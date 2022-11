Les Leaders de la croissance 2022 : l’audace comme facteur de développement

E st-il possible de faire mieux ? À cette question, les 50 entreprises qui figurent au palmarès des Leaders de la croissance 2022 répondent oui !

En utilisant leur créativité, leur débrouillardise et leur audace, les femmes et les hommes à la tête de ces organisations ont entre autres réussi à fabriquer des cosmétiques personnalisés, à donner des yeux aux voitures autonomes, à faire bouger les enfants et même à trouver une meilleure façon de vendre les bananes — oui, oui, les bananes.

Le chemin pour parvenir à « mieux » est rarement facile. Les embûches et les refus sont nombreux pour les personnes qui tentent de faire les choses différemment, et il faut parfois des années de persévérance avant que leurs efforts portent leurs fruits. Pour cela, ces entreprises et ces entrepreneurs méritent d’être célébrés.

Méthodologie Ce palmarès a été établi à partir des déclarations soumises par les entreprises québécoises inscrites au concours Canada’s Top Growing Companies du Globe and Mail. Le classement se base sur la croissance du chiffre d’affaires de 2018 à 2021. Pour participer, les entreprises devaient avoir des revenus d’au moins deux millions en 2021. Les chiffres ayant trait au nombre d’employés incluent les contractuels et se rapportent à 2022, tandis que les revenus se rapportent à 2021.

Mistplay Programme de fidélisation pour jeux vidéos L’application de Mistplay permet d’être récompensé pour jouer à des jeux vidéos. Plus de 35,5 millions de dollars ont été versés à ce jour. C’est 17,5 millions de plus que l’an dernier. En voir plus Croissance 4 707 % Chiffre d’affaires entre 50 et 75 millions Employés 101 Siège social Montréal

Mission Place de marché numérique pour programmeurs Mission permet à des programmeurs de travailler sur des mandats aux quatre coins du monde, depuis le confort de leur maison — peu importe où celle-ci se trouve. En voir plus Croissance 2 207 % Chiffre d’affaires entre 5 et 10 millions Employés 21 Siège social Montréal

Thérapeutique Knight Commercialisation de produits pharmaceutiques d’ordonnance Près de 90 % des ventes de Thérapeutique Knight sont réalisées en Amérique latine. En voir plus Croissance 1 850 % Chiffre d’affaires entre 225 et 250 millions Employés 675 Siège social Montréal

Dialogue Plateforme de télémédecine pour entreprises Plus de 49 000 organisations offrent désormais les services de Dialogue à leurs employés afin de faciliter l’accès à des soins de santé. En voir plus Croissance 1 596 % Chiffre d’affaires entre 50 et 75 millions Employés 1 100 Siège social Montréal

Polysleep Vente en ligne de matelas Les matelas en mousse mémoire de Polysleep sont à 100 % fabriqués au Québec. En voir plus Croissance 1 303 % Chiffre d’affaires entre 10 et 25 millions Employés 10 Siège social Montréal

Omy Laboratoires Fabrication et vente de produits pour la peau personnalisés Des pores dilatés ? Des rougeurs ? Des cernes ? Omy Laboratoires détecte les caractéristiques de votre peau en quelques secondes et vous prépare une crème personnalisée. Lire notre article En voir plus Croissance 1 283 % Chiffre d’affaires entre 2 et 5 millions Employés 26 Siège social Québec

Vention Automatisation des chaînes de production Parmi les quelque 3 000 clients de Vention, 95 % sont des entreprises étrangères, comme Tesla, General Motors et Harley-Davidson, mais il y a aussi des fleurons québécois, tels que Cascades et Bombardier. Lire notre article En voir plus Croissance 964 % Chiffre d’affaires entre 10 et 25 millions Employés 273 Siège social Montréal

Wavo Services de marketing et d’analytique pour l’industrie musicale Les services de Wavo sont utilisés dans plus de 80 pays. En voir plus Croissance 849 % Chiffre d’affaires entre 25 et 50 millions Employés 125 Siège social Montréal

AlayaCare Logiciel de soins à domicile Plus d’un milliard de visites auprès de patients de partout dans le monde ont été rendues possibles par AlayaCare depuis la création de l’entreprise en 2014. En voir plus Croissance 740 % Chiffre d’affaires entre 25 et 50 millions Employés 790 Siège social Montréal

