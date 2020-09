Les leaders de la croissance 2020 pensent déjà à demain

Pandémie oblige, cette 27e édition du palmarès des Leaders de la croissance, qui recense les entreprises québécoises dont le chiffre d’affaires a explosé au cours des dernières années, est bien particulière, comme à peu près tout en 2020.

Alors que les entreprises qu’on y présente étaient sur une lancée incroyable jusqu’en 2019, bon nombre ont vu leur situation changer radicalement depuis le début de la pandémie. Dans quelques rares cas, la COVID-19 profite aux affaires. Toutefois, pour la plupart, les effets sont négatifs, voire catastrophiques.

Si l’idée de laisser tomber la publication du palmarès nous a effleuré l’esprit, nous l’avons écartée très rapidement. Parce qu’il est plus important que jamais en ce moment de saluer le travail des entrepreneurs qui font avancer le Québec. Leur audace, leurs efforts et leur persévérance font partie des ingrédients clés pour traverser la crise économique et, pourquoi pas, en sortir plus forts.

Car vous découvrirez dans les prochaines pages que les entrepreneurs malmenés par la pandémie se sont vite retroussé les manches pour se réinventer, pour assurer la survie de leur organisation et pour établir les bases de ce qui sera peut-être une nouvelle période de croissance. Leur histoire montre ce qu’est la résilience.

Chapeau à tous les Leaders de la croissance 2020, et tous nos vœux de succès pour la suite !

Méthodologie Ce palmarès a été établi à partir des déclarations soumises par les entreprises québécoises inscrites au concours Canada’s Top Growing Companies, un partenariat du Globe and Mail et de L’actualité. Le classement se base sur la croissance du chiffre d’affaires de 2016 à 2019. Pour participer, les entreprises devaient avoir des revenus d’au moins 200 000 dollars en 2016 et d’au moins 2 millions en 2019. Les chiffres ayant trait au nombre d’employés incluent les contractuels et se rapportent à 2020, tandis que les revenus se rapportent à 2019.

Mistplay Programme de fidélisation pour jeux vidéos Mistplay est le plus important programme de fidélisation pour jeux mobiles au monde. Lire notre article En voir plus Croissance 7 578 % Chiffre d’affaires entre 10 et 25 millions Employés 35 Siège social Montréal

Dialogue Plateforme de télémédecine pour entreprises La plateforme Dialogue permet de consulter une infirmière, un médecin ou un professionnel de la santé mentale à l’aide de son téléphone intelligent. Lire notre article En voir plus Croissance 4 944 % Chiffre d’affaires entre 10 et 25 millions Employés 803 Siège social Montréal

Talent.com Moteur de recherche d’emploi Talent.com, autrefois connu sous le nom de neuvoo, est l’un des plus gros sites Web de recherche d’emploi au monde, avec 80 millions de visites par mois. En voir plus Croissance 2 095 % Chiffre d’affaires entre 50 et 75 millions Employés 215 Siège social Montréal

Icentia Fabricant d’appareils médicaux Après quelques jours à porter le petit électrocardiographe d’Icentia, les patients n’ont qu’à l’expédier par la poste pour que leur médecin obtienne les résultats. En voir plus Croissance 1 998 % Chiffre d’affaires entre 2 et 5 millions Employés 100 Siège social Québec

LiveBarn Plateforme de diffusion en continu pour le sport amateur LiveBarn présente en ligne les parties disputées dans plus de 1 300 centres sportifs au Canada et aux États-Unis. Lire notre article En voir plus Croissance 1 283 % Chiffre d’affaires entre 5 et 10 millions Employés 14 Siège social Montréal

Wavo Services de marketing et d’analytique pour l’industrie musicale Universal Music Group, Sony, Live Nation, Apple Music et Spotify ne sont que quelques-uns des clients de Wavo. En voir plus Croissance 1 268 % Chiffre d’affaires entre 5 et 10 millions Employés 63 Siège social Montréal

Goalcast Média spécialisé en croissance personnelle En 2019, le public de Goalcast a regardé un total de 4 051 293 055 minutes de vidéos positives et inspirantes, soit l’équivalent de 7 707 années. En voir plus Croissance 1 251 % Chiffre d’affaires entre 2 et 5 millions Employés 45 Siège social Montréal

