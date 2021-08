Inscrivez votre entreprise aux Leaders de l’innovation 2022

En ces temps difficiles, nos entrepreneurs qui osent innover en matière de gestion ont besoin d’être encouragés, inspirés et célébrés. C’est pourquoi L’actualité a jugé pertinent de remplacer son palmarès annuel des Leaders de la croissance par celui des Leaders de l’innovation.

Ce classement présentera des entreprises québécoises qui sont particulièrement innovantes dans leur secteur et qui, au-delà de la croissance des revenus d’une année à l’autre, adoptent des mesures progressistes qui font leur succès, en tenant compte du bien-être des employés, de la diversité, de l’inclusion et des engagements de l’entreprise en matière de durabilité.

Le palmarès des Leaders de l’innovation a été conçu par le magazine Canadian Business, en partenariat avec L’actualité et le Brookfield Institute for Innovation + Entrepreneurship.

Les résultats et les portraits des lauréats seront publiés dans un dossier spécial de l’édition de décembre 2021 de L’actualité et à lactualite.com, ainsi que dans le numéro de janvier 2022 de Canadian Business et à canadianbusiness.com.

L’alliance de L’actualité et du magazine Canadian Business permettra aussi aux entreprises québécoises retenues de bénéficier d’une couverture médiatique pancanadienne afin d’atteindre d’éventuels clients, de stimuler leur recrutement et, ultimement, de poursuivre leur croissance.

Ce nouveau classement est conçu afin de rendre hommage aux entreprises pionnières en matière d’innovation. Les anciens lauréats des Leaders de la croissance déclarent avoir profité à bien des égards de leur présence au palmarès : outre la couverture médiatique nationale dans L’actualité, de nombreux lauréats bénéficient d’une publicité dans les médias locaux et sectoriels. De plus, il est fréquent que les entreprises gagnantes constatent une motivation accrue de leurs employés, reçoivent des éloges de leur secteur, établissent de nouveaux contacts et rencontrent des clients et collaborateurs potentiels grâce à leur participation à ce concours.

Pour vous inscrire, vous n’avez qu’à remplir le formulaire ci-dessous d’ici le 7 septembre 2021. C’est rapide, facile et gratuit.

FOIRE AUX QUESTIONS

Qu’est-ce que les Leaders de l’innovation ?

Le classement des Leaders de l’innovation est un palmarès annuel conçu par le magazine Canadian Business, en partenariat avec L’actualité et le Brookfield Institute for Innovation + Entrepreneurship. Évolution de l’ancien classement des Leaders de la croissance de L’actualité, le palmarès des Leaders de l’innovation s’intéresse aux entreprises qui sont particulièrement innovantes dans leur secteur et qui, au-delà de la croissance annuelle des revenus, adoptent des mesures progressistes qui font leur succès, en tenant compte du bien-être des employés, de la diversité, de l’inclusion et des engagements de l’entreprise en matière de durabilité.

Les résultats du palmarès ainsi que des articles présentant les entreprises gagnantes feront l’objet d’un dossier spécial dans le numéro de décembre 2021 de L’actualité et le numéro de janvier 2022 de Canadian Business, et seront publiés sur les sites lactualite.com et canadianbusiness.com. Les lauréats seront célébrés lors du Sommet des nouveaux innovateurs et des Prix des nouveaux innovateurs à l’hiver 2022.

Pourquoi mon entreprise devrait-elle s’inscrire au concours des nouveaux innovateurs ?

Le concours Les Leaders de l’innovation est conçu pour rendre hommage aux entreprises pionnières. Les anciens lauréats des Leaders de la croissance rapportent avoir bénéficié de plusieurs façons de leur présence au palmarès : couverture médiatique nationale ainsi que dans les médias locaux et sectoriels. De plus, il est fréquent que les gagnants constatent une motivation accrue de leurs employés, reçoivent des éloges de leur secteur, établissent de nouveaux contacts et rencontrent des clients et collaborateurs potentiels grâce à leur participation à ce concours.

Qui peut participer ?

