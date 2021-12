Quand avant-garde rime avec résilience

BonLook Designer et détaillant de lunettes Croissance 432 % Chiffre d’affaires entre 25 et 50 millions Employés 375 Siège social Montréal

Afin de propulser sa croissance, BonLook, qui jusque-là vendait ses montures et lentilles sur le Web, a décidé de donner un grand coup en 2016, en ouvrant rapidement plusieurs boutiques partout au pays. Puis, la pandémie a frappé…

Même si, comme pour tous les commerces, ce fut un choc à absorber, BonLook s’en est plutôt bien tiré. « Nous avions une position enviable », explique Sophie Boulanger, PDG de l’entreprise qu’elle a cofondée en 2011. « On vend en ligne depuis nos débuts, c’est vraiment dans notre ADN. Dès le premier jour du confinement, quand tout le monde a fermé, nous étions opérationnels. »

BonLook conçoit, manufacture et vend ses propres montures, sur le Web et dans ses 36 boutiques réparties au Canada. Ce modèle d’affaires sans intermédiaire lui permet d’offrir ses lunettes à un tarif avantageux.

Aujourd’hui, ses clients viennent de divers horizons. Au cœur des valeurs de l’entreprise, il y a cette volonté d’être utile à une clientèle hétérogène, de toutes origines et de tous styles. « Nous avons 10 boutiques dans le grand Toronto, une des villes les plus diversifiées en Amérique du Nord, souligne Sophie Boulanger. On se doit de servir tout l’éventail de visages et de couleurs de peau de notre clientèle. »

BonLook est également paritaire. La moitié des membres du conseil d’administration et des cadres de l’entreprise sont des femmes. « C’est le sujet de l’heure, mais pour nous, ça n’a jamais été forcé, ç’a été un peu instinctif, dit la PDG. Je pense juste que c’est devenu un minimum pour rester en affaires en 2021. »

Cet article a été publié dans le numéro de janvier-février 2022 de L’actualité.