AlayaCare Logiciel de soins à domicile La plateforme d’AlayaCare permet de suivre l’état de santé des patients à distance, ce qui réduit en moyenne de 64 % le taux de réadmission à l’hôpital. En voir plus Croissance 1 051 % Chiffre d’affaires entre 10 et 25 millions Employés 400 Siège social Montréal

Sportlogiq Logiciel d’analyse sportive Sportlogiq, logiciel créé par l’ancien patineur artistique olympique Craig Buntin, est utilisé par 27 équipes de la Ligue nationale de hockey pour analyser les déplacements sur la glace. En voir plus Croissance 1 041 % Chiffre d’affaires entre 5 et 10 millions Employés 116 Siège social Montréal

FenceCore Services en technologies de l’information Parmi ses réalisations récentes, FenceCore a mis au point un système de sauvegarde informatique en cas de désastre pour une usine de pièces automobiles. En voir plus Croissance 857 % Chiffre d’affaires entre 5 et 10 millions Employés 32 Siège social Montréal

OVC Assurance Cabinet en assurance de dommages OVC Assurance se distingue par son service à la clientèle, comme en témoigne sa note de cinq étoiles sur Facebook, selon l’avis de plus de 800 personnes. En voir plus Croissance 587 % Chiffre d’affaires entre 5 et 10 millions Employés 65 Siège social Sainte-Julie

R2i Services en technologies de l’information R2i aide ses clients à tirer profit de leurs données grâce à l’intelligence artificielle. En voir plus Croissance 516 % Chiffre d’affaires entre 10 et 25 millions Employés 29 Siège social Montréal

SPYPOINT Fabricant de caméras pour la chasse Grâce à son panneau solaire, la caméra LINK-S de SPYPOINT peut rester des mois dans la forêt à filmer ou photographier le gibier. En voir plus Croissance 489 % Chiffre d’affaires entre 50 et 75 millions Employés 207 Siège social Victoriaville

TRAXXALL Logiciel de gestion pour la maintenance d’avions La Commemorative Air Force, aux États-Unis, utilise TRAXXALL pour effectuer l’entretien de plusieurs de ses 173 avions datant de la Deuxième Guerre mondiale. En voir plus Croissance 476 % Chiffre d’affaires entre 2 et 5 millions Employés 118 Siège social Montréal

Image Salon Services de retouche photographique Image Salon offre un service personnalisé de retouche pour photographes. Lire notre article En voir plus Croissance 445 % Chiffre d’affaires entre 10 et 25 millions Employés 79 Siège social Montréal

Planbox Logiciel de gestion de l’innovation Le carnet de clients de Planbox inclut Cargill, Honeywell et CIBC ainsi que plusieurs autres grandes entreprises. En voir plus Croissance 426 % Chiffre d’affaires entre 5 et 10 millions Employés 54 Siège social Laval

Creos Courtier d’installations interactives Grâce à Creos, les fameuses balançoires lumineuses du Quartier des spectacles de Montréal ont fait le tour du monde. En voir plus Croissance 398 % Chiffre d’affaires entre 2 et 5 millions Employés 26 Siège social Saint-Bruno-de-Montarville

district m Plateforme de publicité programmatique La technologie de district m permet d’intégrer les robots conversationnels aux bannières publicitaires sur les sites Web. En voir plus Croissance 343 % Chiffre d’affaires entre 100 et 250 millions Employés 80 Siège social Montréal

Vantage Logistics Services de transport de marchandises par camion Jatinder Chambal a fondé l’entreprise avec un seul camion en 2013. Aujourd’hui, le parc de Vantage Logistics en compte plus de 85. En voir plus Croissance 336 % Chiffre d’affaires entre 10 et 25 millions Employés 150 Siège social Dorval

The Unscented Company Fabricant de savons et de produits nettoyants The Unscented Company offre exclusivement des produits sans parfum pour le corps et pour la maison. Lire notre article En voir plus Croissance 333 % Chiffre d’affaires entre 2 et 5 millions Employés 13 Siège social Montréal

Levio Services-conseils en technologie et en gestion Levio travaille avec l’Agence spatiale canadienne pour créer des robots autonomes capables de fonctionner dans les conditions extrêmes de l’espace. En voir plus Croissance 332 % Chiffre d’affaires entre 50 et 75 millions Employés 800 Siège social Québec

