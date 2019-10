Pas de retraite pour les lombaires

Distributeur d’équipement thérapeutique

Croissance : 103 %

Chiffre d’affaires : entre 10 et 25 millions

Employés : 37

Siège social : Gatineau

Une semaine après avoir prononcé son discours de retraite devant ses employés d’OrthoCanada, en 2016, Judith Stanfield a senti un poids immense se lever de ses épaules. « Je ne m’étais même pas rendu compte qu’il était là », raconte l’entrepreneure de 68 ans.

C’est peut-être parce que les débuts de l’entreprise, en 1988, ont été « étonnamment faciles ». Dès les premiers jours, les rouleaux lombaires que la physiothérapeute fabriquait à temps perdu avec l’aide de son fils de huit ans se sont vendus sans difficulté. Puis, tranquillement, c’est devenu plus gros, « toujours plus gros ».

L’entrepreneure se posait de plus en plus de questions. Faut-il quitter la physiothérapie pour se concentrer sur les affaires ? Oui. Est-ce une bonne idée de faire entrer son conjoint dans l’entreprise pour profiter de son expérience de gestion ? Oui. Doit-on continuer la fabrication de rouleaux lombaires ? Non, mieux vaut se diversifier en distribuant les produits d’autres fabricants. « C’était beaucoup de défis, beaucoup de responsabilités, mais j’adorais ça. »

Jusqu’au jour où Judith Stanfield a ressenti qu’OrthoCanada avait trouvé son erre d’aller. L’entreprise venait d’acheter un de ses concurrents, en 2015, et d’autres acquisitions étaient dans les cartons. « Je suis une entrepreneure, mais une fois que le succès est atteint, je trouve ça moins intéressant. »

Son conjoint et son fils, celui qui fabriquait les rouleaux lombaires au début, ont donc pris le relais. Sauf que Judith Stanfield n’est pas partie, finalement. Une fois libérée du poids inconscient qui pesait sur ses épaules, elle a eu envie de rester à OrthoCanada. Pendant que d’autres gèrent la croissance de l’entreprise, elle fait ce qu’elle aime : régler les problèmes avec les clients et les fournisseurs.