Protéger notre culture en l’exportant

Le Québec est une pépinière d’artistes au talent exceptionnel dans tous les champs de la culture. Cela va de la littérature à la danse en passant par la musique, le théâtre, le cinéma, la radiotélévision, le patrimoine, le cirque, l’humour et le reste.

En juin dernier, le premier ministre François Legault s’est exclamé à brûle-pourpoint : « La culture, c’est l’âme du peuple québécois ! » Il ne croyait pas si bien dire. Ses mots rappellent l’explication donnée par le grand économiste indien Amartya Sen il y a une quinzaine d’années. La culture, disait-il, est faite pour être partagée. C’est un bien public. Elle vaut bien plus que ce que nous payons pour avoir accès à l’un ou l’autre de ses produits. C’est elle qui nous définit comme société différente, qui nous lie, qui nous donne confiance les uns dans les autres et qui fonde notre solidarité sociale et notre désir de participer à la vie civique.

Mais il y a tout de même un malaise dans l’air : la culture a presque toujours besoin d’être rescapée avec nos taxes parce qu’elle est déficitaire. J’ai entendu certains commentateurs pousser le mépris jusqu’à traiter les artistes et les agents culturels de « bande d’entrepreneurs incompétents juste bons à téter les subventions ».

Ces commentateurs ne comprennent rien. Le problème, ce sont les économies d’échelle ! Il y a des exemples dans plusieurs domaines culturels, mais mon favori est le petit film qui coûte 5 millions de dollars à produire et à distribuer. Avec ses 265 millions d’adultes, le marché américain peut le rentabiliser n’importe quand sans participation de l’État. Mais avec 47 fois moins d’adultes (5,6 millions), le marché québécois de langue française ne peut absorber sans subvention aucun long métrage de 5 millions visant principalement la clientèle locale. Nous sommes trop petits. Quel Québécois voudrait payer 50 dollars pour voir Antigone, de Sophie Deraspe, pourtant l’un des grands succès québécois de 2019 ? Sans aide financière gouvernementale, comme celle offerte par Téléfilm Canada et la SODEC, les films produits pour les spectateurs de la province ne pourraient exister. Cette condition ne découle pas du tout de l’incompétence de nos maisons de production ! Elle est imposée par la taille du marché et ses économies d’échelle.

À lire aussi Au Québec, il y a…

Néanmoins, mettre tous nos œufs dans le panier du soutien gouvernemental est risqué. Le Québec ne peut bâtir une culture nationale vibrante uniquement sur une flopée de petits succès locaux. L’aide à ces productions est vulnérable aux fluctuations de la conjoncture économique et de l’humeur politique du moment. Pour éviter la menace de décroissance à long terme, notre culture doit se construire sur des assises économiques plus autonomes. Or, la seule voie d’avenir sécuritaire pour notre industrie culturelle est de profiter au maximum des économies d’échelle en s’ouvrant au marché international. La mondialisation est là, pour le meilleur et pour le pire. Il faut nous en servir à notre avantage.

Notre culture a déjà commencé à s’internationaliser. Les carrières américaines de Céline Dion, du Cirque du Soleil, de Jean-Marc Vallée et de Denis Villeneuve en sont des exemples notables. Mais ils soulèvent une question : devons-nous, pour rayonner à l’étranger, émigrer aux États-Unis et abandonner la langue française dans nos créations ? Il est bien évident que le lieu des productions et l’enjeu de la langue posent un défi majeur dans plusieurs champs culturels.

Question de survie, il est impératif d’accroître le degré d’internationalisation de la culture québécoise. Mais cet effort ne pourra être couronné de succès que si l’appui financier de nos gouvernements à l’industrie culturelle change d’optique. Il faudra orienter une part grandissante de l’investissement en culture vers la production d’œuvres exportables, dont la base identitaire sera solidement québécoise, mais dont la portée sera universelle.

La base identitaire locale est essentielle pour que nos artisans puissent créer ici, en français. Elle est en même temps nécessaire à la reconnaissance internationale de la marque culturelle québécoise. Nos productions intéresseront les étrangers seulement si elles leur apportent quelque chose de différent de ce qu’ils peuvent trouver chez eux. Singer la culture américaine ne nous mènera nulle part. Chercher à imiter le succès international de cultures comme celle de la Corée serait plus sage.

À lire aussi Le RBG, une bonne idée ?