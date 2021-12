L’innovation : moteur de croissance

Chercher les occasions d’innover

« Quand on parle d’innovation, on ne parle pas seulement de nouvelles technologies », affirme Martin Cinq-Mars, conseiller senior, efficacité des ventes Entreprises à la Banque Nationale. « C’est aussi générer et mettre en oeuvre de nouvelles idées et façons de faire. Cela peut concerner des produits et services, des procédés ou encore des méthodes de travail. On peut innover tant sur le plan des processus de production que du marketing ou des ressources humaines. »

L’innovation vient façonner le développement d’une entreprise. Elle doit faire partie intégrante d’une bonne planification stratégique, en orientant la direction que l’entrepreneur souhaite prendre à court ou à long terme et en dictant les étapes à suivre pour y arriver.

Favoriser une culture d’innovation

Pour instaurer un climat favorable au changement, il est crucial d’encourager la participation des employés, recommande l’expert. Les initiatives ne doivent en effet pas incomber uniquement à l’équipe de direction. Il faut écouter ses équipes et laisser les employés s’exprimer en toute transparence lorsqu’on leur demande ce qui peut être fait, du côté des gestionnaires, pour améliorer l’efficacité, la rentabilité ou la productivité.

« Les initiatives peuvent également provenir des clients, explique l’expert. Leur rétroaction est précieuse ; il faut la recueillir, que ce soit par sondage électronique ou lors d’une discussion de vive voix, et la traiter avec la plus grande importance. Tout gestionnaire avisé se doit d’être à l’écoute de ses clients et de prendre leurs suggestions en considération dans la mesure du possible. »

Penser « marché actuel » et « long terme »

« Que les projets soient de nature technologique ou sociale, les innovations doivent s’adapter au contexte actuel tout en visant la rentabilité à long terme, peu importe la situation dans laquelle se trouve le marché, ajoute Martin Cinq-Mars. D’où l’importance de réévaluer les processus internes, la clientèle cible, le positionnement de l’entreprise et la commercialisation d’un produit ou d’un service. »

Aller chercher l’avis d’experts

L’innovation est un facteur essentiel de la croissance et de la bonification des compétences au sein d’une organisation. Développer des solutions novatrices constitue donc un passeport vers l’amélioration de la compétitivité des entreprises et leur succès. Mais pour ce faire, l’entrepreneur pourrait avoir besoin d’accompagnement. Plusieurs centres de recherche et organismes, publics ou privés, sont en mesure d’aider les entreprises à intégrer l’innovation dans leur fonctionnement.



Ce contenu a été produit par Mishmash Studio de marques en collaboration avec l’annonceur. Les journalistes de L’actualité n’ont pas été impliqués dans la production de ce contenu.