Novalex Cabinet d’avocats Depuis 2016, Novalex a offert 12 000 heures de services juridiques pro bono, soit près de 40 heures par semaine. En voir plus Croissance 618 % Chiffre d’affaires entre 5 et 10 millions Employés 45 Siège social Montréal

MainMicro Fournisseur d’équipements, de logiciels et de services technologiques Si vous avez besoin d’un Cisco Firepower 4115 ASA, MainMicro peut vous en vendre un — peu importe ce que c’est. En voir plus Croissance 601 % Chiffre d’affaires entre 2 et 5 millions Employés 25 Siège social Montréal

Nexapp Concepteur de logiciels sur mesure Nexapp a notamment développé un logiciel pour Petal Solutions, qui figure au 20e rang de ce palmarès. En voir plus Croissance 563 % Chiffre d’affaires entre 5 et 10 millions Employés 72 Siège social Québec

VOSKER Plateforme de surveillance d’endroits éloignés Les caméras de sécurité sans fil à énergie solaire de VOSKER sont idéales pour surveiller un chantier, un chalet, un entrepôt ou un territoire de chasse à l’orignal. En voir plus Croissance 560 % Chiffre d’affaires entre 100 et 250 millions Employés 378 Siège social Victoriaville

Valsoft Acquisition d’entreprises technologiques Grâce à un investissement récent, Valsoft est désormais considérée comme une licorne, c’est-à-dire une entreprise dont la valeur sur papier dépasse le milliard de dollars. En voir plus Croissance 498 % Chiffre d’affaires entre 150 et 175 millions ($ US) Employés 1 800 Siège social Montréal

Ace of Decks Installation de patios Ace of Decks construit plus de 200 terrasses en bois et en composite par année. Tout cela avait pourtant commencé comme un simple job d’étudiant. Lire notre article En voir plus Croissance 457 % Chiffre d’affaires entre 2 et 5 millions Employés 29 Siège social Beaconsfield

AI Express Transport Transport de marchandises par camion AI Express fournit notamment ses services de camionnage à Amazon et à Canadian Tire. En voir plus Croissance 441 % Chiffre d’affaires entre 10 et 25 millions Employés 100 Siège social Montréal

LOC International Fabricant et distributeur de produits hôteliers LOC International offre à peu près tous les équipements technologiques dont un hôtel peut avoir besoin, de la réception jusqu’aux chambres. En voir plus Croissance 422 % Chiffre d’affaires entre 10 et 25 millions Employés 18 Siège social Longueuil

Ziestech Vente d’équipements de télécommunication pour entreprises La Défense nationale et l’Agence des services frontaliers du Canada font partie des nombreux clients de Ziestech. En voir plus Croissance 408 % Chiffre d’affaires entre 5 et 10 millions Employés 12 Siège social Montréal

Safex Transport Transport de marchandises par camion Les camions de Safex Transport font plus de 500 livraisons entre le Canada et les États-Unis chaque semaine. En voir plus Croissance 391 % Chiffre d’affaires entre 25 et 50 millions Employés 200 Siège social Vaudreuil-Dorion

Petal Solutions Plateforme de coordination des soins de santé C’est Petal Solutions qui se cache derrière les plateformes de prise de rendez-vous comme Rendez-vous santé Québec et Bonjour-santé, qui ont pour but de faciliter l’accès à un médecin en première ligne. Lire notre article En voir plus Croissance 384 % Chiffre d’affaires entre 10 et 25 millions Employés 288 Siège social Québec

The Unscented Company Fabricant de savons et de produits nettoyants Les savons et produits nettoyants non parfumés de The Unscented Company sont vendus par quelque 5 000 détaillants dans le monde, soit 3 000 de plus que l’an dernier. En voir plus Croissance 375 % Chiffre d’affaires entre 5 et 10 millions Employés 15 Siège social Montréal

Talent.com Moteur de recherche d’emploi Talent répertorie les offres d’emploi dans 78 pays, et son moteur de recherche est accessible dans 29 langues. En voir plus Croissance 358 % Chiffre d’affaires entre 100 et 250 millions Employés 400 Siège social Montréal

Prêts Québec Site de comparaison de prêts financiers À ses débuts en 2012, Prêts Québec (Loans Canada) était une plateforme de prêts, que Scott Satov accordait avec son propre argent. Son entreprise est aujourd’hui associée à une cinquantaine de partenaires, qui offrent des prêts de toutes sortes. Lire notre article En voir plus Croissance 352 % Chiffre d’affaires entre 2 et 5 millions Employés 10 Siège social Montréal

