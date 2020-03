Nos illusions perdues et nos espoirs nouveaux d’un monde meilleur

Il est trop tôt pour tirer des conclusions de la crise qui secoue actuellement la planète. À l’heure où j’écris ces lignes, la Chine semble avoir vaincu l’épidémie, mais le pire reste encore à venir en Europe et en Amérique. Le Québec compte encore moins de 1000 cas confirmés de COVID-19 et moins de 10 décès. Mais les chiffres augmentent presque partout, et on ne voit pas la fin de la période de confinement qui immobilise la planète. Les conséquences économiques de la crise seront majeures, même s’il est impossible de les quantifier précisément. La normalité semble étrangement suspendue.

Dans un contexte où tout le monde navigue à vue, il est périlleux de se lancer dans des réflexions à chaud. Cela dit, même en période de confinement, il faut parfois prendre des risques. Voici donc quatre illusions perdues et deux espoirs.

Première illusion : ce qu’on croyait important ne l’est pas

Confrontés aux questions essentielles posées par la pandémie — vie ou mort de milliers de personnes, solidarité ou individualisme, impuissance face à une menace qui nous dépasse — plusieurs aspects de nos vies paraissent soudain insignifiants. Pour de nombreuses personnes, le bouleversement en cours ne représente pas seulement une menace sanitaire et un choc socioéconomique, mais aussi l’occasion de remises en question plus profondes. La frénésie privée et publique de nos vies, soudain arrêtées, laisse un arrière-goût étrange. Notre expérience du monde passe soudain par un filtre plus existentiel qui décape la superficialité de notre quotidien d’antan.

J’ignore ce qui restera de tout ceci dans quelques mois, mais pour l’instant, les potins de Hollywood, la partisanerie de basse-cour, le marketing des soins de beauté et les déboires du Canadien n’ont plus beaucoup d’importance. Les grandes thèses académiques et les modèles économiques complexes paraissent désuets. On compare la pandémie de COVID-19 à celle de la grippe espagnole de 1918, et ses contrecoups économiques à ceux de la Grande Dépression. La réalité d’il y a 15 jours — la présentation du budget du gouvernement, sur fond de surplus et de grandes ambitions de croissance — semble déjà appartenir à une époque révolue.

Deuxième illusion : une économie forte qui s’écroule comme un château de cartes

Alors que l’économie québécoise, comme celle des États-Unis et d’ailleurs, tournait encore à plein régime il y a quelques semaines, tout s’effondre soudainement. En décembre dernier, une contamination dans un marché de Wuhan, en Chine, a mis en branle une machine de Rube Goldberg qui, trois mois plus tard, provoque l’écrasement des bourses mondiales, un tsunami de mises à pied et une menace mortelle pour des milliers de PME. Personne ne l’avait vu venir.

On pourra dire que, contrairement à la crise financière de 2008 et d’autres krachs boursiers, la crise économique actuelle n’a pas été directement causée par les débordements du capitalisme, mais par un agent extérieur qui échappe largement à notre contrôle. En ce sens, les dommages de la pandémie en cours seraient plus assimilables à ceux d’une catastrophe naturelle que le fruit d’un dérapage civilisationnel. C’est en partie vrai, même si l’humanité garde assurément une part de responsabilité en ce qui concerne l’éclosion de COVID-19.

Mais, de même que les conséquences des tremblements de terre dépendent davantage du degré de pauvreté que de l’échelle de Richter, la contagion économique engendrée par la pandémie est directement liée au degré d’interdépendance de nos économies. La Chine compte pour 16 % de l’activité économique mondiale, comparativement à 4 % au début du siècle, et la mondialisation est beaucoup plus forte aujourd’hui qu’elle ne l’était en 2008. Le même virus, dans un univers moins complexe et mondialisé, aurait sans doute eu des impacts économiques moindres.

En déplaçant leurs chaînes d’approvisionnement et leurs centres de service aux quatre coins de la planète, par l’entremise de processus logistiques complexes, les multinationales ont certainement amélioré leur productivité et leur compétitivité, mais elles se sont aussi exposées à de nouveaux risques. Plusieurs États réalisent désormais que certaines industries, largement déplacées à l’étranger, devront être rapatriées, ne serait-ce que pour des raisons de sécurité nationale. Certaines entreprises, certaines industries et certains modèles d’affaires ne survivront pas à la crise. On avance même des scénarios de rupture encore plus fondamentale, incluant un retour à une économie essentiellement locale.

Troisième illusion : derrière nos identités distinctes, une humanité partagée

La pandémie a un effet paradoxal. D’un côté, elle a provoqué le retour en force des frontières et la restriction des déplacements internationaux — des mesures sanitaires nécessaires pour ralentir la propagation du virus. (Ces mesures n’ont rien d’identitaire : les Québécois « de souche » qui voyagent sont tout aussi susceptibles que les immigrants de rapporter le virus au pays.)

