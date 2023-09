L’inflation a-t-elle réduit notre pouvoir d’achat ?

La hausse du coût de la vie est actuellement la préoccupation économique la plus importante des Québécois. Nous avons tous été surpris — les économistes comme les autres — par l’explosion soudaine des prix à la consommation en 2021 et 2022, car nous avions été habitués à voir le taux d’inflation annuel fluctuer assez étroitement autour de 2 % pendant les 30 années précédentes.

Or, comme le montre le graphique 1, le taux d’inflation qui était de 1 % en 2020 au Canada a bondi à 5 % en 2021, puis à 12 % au premier semestre de 2022, avant de retomber à 3 % il y a un an. De sorte qu’en juin 2023, un panier de consommation représentatif qui coûtait 100 dollars en février 2020 valait désormais 114,40 dollars au Canada, et encore plus au Québec, soit 115,70 dollars.

Source : Statistique Canada (Enquête sur les prix à la consommation)

Ainsi, de février 2020 à juin 2023, les prix à la consommation ont augmenté de 15,7 % au Québec.

Nous avons donc l’impression que l’inflation nous a « volé » notre pouvoir d’achat. Mais qu’en est-il en réalité ?

Les salaires aussi ont augmenté

Pour y voir clair, reportons-nous au graphique 2, qui trace l’évolution mensuelle du salaire hebdomadaire moyen au Canada et au Québec de février 2020 à juin 2023. Un employé qui gagnait 1 000 dollars en février 2020 a vu son salaire hebdomadaire s’élever en moyenne à 1 146 dollars au Canada et à 1 182 dollars au Québec en juin 2023. Le salaire hebdomadaire moyen a donc augmenté de 14,6 % au Canada et de 18,2 % au Québec durant cette période.

Source : Statistique Canada (Enquête sur les prix à la consommation)

La hausse de 8 % du salaire moyen au cours des premiers mois de la pandémie — de février à mai 2020 — attire au départ l’attention sur le graphique 2. Comme l’a expliqué Statistique Canada, cette augmentation surprenante sur seulement trois mois a résulté en grande partie des importantes pertes d’emplois essuyées par les bas salariés pendant la récession provoquée par l’arrêt forcé de certaines activités au début de la pandémie. Les personnes mieux rémunérées se sont alors retrouvées à occuper une plus grande proportion des emplois, ce qui a fait soudainement et artificiellement augmenter la moyenne pondérée des salaires de février à mai 2020.

Cet effet de la récession sur la composition du marché du travail a été temporaire. Il a disparu peu à peu avec le retour des travailleurs à plus faible salaire lors de la reprise économique entre le milieu de 2020 et la fin de 2021, de sorte qu’on peut négliger son incidence sur la rémunération quand on compare le salaire moyen de 2022 ou de 2023 avec celui du début de 2020.

Au Québec, la hausse du salaire moyen a donc mieux que couvert la hausse du coût de la vie

Les deux ensembles de données sur le revenu d’emploi et les prix à la consommation nous amènent à ce constat irréfutable : la hausse des salaires a surpassé celle des prix dans les deux régions, mais encore plus au Québec. En juin 2023, dans l’ensemble du Canada et au Québec, les salariés disposaient en moyenne d’un pouvoir d’achat supérieur à celui dont ils avaient bénéficié en février 2020. Au Canada, entre les deux dates, le salaire moyen a augmenté de 14,6 %, tandis que les prix à la consommation ont connu une hausse de 14,4 %. Il y a donc eu un petit gain de pouvoir d’achat de 0,2 % (14,6 moins 14,4).

Au Québec, pendant ce temps, le salaire moyen a augmenté de 18,2 %, alors que les prix à la consommation ont monté de 15,7 %. Il y a eu un gain de pouvoir d’achat de 2,5 % (18,2 moins 15,7).

Ce gain net de 2,5 % du Québec en pouvoir d’achat a donc été supérieur à celui de 0,2 % du Canada, bien que les prix à la consommation aient augmenté un peu plus chez nous que dans l’ensemble du pays.

Et si l’inflation avait été plus modérée ?

Peut-on se demander de combien le pouvoir d’achat aurait augmenté dans une économie « normale », en l’absence de pandémie et d’inflation accélérée ? Le salaire moyen aurait-il abouti à un niveau inférieur ou supérieur à 1 164 dollars en juin 2023 ?

Il est impossible de répondre à cette question avec une précision absolue, mais une réponse approximative est possible et présentée par le graphique 3. Celui-ci reproduit d’abord l’évolution fluctuante du pouvoir d’achat du salaire hebdomadaire moyen de mars 2011 à février 2020 (ligne bleue), période qui va de la reprise amorcée après la récession de 2009 jusqu’au mois précédant la récession pandémique du printemps 2020. La tendance moyenne à la hausse du pouvoir d’achat pendant ces neuf années (ligne rouge) est de 1,0 % par année.

