parti libéral, selon les rumeurs : Mark Carney, qui a été gouverneur de la banque centrale du Canada, puis de celle du Royaume-Uni.

Pour la petite histoire : l’idée d’un « moment Minsky » climatique a été évoquée pour la première fois en 2015 par… nul autre que Mark Carney.