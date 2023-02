Le problème avec la réforme du Régime de rentes du Québec

Rarement aura-t-on vu un projet faire autant l’unanimité contre lui. Du Conseil du patronat aux syndicats, en passant par les trois partis d’opposition, à peu près tout le monde s’élève contre la réforme du Régime de rentes du Québec (RRQ).

Pourtant, envers et contre tous, le ministre des Finances, Eric Girard, semble déterminé à aller de l’avant. Il croyait même que la proposition passerait comme du beurre dans la poêle. Un exemple des biais qui grèvent un gouvernement en super-majorité.

De quoi parle-t-on au juste ? Le gouvernement Legault suggère de faire passer de 60 à 62 ans l’âge minimal pour toucher les prestations de retraite d’ici 2030. L’objectif : inciter les travailleurs à rester plus longtemps sur le marché du travail. Quant à l’âge maximal pour commencer à toucher la rente du RRQ, il passerait de 70 à 72 ans, avec bonification des prestations pour encourager les gens à demeurer sur le marché du travail le plus tard possible. Une autre hypothèse propose de faire passer l’âge minimal de 60 à 65 ans d’ici 2045, et l’âge maximal de 70 à 75 ans. Elle n’a aucune chance de se concrétiser.

Contrairement à la France, où l’État veut faire travailler ses citoyens deux ans de plus pour l’accès au régime, le Québec ne suggère pas de reporter l’âge de la retraite, qui reste à 65 ans pour une rente complète. Il souhaite seulement hausser l’âge pour la retraite anticipée, du moins pour l’instant.

Ce n’est pas un débat en catimini, comme certains chroniqueurs l’ont écrit. Tous les six ans, la loi oblige le gouvernement à se pencher sur les règles du RRQ. Le ministre Girard avait affiché ses couleurs après les élections, puis déposé son document de consultation avant les Fêtes. Les oppositions s’étaient alors faites discrètes.

Mais une levée de boucliers a eu lieu en commission parlementaire. On pourrait croire que les manifestations en France ont eu un écho ici, mais les comparaisons s’arrêtent là. Le régime de retraite en France est déficitaire, ce qui oblige le pays à apporter des changements.

Ici, c’est tout le contraire. Pas de déficit en vue, le système est sur les rails pour au moins 50 ans sans même augmenter les cotisations actuelles. Pire : la réforme proposée coûterait plus cher au régime, parce que l’âge de la prestation complète demeurerait 65 ans, tandis que les bonifications seraient offertes jusqu’à 72 ans, au lieu de 70.

Selon le gouvernement, le changement serait bénéfique pour la majorité des travailleurs, parce qu’ils auraient plus de revenus à la retraite.

Financièrement, c’est vrai. Quand on touche les prestations du RRQ avant 65 ans, une pénalité s’applique sur la rente pour le reste de sa vie. À 60 ans, c’est une pénalité de 36 %. C’est une très mauvaise décision financière, et la majorité de ceux qui l’ont prise auraient des regrets, selon Retraite Québec.

Mais qui choisit de toucher les prestations à 60 ans, malgré la pénalité ? Avant tout, ceux qui n’ont pas d’autres revenus. Ceux qui n’ont pas accumulé de REER ou d’épargne, ceux dont les années à se tuer à l’ouvrage les rendent physiquement et psychologiquement incapables de poursuivre. Ceux qui peinent justement à mettre du beurre dans la poêle. Et qui ne sont ni actuaires, ni fonctionnaires, ni ministres.

Ce sont les limites d’une réforme pensée par des gens qui n’auront jamais à se prévaloir d’une rente anticipée pour vivre. Aux yeux de presque tous les intervenants en commission parlementaire, du patronat aux syndicats, la réforme n’est pas nécessaire. La carotte — bonifier les prestations pour ceux qui retardent leur retraite — est de loin préférable au bâton pour inciter les travailleurs à demeurer sur le marché.

La Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) reste un des seuls soutiens à la réforme, avant tout parce qu’un sondage montre que la majorité de ses membres, aux prises avec un manque de main-d’œuvre, y sont favorables.

Il est vrai qu’à 53,1 %, le taux d’activité (le pourcentage de personnes en emploi ou en recherche d’emploi) des personnes âgées de 60 à 64 ans était inférieur au Québec à la moyenne canadienne (56,9 %) en 2022. Mais celui des 55 à 59 ans, à 77,8 %, se classait au troisième rang au Canada, dépassé seulement par ceux de l’Alberta et de la Saskatchewan, ce qui laisse présager un rattrapage. Et le changement de l’âge minimal risque d’avoir un effet négligeable.

Car si les travailleurs québécois quittaient naguère la vie professionnelle active de plus en plus tôt, ce n’est plus le cas : alors que 60 % d’entre eux réclamaient leur rente du RRQ dès 60 ans en 2016, ils ne sont plus que 33 % à le faire en 2022.

Devant une quasi-unanimité et un régime en pleine santé, difficile de justifier l’entêtement du ministre Girard. Le changement accentuerait l’impression d’un gouvernement d’hommes d’affaires déconnectés de la réalité des petits travailleurs.

Les syndicats ont toutefois une autre crainte : que la réforme soit un premier pas vers un régime à prestations cibles plutôt qu’à prestations déterminées, comme c’est le cas actuellement.

Le RRQ est financé comme un régime d’assurance, avec des cotisations patronales et salariales qui garantissent aux travailleurs un revenu minimal à la retraite. Le futur retraité sait exactement la rente qu’il touchera, et celle-ci sera indexée. Si le régime changeait pour des prestations cibles, la rente pourrait varier si le régime de retraite n’avait pas un bon rendement ou devenait déficitaire. En somme, c’est le retraité qui écoperait. Eric Girard a bien dit que ce n’était pas son intention. Il aurait de toute façon peu d’arguments pour le justifier.

Les centrales syndicales se souviennent néanmoins de 2014. Devant les déficits des régimes de retraite municipaux, le ministre des Affaires municipales de l’époque, le libéral Pierre Moreau, avait fait adopter le projet de loi 3 pour revoir le partage du coût de ces régimes de retraite. On avait appris plus tard qu’il n’y avait aucune urgence et que les prévisions montraient que ces déficits se résorberaient d’eux-mêmes…