Pour être admissible, une entreprise doit :

Avoir son siège social au Canada et y exercer des activités importantes ;

Être indépendante (c’est-à-dire ne pas être une division ou une filiale, sauf si la société mère est strictement une société de portefeuille) ;

Avoir une propriété majoritairement canadienne si elle est détenue par des particuliers ou des entreprises privées. (Les entreprises publiques ou financées par du capital-risque dont la propriété canadienne est de 50 % ou moins seront jugées au cas par cas) ;

N’avoir aucun lien de dépendance avec les sociétés apparentées qui ont également soumis leur candidature au classement (voir « Les entreprises liées peuvent-elles déposer une candidature séparée ? » ci-dessous) ;

Être en mesure de fournir deux années d’états financiers.

Les franchiseurs ou les franchisés sont-ils admissibles ?

Les franchiseurs sont admissibles ; les franchisés ne le sont pas.

Les entreprises liées peuvent-elles déposer une candidature séparée ?

Dans le cas d’entreprises qui ont un lien de dépendance entre elles, une seule de ces entreprises est admissible. De même, les divisions et les filiales ne sont pas admissibles.

Y a-t-il des frais de dossier ?

Il n’y a pas de frais pour s’inscrire.

Comment puis-je inscrire mon entreprise ?

Les entreprises doivent déposer leur propre candidature pour participer. Il suffit de remplir le bulletin d’inscription avant la date limite du 7 septembre 2021. Vous pouvez consulter la liste complète des questions ici, mais veuillez noter que les candidatures doivent être soumises via le portail en ligne. Si votre entreprise est retenue comme candidate, nous vous contacterons lors des prochaines étapes à partir de septembre 2021.

Comment les revenus sont-ils comptabilisés pour la liste ?

Nous définissons le revenu annuel brut selon les principes comptables généralement reconnus (PCGR). Les revenus bruts doivent être déclarés nets des retours et des remises. Les franchiseurs doivent déclarer les revenus de l’entreprise uniquement.

Comment les informations financières de mon entreprise sont-elles utilisées ?

Le Brookfield Institute et notre équipe de recherche demandent aux entreprises de soumettre des informations financières et opérationnelles dans le but d’évaluer leur candidature, et peuvent réclamer des pièces justificatives, y compris des états financiers, pour vérifier ces informations. Nous ne divulguerons pas le contenu de vos états financiers ou d’autres documents confidentiels, à l’exception du revenu annuel de l’exercice fiscal le plus récent, qui sera publié sous forme de fourchette (par exemple, de deux à cinq millions de dollars), si vous figurez au palmarès.

Qu’est-ce qu’une entreprise certifiée B Corp ?

Cette certification privée est accordée à des entreprises à but lucratif qui répondent à des normes établies de « performance sociale et environnementale vérifiée, de transparence publique et de responsabilité légale pour équilibrer le profit et l’objectif ».

Que sont les ODD ?

Les Objectifs de développement durable (ODD) sont 17 objectifs connexes établis par l’Assemblée générale des Nations unies en 2015 pour lutter contre la pauvreté et le changement climatique, avec l’intention d’atteindre ces objectifs d’ici 2030.

Qu’est-ce qu’un SGE ?

Un système de gestion environnementale (SGE) est un cadre qui permet à une organisation d’atteindre ses objectifs en matière d’environnement et d’efficacité opérationnelle grâce à des processus et des pratiques cohérents.

Qui décide si une entreprise peut prétendre au titre de Leader de l’innovation ?

Les candidats seront examinés et évalués par une équipe de juges composée de membres de Canadian Business, de L’actualité, du Brookfield Institute et de partenaires soigneusement sélectionnés.

Quand les gagnants seront-ils annoncés ?

La liste des Leaders de l’innovation 2022 sera dévoilée à lactualite.com et à canadianbusiness.com en décembre 2021, ainsi que dans le numéro de décembre 2021 de L’actualité (en kiosque au début novembre) et le numéro de janvier 2022 de Canadian Business (en kiosque au début décembre).

Mon entreprise peut-elle être disqualifiée ?

Canadian Business, L’actualité et le Brookfield Institute se réservent le droit de retirer une entreprise de la liste à tout moment si nous déterminons que l’entreprise n’est pas admissible ou que l’inclusion de cette entreprise discréditerait Canadian Business, L’actualité, le Brookfield Institute ou le concours des Leaders de l’innovation.