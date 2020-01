Les banquiers se réveillent !

La Suède a encore frappé ! Après Greta Thunberg et sa pancarte, c’est au tour de respectables banquiers suédois d’insuffler un peu d’espoir dans la lutte contre les changements climatiques.

La Banque de Suède vient en effet de faire la preuve qu’il se passe quelque chose d’étonnant dans l’univers feutré des banques centrales. Ces institutions de l’ombre, qui fixent les taux d’intérêt et surveillent l’inflation, se sentent une responsabilité de plus en plus grande de s’impliquer pour sauver l’environnement.

La banque centrale suédoise a annoncé en fin d’année qu’elle avait liquidé son portefeuille d’obligations de l’Alberta. Plus question de financer le pire émetteur de gaz à effet de serre au Canada. Elle a tourné le fer dans la plaie en soulignant qu’elle continuerait d’investir au Québec et dans les autres provinces au bilan carbone plus honorable.

Les protestations du gouvernement albertain n’ont pas tardé, même si ce coup d’éclat a eu peu d’incidence sur les finances de la province. Celle-ci demeure riche et solvable, et bien d’autres prêteurs sont encore disposés à lui faire crédit.

Le premier ministre albertain, Jason Kenney, redoute par contre ce que les environnementalistes appellent de tous leurs vœux, et au plus vite : que le geste isolé de la Banque de Suède fasse boule de neige. Très peu d’investisseurs majeurs sont actuellement prêts à renoncer complètement au pétrole, mais le vent pourrait tourner rapidement.

Pourquoi ces grands banquiers se sentent-ils ainsi concernés ? C’est simple, ils ont la trouille ! L’urgence climatique est indéniable, mais les gouvernements se montrent incapables de prendre les mesures requises pour freiner la folle ascension des émissions de gaz à effet de serre. En tant que gardiennes de la stabilité économique, et dotées d’une certaine indépendance par rapport au pouvoir politique, les banques centrales considèrent qu’il est de leur devoir de sonner l’alarme, voire de passer à l’action.

Il faut remercier le Canadien Mark Carney, ancien gouverneur de la Banque du Canada, pour cette prise de conscience. Il est une star dans son domaine. Il a aidé le Canada à essuyer sans trop de dégâts la crise financière de 2008, avant d’être nommé à la tête de la Banque d’Angleterre, où il tient depuis 2013 la barre de la politique monétaire avec adresse, malgré le chaos provoqué par le Brexit.

Mark Carney a sonné le réveil en 2015, dans un discours prononcé devant la vénérable industrie de l’assurance britannique, en plein cœur de la City de Londres. Son message peut se résumer ainsi : les gouvernements, les entreprises et les investisseurs sont trop myopes pour se rendre compte que les changements climatiques font courir un risque énorme au système financier international. Plutôt que de leur parler d’environnement, il leur a parlé d’argent. Et ça a marché.

Divers groupes de travail internationaux se sont attelés à la complexe tâche de marier la science économique avec la science du climat pour créer les outils capables d’élargir le champ de vision. Le chantier est loin d’être achevé, mais Mark Carney sait trouver les bons mots pour motiver ses pairs. « La chose la plus importante à faire, dit-il, c’est de déplacer les capitaux de l’endroit où ils sont aujourd’hui à l’endroit où ils doivent être demain. Les entreprises qui ne s’adaptent pas, y compris celles du secteur financier, vont tout simplement faire faillite. »

Mark Carney quittera sous peu la Banque d’Angleterre afin de devenir envoyé spécial des Nations unies pour le financement de l’action climatique. Un poste où, on peut l’espérer, il aura accès aux leaders de la planète, sans le devoir de réserve des gouverneurs des banques centrales.

On lui souhaite le plus grand succès !