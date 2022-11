Petal Solutions : Un rendez-vous médical pour tous

Petal Solutions Plateforme de coordination des soins de santé Croissance 384 % Chiffre d’affaires entre 10 et 25 millions Employés 288 Siège social Québec

L orsqu’il pense à un système de santé, Patrice Gilbert imagine une salle de spectacle avec des places disponibles dans différentes sections, mais que le guichetier peine à voir. Plutôt que d’assigner un siège aux personnes qui veulent assister à la représentation, son entreprise a pour mission d’aider les patients à trouver une ressource médicale, comme un médecin ou une infirmière, en fonction de leurs besoins.

Depuis 2010, l’infrastructure informatique de Petal fait essentiellement deux choses : gérer les effectifs médicaux — savoir quel médecin ou quelle infirmière est disponible à quel moment, à quel endroit et pour quel type de traitement — et canaliser les requêtes des patients qui souhaitent consulter un professionnel de la santé. L’objectif de l’entreprise, affirme son PDG, est d’arrimer l’offre et la demande. « On n’arrache rien, on construit sur les acquis, dit-il. On déploie notre technologie au-dessus des systèmes existants. » Une approche qui a jusqu’à maintenant convaincu des hôpitaux et des cliniques au Canada, mais aussi aux États-Unis, en France, en Suisse et en Belgique.

Au début de la pandémie, le gouvernement du Québec a accordé à Petal un contrat (sans appel d’offres). L’entreprise a depuis intégré sa technologie à des plateformes de prise de rendez-vous comme Rendez-vous santé Québec et Bonjour-santé, dans le but de faciliter l’accès à un médecin en première ligne.

« On ne soigne personne. On ne sauve pas des vies, reconnaît Patrice Gilbert. Mais on se dit qu’en étant informaticiens et ingénieurs, on peut aider le système de santé à s’améliorer. »

Cet article a été publié dans le numéro de janvier-février 2023 de L’actualité, sous le titre « Leaders de la croissance 2022 ».