Bloom Agence de marketing numérique Contrairement à bien des utilisateurs de TikTok, les employés de Bloom sont en mesure d’expliquer ce qu’est ce réseau social, et pourquoi c’est un puissant outil de marketing. En voir plus Croissance 330 % Chiffre d’affaires entre 5 et 10 millions Employés 46 Siège social Montréal

Diff Solutions de commerce et de marketing en ligne Dans une industrie connue pour son taux de roulement important, Diff maintient un taux de rétention du personnel de 90 % ! En voir plus Croissance 301 % Chiffre d’affaires entre 10 et 25 millions Employés 96 Siège social Montréal

iLLOGIKA Studio de jeux vidéos iLLOGIKA a notamment travaillé sur le jeu vidéo à succès Cuphead, dont il s’est vendu plus de cinq millions d’exemplaires dans le monde. En voir plus Croissance 286 % Chiffre d’affaires entre 5 et 10 millions Employés 61 Siège social Montréal

Squeeze Studio Animation Studio d’animation 3D Squeeze travaille en ce moment sur la série animée What If…?, de Marvel, qui sera diffusée sur la plateforme Disney+ à l’été 2021. En voir plus Croissance 268 % Chiffre d’affaires entre 10 et 25 millions Employés 170 Siège social Québec

Pharmaceutique Searchlight Services de commercialisation de produits de santé Pharmaceutique Searchlight a obtenu une licence pour commercialiser Nexstellis, un contraceptif oral de nouvelle génération en attente d’approbation par Santé Canada. En voir plus Croissance 260 % Chiffre d’affaires entre 5 et 10 millions Employés 17 Siège social Montréal

Humanify360 Agence de recrutement Contrairement à la plupart des agences de recrutement, Humanify360 ne touche pas de commissions mais plutôt des honoraires fixes lorsqu’elle recrute un employé pour un client, afin de rester le plus objective possible. En voir plus Croissance 251 % Chiffre d’affaires entre 2 et 5 millions Employés 29 Siège social Montréal

Nucleom Services d’inspection industrielle Les tests de Nucleom permettent de sonder en profondeur les matériaux des avions et des centrales nucléaires pour détecter les problèmes avant qu’une catastrophe survienne. Lire notre article En voir plus Croissance 236 % Chiffre d’affaires entre 25 et 50 millions Employés 79 Siège social Québec

Sinobec Trading Distributeur international d’aluminium Sinobec Trading exporte de l’aluminium en lingots, en feuilles et en pièces partout dans le monde. Lire notre article En voir plus Croissance 226 % Chiffre d’affaires entre 50 et 75 millions Employés 150 Siège social Montréal

Fiducie de placement immobilier Fronsac Location d’immeubles commerciaux Fronsac possède 64 immeubles commerciaux au Canada dont la valeur combinée est de 161 millions de dollars. En voir plus Croissance 214 % Chiffre d’affaires entre 5 et 10 millions Employés 3 Siège social Pointe-Claire

A+ Services de conception et de construction immobilières Le nouveau local du célèbre restaurant Europea, à Montréal, a été aménagé par A+. En voir plus Croissance 212 % Chiffre d’affaires entre 25 et 50 millions Employés 50 Siège social Montréal

Genyk Fabricant de mousse isolante « Lorsque tes concurrents parlent davantage de toi qu’ils ne parlent d’eux, c’est signe que tu fais du bon travail », affirme Yves Rondeau, PDG de Genyk. En voir plus Croissance 209 % Chiffre d’affaires entre 25 et 50 millions Employés 20 Siège social Shawinigan

Techso Services-conseils en technologies de l’information Techso a ouvert des bureaux en France et en Australie pour mieux servir sa clientèle européenne et asiatique. En voir plus Croissance 207 % Chiffre d’affaires entre 5 et 10 millions Employés 65 Siège social Montréal

Introspect Technology Fabricant d’appareils de mesure Neuf fabricants de semi-conducteurs sur les 10 plus grands au monde utilisent les outils de mesure d’Introspect Technology. En voir plus Croissance 202 % Chiffre d’affaires entre 5 et 10 millions Employés 27 Siège social Montréal