Source : Statistique Canada (Enquête sur les prix à la consommation)

Le graphique suppose ensuite que la même tendance moyenne se serait poursuivie de février 2020 à juin 2023 si la pandémie de 2020-2021 et l’inflation accélérée de 2022-2023 n’avaient pas eu lieu. On peut voir que la projection basée sur cette hypothèse fait aboutir le salaire moyen à 1 167 dollars en juin 2023. Ce niveau est légèrement plus élevé que celui de 1 164 dollars réellement observé à cette date, mais la différence entre 1 167 et 1 164 est si faible qu’elle doit se trouver à l’intérieur de la marge d’erreur des estimations. Jusqu’ici, il n’y a donc pas de preuve que la pandémie et l’inflation qui a suivi ont empêché le pouvoir d’achat moyen des salariés du Québec de croître cumulativement au même rythme annuel que dans la période antérieure du début de 2011 au début de 2020.

La fiscalité a mieux soutenu le pouvoir d’achat au Québec qu’ailleurs

Les graphiques 1, 2 et 3 démontrent ainsi trois choses : que la rémunération a suivi l’inflation ; que le pouvoir d’achat s’est encore plus accru au Québec ; et, finalement, inflation déduite depuis février 2020, que le pouvoir d’achat du salaire moyen au Québec a augmenté cumulativement à peu près autant que s’il avait poursuivi la même tendance moyenne à la hausse (de 1,0 % par année) qu’au cours de la décennie antérieure, qui avait été exempte des maux de la pandémie et de l’inflation.

Tous ces résultats sous-estiment un autre phénomène non négligeable : l’amélioration du pouvoir d’achat moyen des salariés au Québec depuis février 2020 grâce aux interventions de l’État québécois, comme les sommes ponctuelles versées pour contrer la hausse du coût de la vie, la bonification du soutien aux aînés et l’allégement général de la fiscalité. Ces mesures compensatoires sont les plus importantes qui aient été appliquées par un gouvernement au Canada depuis 2021.

La situation est cependant plus ardue au bas de l’échelle

Il faut par contre nuancer l’évolution favorable du pouvoir d’achat des travailleurs québécois en soulignant qu’elle s’applique à la moyenne des salaires. Elle ne dit rien de la répartition de la hausse des salaires et des prix autour de cette moyenne. Certains Québécois ont en effet perdu du pouvoir d’achat.

De février 2020 à juin 2023, le salaire minimum du Québec est passé de 12,50 dollars à 15,25 dollars. Il s’agit d’une croissance de 22 %, soit 6,3 % de plus que les prix à la consommation, qui ont crû de 15,7 %. Cet écart a ainsi offert un certain soutien aux travailleurs plus faiblement rémunérés. Mais, comme je l’ai fait remarquer dans ma chronique de L’actualité de novembre 2022, il est plus difficile pour une famille pauvre que pour une famille riche d’absorber une forte hausse des prix à la consommation comme celle que nous connaissons depuis 2020.

La réaction habituelle devant une montée générale des prix consiste à modifier la répartition du budget familial en achetant en plus grande quantité les biens de consommation dont les prix augmentent le moins, et en moins grande quantité ceux dont les prix grimpent le plus. Pour une famille moins nantie, il devient toutefois compliqué de répartir autrement son budget, car celui-ci est déjà plus ou moins « gelé » en ce qui concerne les besoins incontournables, comme la nourriture, le logement et l’habillement. De plus, étant donné que son épargne accumulée est faible ou nulle, cette famille ne dispose pas, comme la famille riche, d’un coussin financier lui permettant de traverser aisément une période d’inflation accrue, même temporaire.

Pourquoi sommes-nous frustrés contre la hausse du coût de la vie ?

Malgré tout, vous et moi avons l’impression de nous être fait « voler » par l’inflation le pouvoir d’achat accru que nous ont procuré les hausses salariales.

Ce que nous ne percevons pas, cependant, c’est que la hausse de nos salaires résulte elle-même en partie de la hausse des prix. Et cet écart entre nos perceptions en tant que salariés et la réalité de l’interaction étroite entre salaires et prix dans l’économie est bien établi, ayant fait l’objet d’une étude révélatrice il y a quelques années par l’économiste Robert Shiller (Nobel 2013), de l’Université Yale, au Connecticut.

La tendance des salaires à augmenter par indexation (totale ou partielle) au coût de la vie est en effet bien connue. Par conséquent, si la hausse des prix à la consommation avait été plus faible, il est loin d’être certain que les salariés auraient bénéficié d’un meilleur pouvoir d’achat, puisque leurs hausses de salaire auraient elles aussi été plus faibles.

Mais que voulez-vous, c’est la vie.