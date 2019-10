L’isolation qui rapporte

Fabricant de mousse isolante en polyuréthane

Croissance : 396 %

Chiffre d’affaires : entre 10 et 25 millions

Employés : 18

Siège social : Shawinigan

Qu’ont en commun un matelas en mousse mémoire, un volant d’automobile et une tête de chevreuil empaillée ? Tous renferment du polyuréthane, un matériau polyvalent utilisé dans de nombreux produits. « Il y en a même dans certains condoms », dit Yves Rondeau, président de Genyk, au sujet des préservatifs pour les personnes qui sont allergiques au latex.

Ce n’est toutefois pas le marché des capotes qui intéresse l’entrepreneur de 52 ans, mais celui de l’isolation, qui génère la grande majorité de son chiffre d’affaires. La mousse de polyuréthane giclée de Genyk, vendue aux entrepreneurs sous le nom de BOREAL Nature, est utilisée partout au pays pour protéger les maisons contre nos hivers brutaux et nos étés chauds.

Plusieurs ne donnaient pas cher de la peau de Genyk lorsque l’entreprise est arrivée avec sa mousse vert lime en 2015, car le secteur était dominé par la concurrence américaine. « J’avais peur, admet Yves Rondeau. Les nuits sans sommeil, je ne les compte pas. »

Un stress inutile, car la présence de ces multinationales a finalement joué en faveur de Genyk. « La plupart des entreprises d’isolation sont petites, précise Yves Rondeau. Le président qui signe le chèque, c’est souvent celui qui applique la mousse. » Les clients, négligés par les géants, qui privilégient les gros volumes, ont rapidement cogné à la porte de Genyk. « Les affaires ont explosé. »

Serait-ce au tour des concurrents de Genyk d’avoir peur au point de manquer de sommeil ? « Ça va en prendre plus que ça pour les ébranler, dit le président de l’entreprise. Pour l’instant, on est plus comme une épine dans le pied. Mais qui commence à causer de l’infection. »