Chrono Aviation Services de nolisement d’avion Chrono Aviation offre des appareils de 9 à 120 passagers pour se rendre dans les Caraïbes, aux États-Unis, dans une autre province ou dans le nord du Québec. Lire notre article En voir plus Croissance 189 % Chiffre d’affaires entre 25 et 50 millions Employés 250 Siège social Québec

GSoft Concepteur de logiciels pour entreprises Plus de 17 000 entreprises dans le monde utilisent les logiciels de GSoft, dont McDonald’s, IKEA, la BBC et Warner Bros. En voir plus Croissance 189 % Chiffre d’affaires entre 50 et 75 millions Employés 268 Siège social Montréal

Fuze HR Services de recrutement et d’embauche Grâce à la dizaine de langues maîtrisées par son équipe, Fuze HR peut recruter dans des bassins de population négligés par ses concurrents. En voir plus Croissance 185 % Chiffre d’affaires entre 25 et 50 millions Employés 84 Siège social Montréal

Alliance Zone Exportateur de céréales, de légumineuses et de graines Lentilles, soja, moutarde, lin, millet, avoine, riz sauvage, orge, chanvre et sarrasin, voilà quelques-uns des produits exportés par Alliance Zone dans plus de 40 pays. En voir plus Croissance 182 % Chiffre d’affaires entre 10 et 25 millions Employés 5 Siège social Longueuil

Kinova Concepteur et fabricant de bras robotisés Plus de 1 000 opérations chirurgicales ont été réalisées par le bras robotisé de Kinova depuis son lancement aux États-Unis en 2019. En voir plus Croissance 171 % Chiffre d’affaires entre 25 et 50 millions Employés 172 Siège social Boisbriand

Marina Del Rey Transformateur et distributeur d’aliments Marina Del Rey est le plus important importateur de crevettes d’Argentine en Amérique du Nord. Lire notre article En voir plus Croissance 167 % Chiffre d’affaires entre 50 et 75 millions Employés 50 Siège social Laval

Expert’ease Services audiovisuels pour événements Expert’ease est une entreprise montréalaise de services audiovisuels pour conférences, réunions, concerts et autres événements. Lire notre article En voir plus Croissance 166 % Chiffre d’affaires entre 5 et 10 millions Employés 60 Siège social Montréal

Coveo Plateforme d’intelligence artificielle Coveo aide notamment les commerçants à rester concurrentiels devant des géants technologiques comme Amazon et Wayfair. En voir plus Croissance 163 % Chiffre d’affaires entre 75 et 100 millions Employés 504 Siège social Québec

XRM Vision Consultants en solutions de gestion de la relation client En suivant les conseils de XRM Vision, les YMCA du Québec ont réduit de 25 % les coûts administratifs d’un de leurs programmes. En voir plus Croissance 155 % Chiffre d’affaires entre 5 et 10 millions Employés 60 Siège social Montréal

Ciao Services-conseils en technologies de l’information Ciao aide les entreprises et les organisations à créer des sites Web accessibles aux personnes ayant un handicap, tel un trouble de la vue. En voir plus Croissance 149 % Chiffre d’affaires entre 5 et 10 millions Employés 77 Siège social Québec

Openmind Technologies Services informatiques et de développement Web Jonathan Léveillé, président d’Openmind Technologies, a obtenu son premier contrat commercial à l’âge de 13 ans ! En voir plus Croissance 145 % Chiffre d’affaires entre 5 et 10 millions Employés 58 Siège social Blainville

Electrimat Distributeur de luminaires et de matériel électrique Les lampes d’Electrimat se vendent à partir de la modique somme de 23,20 $… et jusqu’à 5 047,58 $. En voir plus Croissance 137 % Chiffre d’affaires entre 25 et 50 millions Employés 70 Siège social La Prairie

Osedea Services de conception de logiciels sur mesure Chaque année, Osedea donne un cours gratuit de plusieurs semaines en design et programmation à des jeunes d’un quartier où le taux de décrochage scolaire est élevé, afin de les initier aux carrières en informatique. En voir plus Croissance 137 % Chiffre d’affaires entre 2 et 5 millions Employés 35 Siège social Montréal

