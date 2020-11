Plus de 53 % des emplois au Québec ont été perdus chez les jeunes

On s’en doutait, mais l’écart est tout de même spectaculaire. Les jeunes sont frappés beaucoup plus durement par la crise économique déclenchée par la pandémie que les travailleurs d’expérience. Bien que les 15 à 24 ans ne représentent que 13 % de la population, ils ont subi 53,6 % des pertes d’emplois au Québec entre octobre 2019 et octobre 2020.

Environ 107 000 emplois nets ont disparu depuis un an dans la province. De ce nombre, près de 57 000 appartenaient à des jeunes de moins de 24 ans, selon une nouvelle étude de l’Institut du Québec, qui a creusé les plus récents chiffres de l’emploi de Statistique Canada pour brosser un portrait de la situation chez les jeunes. Résultat : le taux de chômage a bondi de 9,2 % à 14,8 % chez les 15-24 ans depuis un an. La situation est semblable ailleurs au pays, notamment en Ontario.

Le portrait est moins sombre pour les autres tranches d’âge. Les 25-54 ans, qui représentent 66 % de la population active, ont perdu 47 % des emplois totaux (50 000 en nombre absolu). Leur taux de chômage a grimpé de 4,2 % à 6,3 %.

Les 55 ans et plus, qui forment 21 % de la population active, ont perdu… absolument rien ! Il y a même légèrement plus de travailleurs de 55 ans et plus sur le marché du travail en octobre 2020 qu’en octobre l’an dernier.

Près de trois emplois sur quatre qui ont été supprimés chez les 15-24 ans étaient des occupations à temps plein. Ce sont les jeunes qui ne sont pas aux études en même temps qui ont davantage subi le couperet des employeurs. Ils sont souvent les derniers arrivés dans leur entreprise et ont moins d’expérience à offrir pour convaincre les patrons de les garder.

Il y a aussi les secteurs d’activité. Un peu plus de 40 % des emplois perdus chez les jeunes l’ont été dans l’industrie de l’hébergement et de la restauration, frappée de plein fouet par les fermetures temporaires et la baisse du tourisme international. Les secteurs de la fabrication (18 %), de l’information et de la culture (11 %) et de la construction (9 %) sont les autres domaines où les jeunes ont été particulièrement touchés.

Les emplois perdus chez les moins de 24 ans prennent également plus de temps à revenir. Si 98 % des travailleurs de 25 à 54 ans ont retrouvé leur boulot depuis le début de la crise, la proportion est de 90 % chez les 15-24 ans.

Une occasion ?

Entre octobre 2019 et octobre 2020, environ 25 000 jeunes de 15 à 24 ont quitté la population active, c’est-à-dire qu’ils ne travaillent pas et ne cherchent pas de boulot. Une partie d’entre eux sont simplement découragés, voyant les emplois plutôt ordinaires qui les attendent à court et à moyen termes.

En revanche, des milliers de ces jeunes sont restés plus longtemps sur les bancs d’école ou envisagent un retour aux études. « Avant la crise, les besoins en emploi étaient si criants dans plusieurs secteurs d’activité que ça incitait bon nombre de jeunes à ne pas terminer leurs études », explique Mia Homsy, présidente-directrice générale de l’Institut du Québec. « Si cette crise peut favoriser la poursuite ou le prolongement d’études pour des milliers de jeunes, elle aura au moins engendré des répercussions bénéfiques en leur assurant davantage de résilience face à d’éventuels bouleversements du marché du travail. »

Bref, si l’enseignement à distance fait souffrir bien des jeunes qui ont de la difficulté à se motiver, les facteurs qui incitent à décrocher de l’école sont également moins présents, le marché du travail étant moins attrayant qu’avant la crise pour ceux qui n’ont pas fait de longues études.

Dans une entrevue de fin d’année qui sera publiée dans l’édition à venir du magazine L’actualité (offert la semaine prochaine), François Legault dit s’attendre à ce que le marché de l’emploi revienne à la situation prépandémie d’ici 12 à 18 mois. « On devrait revenir au plein emploi, mais ce ne sera pas nécessairement les mêmes emplois, prévient le premier ministre. Il va y avoir beaucoup de création d’emplois en intelligence artificielle, en robotisation, en technologie de l’information… Ça va nous prendre du monde formé. On va entendre beaucoup les mots “requalifier les gens” vers différents secteurs. »

Évidemment, le gouvernement devra surveiller de près les indicateurs de l’emploi chez les jeunes, mais il devra aussi s’assurer que les 15-24 ans comprennent les possibilités qui s’offrent à eux dans certains domaines prometteurs, quitte à rester plus longtemps à l’école. À chaque crise ses occasions. À condition de savoir les saisir.

À lire aussi La fin du travail ? Mon œil !