Le RBG, une bonne idée ?

Notre régime actuel de soutien du revenu repose sur l’aide à la famille et aux aînés ainsi que sur l’aide sociale. La possibilité de le remplacer par un revenu de base garanti (RBG) distribué à tous reçoit présentement beaucoup d’attention au Canada et à l’étranger. Dans sa forme la plus pure, le RBG consisterait en une allocation uniforme envoyée régulièrement par l’État à chacun de ses citoyens, qu’ils soient jeunes ou vieux, pauvres ou riches, et disposés ou non à travailler.

C’est un système simple et attrayant. Mais il coûterait les yeux de la tête. Par exemple, le Réseau canadien pour le revenu garanti, groupe qui milite en faveur du RBG, a récemment calculé qu’une allocation universelle de 22 000 dollars par année versée à tous les adultes canadiens représenterait 638 milliards de dollars. Au Québec, la facture atteindrait quelque 145 milliards. La hausse des impôts requise pour la payer serait astronomique. À ce jour, aucun État n’a eu la témérité de mettre en place pour de bon un tel revenu universel.

Pour rendre l’allocation du RBG moins onéreuse, on propose souvent de la limiter au groupe des adultes valides de 18 à 64 ans. Les enfants, les aînés et les personnes handicapées continueraient alors d’être couverts par des aides particulières. On suggère aussi de réduire l’allocation à mesure que le revenu d’emploi s’élève. Enfin, on pourrait l’ajuster pour les couples en tenant compte du fait que vivre à deux est plus économique que vivre seul.

En juillet dernier, le directeur parlementaire du budget fédéral a étudié un RBG ainsi allégé. Applicable aux 18 à 64 ans, celui-ci accorderait une somme annuelle maximale de 17 000 dollars à une personne seule et de 24 000 dollars à un couple. Si l’allocation était réduite de 25 cents par dollar supplémentaire de revenu, son coût estimatif pour une année entière serait de 140 milliards de dollars pour le Canada et de 30 milliards pour le Québec. L’abolition de l’aide sociale et de mesures ciblées (comme pour les sans-abris) adoucirait la facture, mais juste un peu. Même si ce RBG allégé coûterait moins cher que la forme universelle pure, on voit bien que la hausse du fardeau fiscal nécessaire pour le financer serait encore exorbitante. Ce serait socialement inacceptable.

De plus, alors que certains bénéficiaires seraient incités à augmenter leurs heures travaillées, d’autres pourraient profiter de leur revenu accru pour ralentir la cadence et se donner plus de temps hors travail. Pour en avoir le cœur net, les chercheurs Nicholas-James Clavet, Jean-Yves Duclos (maintenant ministre fédéral) et Guy Lacroix, de l’Université Laval, ont étudié le comportement d’un échantillon de personnes seules et de chefs de familles monoparentales du Québec. Ils ont trouvé qu’au net, un RBG ferait diminuer chez ces groupes le total des heures travaillées.

Deux conséquences s’ensuivraient. La première est que ce comportement gonflerait le coût déjà élevé du RBG, puisque la réduction des heures travaillées ferait baisser le revenu familial et donnerait droit à une allocation plus importante. La deuxième conséquence est que l’acceptabilité sociale du RBG serait encore affaiblie, parce qu’il entrerait en contradiction avec le fondement même de la politique sociale du Québec. La loi de 2002 sur la pauvreté et l’exclusion sociale édicte en effet que « les actions menées par l’ensemble de la société québécoise et par le gouvernement […] doivent […] favoriser l’accès à l’emploi et valoriser le travail ». Peu de travailleurs québécois accepteraient de payer plus d’impôts en sachant que cela servirait en partie à subventionner le temps hors travail de certains de leurs concitoyens.

Dans le rapport sur le revenu minimum garanti qu’ils ont remis au gouvernement du Québec en 2017, trois autres chercheurs québécois, Dorothée Boccanfuso, Jean-Michel Cousineau et Raquel Fonseca, ont insisté sur l’importance primordiale de la formation, de l’intégration sociale et de l’accès à l’emploi pour éliminer la pauvreté de façon définitive. Ils jugeaient que l’incidence négative du RBG sur le temps de travail, son coût exorbitant et les conflits qui s’ensuivraient au sujet de la répartition de la facture entre groupes de contribuables étaient des obstacles insurmontables à la mise en place d’une telle allocation. Mieux valait, à leurs yeux, poursuivre l’amélioration, morceau par morceau, du système de soutien du revenu patiemment édifié par le Québec au cours des 75 dernières années, en continuant à observer son principe directeur d’accès à l’emploi.

Leur opinion était pleine de sagesse.