Crakmedia Agence de marketing numérique Les publicités diffusées par le réseau de Crakmedia sont affichées plus de 15 milliards de fois par mois sur divers sites Web. En voir plus Croissance 343 % Chiffre d’affaires entre 125 et 150 millions ($ US) Employés 165 Siège social Québec

Groupe Konex Grossiste et distributeur de produits électroniques Groupe Konex fournit quelque 3 000 pharmacies, quincailleries et dépanneurs québécois en produits électroniques, lunettes de soleil et autres accessoires, que l’on trouve dans les fameux présentoirs près des caisses. Lire notre article En voir plus Croissance 301 % Chiffre d’affaires entre 2 et 5 millions Employés 18 Siège social Shawinigan

SGH Transport Service logistique de transport Que ce soit au Canada ou aux États-Unis, SGH peut organiser le transport de presque n’importe quel type de marchandise qui entre dans un camion. En voir plus Croissance 292 % Chiffre d’affaires entre 5 et 10 millions Employés 5 Siège social Montréal

Agendrix Plateforme de gestion des horaires pour entreprises Plus de 140 000 employés dans 11 000 organisations utilisent Agendrix au quotidien, dont les équipes des Rôtisseries St-Hubert. En voir plus Croissance 291 % Chiffre d’affaires entre 2 et 5 millions Employés 40 Siège social Sherbrooke

Lightspeed Plateformes de gestion pour commerçants Avec l’aide de Lightspeed, les Alouettes de Montréal ont augmenté de 44 % leurs ventes d’articles aux couleurs de l’équipe. En voir plus Croissance 289 % Chiffre d’affaires entre 100 et 250 millions ($ US) Employés 3 000 Siège social Montréal

Vantage Logistics Transport de marchandises par camion Vantage Logistics se spécialise notamment dans le transport de matériel pour les tournées musicales et les manifestations sportives. En voir plus Croissance 285 % Chiffre d’affaires entre 25 et 50 millions Employés 250 Siège social Dorval

Levio Conseils Services-conseils en technologie et en gestion Sur la longue liste des clients de Levio figurent notamment Desjardins, Morgan Stanley, le ministère de la Justice et la SAAQ. En voir plus Croissance 265 % Chiffre d’affaires entre 100 et 250 millions Employés 1 725 Siège social Québec

Lü Interactive Concepteur de systèmes interactifs éducatifs Apprendre les mathématiques, la géographie ou encore la biologie en bougeant et en jouant : voilà ce que propose aux élèves cette jeune pousse de Québec. Lire notre article En voir plus Croissance 259 % Chiffre d’affaires entre 5 et 10 millions Employés 40 Siège social Québec

Osedea Concepteur de logiciels sur mesure Osedea peut notamment développer des logiciels pour Spot, le robot quadrupède qui rappelle un chien du groupe Boston Dynamics, afin de l’adapter aux besoins de diverses entreprises. En voir plus Croissance 234 % Chiffre d’affaires entre 5 et 10 millions Employés 70 Siège social Montréal

KRB Avocats Cabinet d’avocats d’affaires KRB travaille avec des entreprises de toutes les tailles, de la jeune pousse jusqu’à la multinationale, en passant par les grandes banques canadiennes. En voir plus Croissance 215 % Chiffre d’affaires entre 10 et 25 millions Employés 90 Siège social Montréal

Chrono Aviation Nolisement d’avions Malgré la pandémie, Chrono a continué de croître en diversifiant son offre pour inclure le transport de cargaisons. En voir plus Croissance 210 % Chiffre d’affaires entre 50 et 75 millions Employés 280 Siège social Québec

Bloom Agence de marketing numérique Avec l’aide de Bloom , les vidéos TikTok de Silverwax, un fabricant québécois de produits d’entretien pour véhicules, ont été visionnées plus de trois millions de fois. En voir plus Croissance 210 % Chiffre d’affaires entre 10 et 25 millions Employés 80 Siège social Montréal

Goalcast Média spécialisé en croissance personnelle Avec ses 2,6 millions d’abonnés, Goalcast exploite l’une des plus importantes chaînes YouTube du Québec. En voir plus Croissance 202 % Chiffre d’affaires entre 5 et 10 millions Employés 150 Siège social Montréal

