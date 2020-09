Retouche photo à la carte

Image Salon Services de retouche photographique Croissance 445 % Chiffre d’affaires entre 10 et 25 millions Employés 79 Siège social Montréal

Imaginez aller dans un salon de coiffure où le propriétaire fait la même coupe à tout le monde, peu importe ce que ses clients lui demandent. C’est en quelque sorte ce qu’obtenaient Davina Palik et Daniel Kudish, un couple de photographes internationalement reconnu, lorsqu’ils demandaient à des studios de retouche de s’occuper des photos de mariage qu’ils prenaient.

« La retouche, c’est l’art d’ajuster la luminosité, les couleurs, les détails pour apporter de la vie à l’image », explique Daniel Kudish, 35 ans. « On a un style très particulier, poursuit Davina Palik, 34 ans. Mais les entreprises de retouche qu’on essayait ne nous écoutaient pas. Elles disaient : “On fait les choses comme ça et c’est tout.” »

C’est donc pour offrir le service dont ils rêvaient qu’ils ont fondé Image Salon. Un endroit où les clients auraient toujours le même retoucheur — un peu comme on a son coiffeur — et où le travail serait fait à Montréal, plutôt que sous-traité à faible coût en Asie. « On pensait que ce ne serait qu’un petit à-côté », se souvient Davina Palik.

Malgré un prix plus élevé que celui de la concurrence, le service personnalisé d’Image Salon a rapidement attiré des professionnels de la photo. Le « petit à-côté » a grossi à un point tel que le couple a mis un terme à sa carrière de photographes, qui nécessitait de travailler presque toutes les fins de semaine. « On rattrape le temps perdu avec les enfants et on réalise que, wow, c’est vraiment le fun, les samedis et dimanches ! » lance en rigolant Daniel Kudish.

Du duo, c’est lui qui consacre le plus de temps à l’entreprise… à raison de 30 heures par semaine. « Ça ne sert à rien de travailler comme des fous, dit-il. On préfère laisser tomber un client difficile plutôt que d’être stressés. » Et ce, quelle que soit la coupe… euh… la retouche demandée.