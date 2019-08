Le Québec à mi-parcours

Durant près d’un demi-siècle, de 1954 à 1998, le taux de chômage du Québec s’est maintenu en moyenne à trois points au-dessus de celui de l’Ontario. Surprise : depuis 20 ans, on a assisté à un spectaculaire renversement de tendance. Non seulement cet excédent traditionnel de chômage du Québec a-t-il progressivement fondu, mais le taux québécois est souvent passé en dessous du taux ontarien, par exemple de 2009 à 2012 et depuis 2017.

De plus, le taux d’emploi, c’est-à-dire le pourcentage de la population de 15 à 64 ans qui travaille, est maintenant plus élevé au Québec (78 %) qu’en Ontario (76 %) et aux États-Unis (75 %). Comment donc se fait-il que le Québec domine aujourd’hui ses deux principaux partenaires économiques en matière de taux d’emploi ? Et est-ce que cela va durer ?

Deux facteurs fondamentaux ont joué. D’une part, la révolution éducative lancée par Paul Gérin-Lajoie dans les années 1960 a fini par porter des fruits. D’autre part, les services de garde à tarif modique introduits par Pauline Marois dans les années 1990 ont grandement facilité la conciliation travail-famille. Comme ces deux causes vont persister dans l’avenir, le haut niveau d’emploi et le bas taux de chômage qui en ont résulté vont persister à long terme eux aussi. Bien sûr, il y a encore des choses à améliorer en ce qui concerne l’éducation et la famille. Et des reculs temporaires de l’emploi sont à prévoir lors des récessions futures. Mais un retour aux années 1970 à 2000, pendant lesquelles le taux de chômage a généralement dépassé 10 % au Québec, est peu probable.

Des emplois en plus grand nombre, c’est bien. Mais il faut aussi évaluer le revenu que l’économie réussit à produire avec eux. L’indicateur de performance que les organismes internationaux utilisent le plus couramment à cette fin est le revenu (ou PIB) par habitant de 15 à 64 ans. Pourquoi les 15 à 64 ans ? Tout simplement parce que cette vaste catégorie d’âge constitue le principal bassin de recrutement des travailleurs pouvant être mis à l’ouvrage.

Faisons donc le point au sujet du rang qu’occupe le Québec en matière de revenu par habitant de 15 à 64 ans au niveau international. Le tableau ci-contre présente les 33 pays qui obtenaient le meilleur classement parmi les 129 pays membres du Fonds monétaire international (FMI) qui comptaient plus de trois millions d’habitants en 2017. Le Canada y est représenté par ses quatre plus grandes provinces.

Trois phénomènes majeurs se dégagent de ces résultats. Premièrement, les huit premières places sont monopolisées par deux paradis fiscaux (Irlande, Singapour) et six importants producteurs de pétrole (Qatar, Norvège, Alberta, Koweït, États-Unis et Émirats arabes unis).

Deuxièmement, les données mettent en relief l’extrême diversité entre les provinces pétrolières et non pétrolières du Canada. Les ressources pétrolières de l’Alberta donnent à cette province un revenu par habitant de 96 100 dollars, tandis que les trois autres grandes provinces, dépourvues de pétrole, sont loin derrière. La plus riche des trois est le Québec. Il occupe le 22e rang mondial avec ses 69 000 dollars. La Colombie-Britannique et l’Ontario suivent immédiatement.

Troisièmement, il ressort clairement de tout cela qu’une petite taille et une sécurité sociale bien développée ne sont pas des obstacles à une solide performance économique. La moitié des 14 pays non pétroliers qui sont plus riches que le Québec comptent 10 millions d’habitants ou moins : Singapour, l’Irlande, la Suisse, la Suède, le Danemark, l’Autriche, la Finlande. Trois d’entre eux sont des leaders mondiaux dans le domaine de la solidarité sociale : la Suède, le Danemark et la Finlande.

On voit bien que la performance économique du Québec est arrivée à mi-parcours. D’un côté, il a fini par réaliser le rêve des artisans de la Révolution tranquille : rejoindre les autres grandes provinces canadiennes, ou même les dépasser légèrement. De l’autre, il est évident qu’il a encore beaucoup à faire pour continuer à grimper, sans pétrole, de la 22e à la 10e place au niveau mondial. Tant de choses en dépendent, comme la scolarisation accrue de nos enfants, la progression soutenue de nos salaires, l’amélioration des soins offerts à nos aînés, la réduction des inégalités et de la pauvreté, notre capacité à investir dans l’économie verte, et la propagation internationale de notre culture distincte.

Plus haut que l’Ontario, mais loins de l’Alberta

Les 25 pays de plus de trois millions d’habitants dont les revenus par habitant de 15 à 64 ans (exprimés en parité de pouvoir d’achat, en dollars américains) étaient les plus élevés en 2017 (le Canada est représenté par ses quatre plus grandes provinces).