De l’autre côté, les mesures de confinement qui se multiplient sur la planète ont permis à des millions de gens de cultures diverses de découvrir leur humanité partagée. Partout, les gens se sont précipités pour acheter du papier de toilette. Ils ont commencé à faire leur pain. Plusieurs font des semis. Tout le monde organise des apéros par vidéoconférence. La planète entière rit des mêmes mèmes. Tout le monde marche et beaucoup se mettent au jogging. La lettre d’une Italienne aux Français, abondamment relayée cette semaine, recense beaucoup de ces réflexes et réactions universelles.

Le monde entier s’est ému de la résilience des Italiens qui chantent depuis leurs balcons. La progression inquiétante de la maladie en France, en Espagne, en Iran et aux États-Unis suscite la sympathie de plusieurs. Les autorités publiques d’Europe et d’Amérique cherchent à imiter les succès de la Corée, de Taïwan et de Hongkong. On attend avec impatience les résultats des études chinoises sur des remèdes ou des vaccins potentiels. Si les peuples du monde n’ont jamais été aussi physiquement isolés les uns des autres, rarement avons-nous autant constaté les traits communs de notre espèce, et l’importance du partage d’informations et d’expériences. Il est permis d’espérer qu’au terme de la crise, cette conscience renouvelée favorisera davantage la solidarité et l’entraide internationales que la mesquinerie nationaliste.

Quatrième illusion : des gouvernements réputés incapables agissent soudain de manière décisive

L’observation a déjà été faite par d’autres : la crise actuelle a fait tomber l’illusion de l’impuissance des gouvernements occidentaux. Quand l’heure est jugée suffisamment grave, on constate que la capacité d’action des États est pratiquement illimitée. Hôpitaux construits et bâtiments convertis en temps records. Création instantanée de garderies publiques. Hausse du financement de la recherche. Suspension des conventions collectives et réaffectation de personnel. Fermetures des frontières. Assouplissements réglementaires. Déploiements de forces de sécurité. Mise en place d’un revenu garanti. Adoption de plans de sauvetage économique illimités. Etc.

Ces interventions draconiennes comportent-elles des risques ? Évidemment. Devrait-on normalement préférer des approches plus douces et concertées ? Bien sûr. Cela dit, dans le contexte actuel, la réaction vigoureuse des États contribue à discréditer la posture cynique des idéologues pour qui l’intérêt public n’existe pas et le gouvernement est toujours incompétent, quand il n’est pas lui-même la source du problème.

Les actions musclées déployées ces jours-ci devront demeurer l’exception, mais plus personne à l’avenir ne croira les politiciens qui affirmeront qu’ils n’ont pas les moyens ou la capacité d’agir face à une situation donnée. Aujourd’hui la vérité est limpide pour tous : quand on dirige un gouvernement et qu’on veut, on peut.

Deux espoirs

Le premier espoir, c’est que cette crise s’avère finalement moins grave que prévu. Soit parce qu’on découvre bientôt un traitement efficace, soit parce qu’un vaccin devient rapidement disponible, soit parce que le printemps ralentit le virus, soit parce que les mesures de confinement précoce (notamment au Québec) portent leurs fruits. On aura évité le pire.

Le deuxième espoir — un rêve naïf pour certains — s’exprime partout ces jours-ci. On l’a lu dans cette belle lettre d’une confinée de Venise. Le psychiatre Boris Cyrulnik l’a évoqué. Le chroniqueur Joe Nocera et ses collègues de Bloomberg ont écrit sur le sujet, de même que plusieurs autres, ici et ailleurs. Le souhait est le même partout : que cette pandémie et la destruction économique qu’elle engendre soient l’occasion de remettre le compteur à zéro et de bâtir un monde plus durable — moins effréné, plus solidaire, plus respectueux des limites de la planète. Il semble qu’il existe certains précédents historiques pour ces grands virages.

Ce mouvement se concrétisera-t-il en évolutions tangibles ? Les changements se limiteront-ils à la conscience individuelle, ou verra-t-on des réformes systémiques ? Impossible de répondre à cette question aujourd’hui.

Pour le moment, on voit beaucoup de now-more-than-everism — la tendance à réagir à une crise en proposant, avec une insistance nouvelle, des idées qu’on défendait déjà. L’espoir d’une évolution réelle sera plus réaliste quand on verra davantage de gens affirmer que la pandémie a été l’occasion d’une conversion profonde. La durée et la gravité de la crise, et les leçons qu’on en tirera, détermineront ultimement si la pandémie de 2020 marquera la suspension temporaire du business as usual, ou le début d’une ère nouvelle.