DX Mobilier événementiel Services de location de mobilier et de décors Pierre-Étienne Chamard, cofondateur de DX Mobilier événementiel, porte le titre de « président souriant ». S’il admet sourire moins depuis le 13 mars, il a confiance que son entreprise saura s’ajuster et se réinventer. En voir plus Croissance 125 % Chiffre d’affaires entre 5 et 10 millions Employés 65 Siège social Québec

Adria Power Systems Fabricant d’équipement électrique industriel Adria Power Systems fabrique des bornes de recharge capables de remplir en moins de deux heures l’énorme batterie des camions-bennes, des chargeurs et autres bulldozers utilisés dans les mines. Lire notre article En voir plus Croissance 124 % Chiffre d’affaires entre 10 et 25 millions Employés 75 Siège social Rouyn-Noranda

D2C Media Solutions Web pour concessionnaires automobiles Selon le président de D2C Media, Gino Coutu, le site Web d’un concessionnaire automobile doit être traité avec autant de soin que sa salle d’exposition. En voir plus Croissance 122 % Chiffre d’affaires entre 10 et 25 millions Employés 60 Siège social Montréal

Safari Condo Fabricant de roulottes et de caravanes motorisées La réputation des roulottes de Safari Condo est telle que des Américains viennent au Québec spécialement dans le but d’en acheter une. En voir plus Croissance 122 % Chiffre d’affaires entre 25 et 50 millions Employés 153 Siège social Saint-Frédéric

Panthera Dental Fabricant de produits de médecine dentaire L’usine de Panthera Dental est entièrement automatisée, ce qui a permis à l’entreprise de poursuivre sa production pendant la crise de la COVID-19. En voir plus Croissance 98 % Chiffre d’affaires entre 10 et 25 millions Employés 100 Siège social Québec

Edgenda Consultant spécialisé en formation de la main-d’œuvre Edgenda propose près de 400 formations sur des sujets aussi variés que l’intelligence émotionnelle au travail et la programmation jQuery. En voir plus Croissance 98 % Chiffre d’affaires entre 10 et 25 millions Employés 158 Siège social Québec

MTL Cool Fabricant de réfrigérateurs commerciaux Plus de 90 % des réfrigérateurs de MTL Cool sont exportés vers les États-Unis. En voir plus Croissance 98 % Chiffre d’affaires entre 10 et 25 millions Employés 33 Siège social Chambly

Theatrixx Technologies Fabricant et distributeur d’équipement audiovisuel L’entreprise s’est adaptée à la crise en offrant un appareil de reconnaissance faciale capable de mesurer la température d’une personne en moins d’une seconde. En voir plus Croissance 97 % Chiffre d’affaires entre 10 et 25 millions Employés 65 Siège social Montréal

STGM Architectes Cabinet d’architecture STGM Architectes a participé à la conception du nouveau YMCA Saint-Roch, à Québec. En voir plus Croissance 95 % Chiffre d’affaires entre 10 et 25 millions Employés 125 Siège social Québec

Les Emballages Box Pack Fabricant d’emballages de carton sur mesure Les Emballages Box Pack peuvent honorer n’importe quelle commande de boîtes, de 10 000 ordinaires à une seule bien particulière. En voir plus Croissance 91 % Chiffre d’affaires entre 5 et 10 millions Employés 36 Siège social Saint-Germain-de-Grantham

Assurance KBD Cabinet d’assurance de dommages Assurance KBD offre notamment une assurance pour protéger les entreprises en cas de cyberattaque ou de vol de données. En voir plus Croissance 79 % Chiffre d’affaires entre 2 et 5 millions Employés 35 Siège social Kirkland

MASSIVart Agence de production artistique L’exposition Yoko Ono : Liberté conquérante, présentée à Montréal l’an dernier, a été conçue par MASSIVart. En voir plus Croissance 75 % Chiffre d’affaires entre 2 et 5 millions Employés 28 Siège social Montréal

Damotech Fabricant d’équipement d’entreposage Damotech a mis au point un kit pour réparer les étagères endommagées dans les entrepôts sans devoir les décharger. En voir plus Croissance 70 % Chiffre d’affaires entre 10 et 25 millions Employés 81 Siège social Boisbriand