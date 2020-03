Mesures gouvernementales : quatre conditions gagnantes

Il en va des mesures annoncées mercredi par le fédéral comme des consignes de prévention contre la COVID-19. Si tous les ingrédients ne sont pas respectés, la recette ne fonctionnera pas. Pour que le programme d’aide donne les résultats espérés, il y a quatre conditions.

Afin de combattre efficacement la pandémie, il faut s’isoler et se laver les mains régulièrement. Alors, la première chose dont on doit s’assurer, c’est que les mesures de soutien à l’économie n’incitent pas les gens à contrevenir à cette directive fondamentale de la Santé publique. Il faut dédommager les familles pour les pertes de revenus et les aider financièrement à traverser la crise, mais en évitant de les inciter à sortir de chez elles pour aller dépenser. Une baisse des taxes à la consommation, par exemple, aurait été contre-indiquée, puisqu’elle aurait amené les gens à courir les magasins pour profiter des rabais.

Deuxième chose : prévoir que les entreprises, même celles qui sont rentables en temps normal, vont avoir besoin qu’on leur prête des liquidités à court terme. Pour qu’elles puissent continuer à payer leurs employés et à honorer leurs obligations financières (loyers, hypothèques, etc.) jusqu’à ce qu’une reprise soit en vue et que leurs revenus recommencent à progresser. Si l’État ne mettait pas ces liquidités à leur disposition à de faibles taux d’intérêt, cela ferait croître de façon exponentielle les licenciements et provoquerait des faillites en cascade, qui pourraient mettre des banques en fâcheuse position. La source ultime de liquidités — le prêteur de dernier recours — dans l’économie canadienne est la Banque du Canada. Heureusement, non seulement a-t-elle abaissé son taux d’intérêt directeur les 4 et 16 mars derniers — il est depuis à 0,75 % —, mais elle a aussi annoncé qu’elle se tenait prête à ouvrir le guichet des prêts de liquidités autant que ce serait nécessaire pour protéger les entreprises saines au pays. La Banque s’est assurée du concours des institutions financières privées (comme les banques) et publiques (comme la Banque de développement du Canada, la Société canadienne d’hypothèques et de logement et Investissement Québec) afin d’effectuer une sélection judicieuse des emprunteurs.

La troisième chose est de dédommager adéquatement les personnes qui doivent abandonner leurs activités habituelles, garder leurs jeunes enfants ou travailler à la maison, de même que celles mises à pied en raison de la pandémie. Les mesures de compensation doivent évidemment être plus généreuses pour les personnes en quarantaine ou atteintes du virus, mais aussi pour les petits salariés, parce que s’absenter du travail est particulièrement coûteux dans leur cas. Les possibilités de télétravail, notamment, sont plus rares pour eux que pour les employés plus scolarisés et mieux rémunérés. L’idée des paiements directs aux personnes est efficace, parce qu’ils sont immédiats et évitent la lourdeur des contrôles bureaucratiques. Les pertes de revenus fiscaux des municipalités doivent également faire l’objet d’une compensation adéquate.

Enfin, la quatrième chose à assurer est la célérité dans l’exécution des mesures. Il n’y a pas de temps à perdre. Il faut agir vite. Il sera toujours temps de soutenir plus vigoureusement la reprise de la consommation des ménages et de l’investissement des entreprises lorsque le vent aura tourné et que le fléau aura été vaincu.

Est-ce que le Plan d’intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19, déposé mercredi, satisfait à ces quatre exigences ? Du point de vue qualitatif, oui. Il introduit un soutien direct de 27 milliards de dollars aux ménages et aux entreprises ainsi qu’un soutien passager de 55 milliards, principalement en reports d’impôts. Les mesures n’incitent pas les gens à courir les magasins. Elles assurent que le système financier disposera de liquidités suffisantes pour maintenir l’accès au crédit ; elles offrent des compensations directes aux personnes, aux familles et aux entreprises négativement touchées par la pandémie ; et elles sont mises en œuvre dès maintenant.

Du point de vue quantitatif, il est moins sûr que le Plan soit satisfaisant. Personne ne peut prédire la profondeur et la durée de la récession qui s’annonce. On nage dans l’incertitude puisqu’il n’existe pas d’historique fiable pour estimer l’importance de la perturbation qui sera engendrée par la pandémie. Les mesures du fédéral, accompagnées des mesures budgétaires provinciales annoncées jeudi, pourraient réussir à contenir une chute du produit intérieur brut (PIB) de 2 % dans la prochaine année. Mais si l’effet négatif sur le PIB atteint de 4 % à 6 %, Ottawa et Québec devront injecter plus d’argent d’ici l’automne. On verra.

