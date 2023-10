Merci, Pierre

Pierre, qu’est-ce qui t’a amené à écrire pour L’actualité ?

Durant les années 1990, j’ai beaucoup travaillé sur la politique monétaire canadienne. Mais à la fin de la décennie, il est devenu clair que la banque centrale poursuivrait sa cible de 2 % d’inflation par année de façon automatique (c’est encore la même cible, qui a été reportée de cinq ans en cinq ans). J’ai compris qu’il n’y avait plus grand-chose à faire en recherche sur la politique monétaire et l’inflation au Canada, et je me suis demandé : « Je fais quoi maintenant ? »

J’ai alors été sollicité par l’UQAM, qui organisait une journée annuelle sur de grands personnages de la politique québécoise. On m’a demandé de parler du premier ministre Robert Bourassa, ce qui m’a amené à faire des recherches sur l’évolution de l’économie du Québec depuis 1960. J’ai constaté qu’elle s’améliorait progressivement, et j’ai pensé qu’il fallait diffuser ce message-là.

J’avais fait du journalisme quand j’étudiais à l’Université Laval, ce qui m’avait apporté deux choses. La première, c’est que j’avais rencontré la femme de ma vie. La deuxième, c’est que j’étais resté en contact avec des gens des sciences sociales. C’est tout ça qui, au bout du compte, m’a amené à L’actualité : j’avais beaucoup de respect pour la profession de journaliste ; j’avais un intérêt pour l’évolution de la société, avec une conception beaucoup plus large que seulement la perspective économique ; et puis, il y avait cette citation attribuée à Albert Einstein que j’ai lue à plusieurs reprises et qui dit qu’une science qui n’est pas communiquée ou qui est mal communiquée est une science qui n’existe pas.