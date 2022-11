LeddarTech : Virage vers la conduite autonome

LeddarTech Concepteur de pièces et de logiciels pour voitures autonomes Croissance 121 % Chiffre d’affaires entre 5 et 10 millions Employés 218 Siège social Québec

L a voiture autonome n’est pas un gadget pour le grand patron de LeddarTech, un concepteur de logiciels ciblant les applications automobiles d’aide à la conduite et de conduite autonome. Aux yeux de Charles Boulanger, il s’agit d’une technologie qui permettrait de réduire le nombre de morts sur les routes — on en recense 1,3 million par an à l’échelle de la planète, rapportait l’Organisation mondiale de la santé en juin 2022. « C’est un enjeu de santé publique », dit le PDG.

Le rêve se heurte pour l’instant à la technique : pour qu’une voiture puisse fonctionner sans conducteur, il faut tellement de capteurs et de senseurs que les ordinateurs de bord ne suivent pas. « C’est un défi de traitement de données massives, qu’on doit rafraîchir de 20 à 30 fois par seconde, en répondant à des normes de fiabilité et de sécurité très strictes, sans que le prix de la voiture en souffre. »

Depuis 2007, LeddarTech se spécialisait dans les capteurs, mais en 2020, elle a pris un virage en faisant l’acquisition de VayaVision. Elle se concentre désormais sur un nouvel environnement logiciel capable de fusionner et d’interpréter simultanément toutes les données de l’ensemble des capteurs, en temps réel, pendant la conduite.

LeddarTech, dont les principaux actionnaires sont allemands, autrichiens, japonais, anglais et français, enchaîne maintenant de très gros mandats de recherche multiannuels avec les constructeurs automobiles. « Notre logiciel permet déjà d’assurer les plus hauts niveaux d’autonomie tout en diminuant fortement les coûts de l’aide à la conduite. » Prochaine étape : l’auto qui se gare toute seule !

