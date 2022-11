Lü Interactive : Jouer à l’école

Lü Interactive Concepteur de systèmes interactifs éducatifs Croissance 259 % Chiffre d’affaires entre 5 et 10 millions Employés 40 Siège social Québec

L es élèves sont prêts, ballon entre les mains, les yeux rivés sur le mur du gymnase. L’équation apparaît : 3 + 4. Ils s’empressent d’atteindre le 7. Dès qu’ils y parviennent, leur équipe marque des points et le mur affiche instantanément une nouvelle équation. Comme dans un jeu vidéo.

Newton est l’une des dizaines d’applications conçues par Lü, qui tente de faire tomber les cloisons des écoles primaires de la planète. Son système, composé entre autres d’un ordinateur, d’un projecteur laser et d’une caméra de détection de mouvements, permet aux élèves d’apprendre les mathématiques, la géographie ou encore la biologie en bougeant. Le but, dit le président de l’entreprise, Vincent Routhier, 35 ans, c’est de « ludifier » et de « diversifier » les modes d’apprentissage.

Avec un parcours qu’il décrit lui-même comme « atypique » — il a touché au génie mécanique, à la musique, au cinéma, à la publicité et à la gestion —, pas surprenant qu’il ait cofondé une entreprise qui cherche à transformer les manières d’apprendre et d’enseigner.

Lü s’emploie actuellement à démontrer les bienfaits de son approche avec des chercheurs universitaires, ce qui pourrait l’aider à ouvrir les portes de nouvelles écoles. Elle s’efforce aussi de démocratiser l’accès à ses systèmes en diminuant leur coût, qui tourne autour de 30 000 dollars. Plus de 1 400 systèmes ont été déployés jusqu’à maintenant dans 35 pays, dont environ 150 au Québec, la majorité dans des écoles publiques.

Cet article a été publié dans le numéro de janvier-février 2023 de L’actualité, sous le titre « Leaders de la croissance 2022 ».