Introspect Technology Fabricant d’appareils de mesure Les prochaines générations d’appareils de haute technologie, tels des casques de réalité virtuelle ou des téléphones intelligents, sont testées avec des outils fabriqués par Introspect. En voir plus Croissance 182 % Chiffre d’affaires entre 10 et 25 millions Employés 32 Siège social Montréal

Toast Agence de marketing de contenu et producteur audiovisuel Toast est le producteur derrière plusieurs émissions de télévision, dont De garde 24/7, à Télé-Québec, et Chefs de bois, à TVA. En voir plus Croissance 167 % Chiffre d’affaires entre 5 et 10 millions Employés 50 Siège social Montréal

DistantJob Agence de recrutement en technologies de l’information Les entreprises prêtes à embaucher des programmeurs travaillant à distance peuvent compter sur DistantJob pour recruter la perle rare. En voir plus Croissance 161 % Chiffre d’affaires entre 5 et 10 millions Employés 120 Siège social Montréal

Coffrages Synergy Entrepreneur en coffrage de béton En moins de 10 ans, l’entreprise Coffrages Synergy est passée de quelques salariés à plus de 1 400 employés. Une performance qui tient en partie à son modèle de gestion des ressources humaines. Lire notre article En voir plus Croissance 153 % Chiffre d’affaires entre 100 et 250 millions Employés 1 425 Siège social Lavaltrie

Equifruit Importateur de bananes équitables Changer les mentalités dans les épiceries est le grand défi d’Equifruit, qui, malgré le prix plus élevé de ses bananes équitables, parvient à percer le marché. Lire notre article En voir plus Croissance 139 % Chiffre d’affaires entre 10 et 25 millions Employés 10 Siège social Montréal

OVC Assurance Courtier d’assurances OVC travaille avec plus de 20 assureurs afin de trouver le meilleur prix pour ses clients. En voir plus Croissance 138 % Chiffre d’affaires entre 5 et 10 millions Employés 70 Siège social Sainte-Julie

FenceCore Services en technologies de l’information FenceCore fournit ses services de sécurité informatique à des entreprises des secteurs de l’aérospatiale, de la finance et de la santé, entre autres. En voir plus Croissance 136 % Chiffre d’affaires entre 10 et 25 millions Employés 40 Siège social Montréal

Fleece Factory Fabrication et commerce de gros de tricot Avec des clients comme Nordstrom et Winners, Fleece Factory est désormais l’un des plus importants fournisseurs de tricot d’Amérique du Nord. En voir plus Croissance 133 % Chiffre d’affaires entre 10 et 25 millions Employés 20 Siège social Montréal

ENERGY Transport de marchandises par camion Grâce à son parc de camions à température contrôlée, ENERGY peut livrer des marchandises fraîches ou congelées partout en Amérique du Nord. En voir plus Croissance 127 % Chiffre d’affaires entre 100 et 250 millions Employés 150 Siège social Montréal

LeddarTech Concepteur de pièces et de logiciels pour voitures autonomes Après avoir développé son logiciel de conduite autonome, LeddarTech enchaîne aujourd’hui les gros contrats avec les constructeurs automobiles pour imaginer la voiture de demain. Lire notre article En voir plus Croissance 121 % Chiffre d’affaires entre 5 et 10 millions Employés 218 Siège social Québec

R2i Services en technologies de l’information R2i est l’un des plus importants partenaires d’IBM au pays. En voir plus Croissance 121 % Chiffre d’affaires entre 10 et 25 millions Employés 42 Siège social Montréal

Assurance KBD Courtier d’assurances Plus de 30 000 clients ont fait affaire avec KBD pour leurs besoins en assurance auto, habitation et entreprise. En voir plus Croissance 116 % Chiffre d’affaires entre 2 et 5 millions Employés 35 Siège social Dorval

Transport Dsquare Transport de marchandises par camion Grâce à ses partenaires, Transport Dsquare a accès à un parc de plus de 1 000 camions pour desservir le Canada et les États-Unis. En voir plus Croissance 115 % Chiffre d’affaires entre 10 et 25 millions Employés 131 Siège social Montréal

Sinobec Trading Importateur et distributeur d’aluminium et d’acier Pendant la pandémie, Sinobec a utilisé ses contacts en Chine pour importer du matériel de protection médical et est devenu l’un des plus importants fournisseurs de masques de Costco Canada. En voir plus Croissance 113 % Chiffre d’affaires entre 100 et 250 millions Employés 300 Siège social Montréal