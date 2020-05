Prévoir l’ouragan démographique

François Legault a promis d’améliorer rapidement la qualité des soins prodigués aux Québécois âgés. Son engagement est sincère et mérite l’appui de tous. En même temps, il faut être bien conscient qu’il sera difficile à réaliser, notamment en raison de l’ouragan démographique que nous devrons affronter.

Au cours des 25 années à venir, la population québécoise de 65 ans et plus va croître à vive allure. Lui offrir des services de qualité sera comme une course sur un trottoir roulant à grande vitesse en sens inverse. Nous n’aurons pas sitôt atteint nos objectifs de qualité pour l’année courante qu’il faudra nous assurer de les maintenir et de les améliorer pour les 60 000 nouvelles personnes qui s’ajouteront l’année suivante.

Si nous voulons gagner cette course, il faut bien jauger l’énormité du défi démographique à relever. Le graphique ci-contre permet de le visualiser. Il trace l’évolution de la population québécoise âgée de 65 ans et plus, d’abord à partir des données de Statistique Canada pour les 10 années qui viennent de s’écouler, puis à partir du scénario démographique de référence de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) pour les 24 prochaines années.

Le graphique montre que l’ouragan démographique souffle sur le Québec en deux temps. Dans un premier temps, de 2009 à 2029, les baby-boomers arrivent massivement à la retraite. Les plus vieux, nés en 1945, ont eu 65 ans en 2010 ; les plus jeunes, nés en 1964, atteindront cet âge en 2029. Nous sommes donc présentement en plein milieu de cette période de transition de 20 ans. Il nous reste encore 10 années à traverser avant que la totalité des boomers aient fêté leur 65e anniversaire. D’ici à 2029, la catégorie des 65 ans et plus va chaque année s’enrichir de 60 000 personnes. Ils étaient 1,6 million en 2019, ils seront 2,2 millions en 2029. Les conséquences financières vont être considérables. Le vieillissement de la population ajoute à lui seul au moins 500 millions de dollars chaque année au budget de la santé et des services sociaux du Québec.

En 2029, tous les baby-boomers seront âgés de 65 à 84 ans. Avec la fin de la vague d’entrée à la retraite, cette catégorie d’âge va naturellement cesser d’augmenter. Néanmoins, le nombre total de personnes de 65 ans et plus va continuer à progresser, parce que la catégorie des 85 ans et plus connaîtra à son tour un essor. Elle accueillera les baby-boomers qui auront bénéficié d’une longévité accrue et vécu jusque-là.

L’ouragan démographique connaîtra alors un second souffle. Le scénario de l’ISQ prévoit que la population de 85 ans et plus augmentera de 20 000 personnes par année, passant de 300 000 en 2029 à 600 000 en 2044. En 2044, elle aura doublé depuis 2029, triplé depuis 2019 et quadruplé depuis 2009. On pourrait croire a priori que l’addition de « seulement » 20 000 personnes âgées de 85 ans et plus par année de 2029 à 2044 va donner un répit au système de santé en comparaison des 60 000 personnes âgées de 65 ans et plus qui se seront ajoutées annuellement de 2019 à 2029. Ce serait une erreur, car on oublierait alors de tenir compte que les 20 000 personnes qui s’ajouteront annuellement de 2029 à 2044 seront beaucoup plus vieilles que les 60 000 personnes qui se seront ajoutées par année de 2019 à 2029.

Or, le défi d’humanité et de solidarité sera plus exigeant avec les très âgés. La prévalence d’incapacité grave de longue durée, entre autres, croît exponentiellement avec l’âge. Des chercheurs de l’Institut national de santé publique du Québec ont, par exemple, estimé que le pourcentage de la population québécoise atteinte de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée était de 2 % parmi les 65 à 69 ans, mais grimpait à 30 % parmi les 85 ans et plus. Ces derniers sont plus nombreux à avoir besoin de la surveillance constante et des soins spécialisés offerts par les CHSLD. Qui plus est, les baby-boomers très âgés éprouveront plus de difficulté que la génération précédente à combattre la solitude. Parce qu’ils ont eu deux fois moins d’enfants, ils vont manquer d’aidants naturels.

Il importe d’améliorer aujourd’hui la qualité des soins prodigués à nos parents âgés, comme nous y invite François Legault. Toutefois, il faudra maintenir l’effort pendant les 25 ans à venir, car l’ouragan démographique va continuer à souffler sur notre solidarité et nos budgets futurs. C’est dès maintenant qu’il faut nous préparer à affronter les années 2030.

