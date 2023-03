Sauvons les garçons

Les garçons accusent un retard scolaire croissant par rapport aux filles. Et pas seulement au Québec, mais un peu partout dans le monde, y compris dans les pays égalitaires du nord de l’Europe.

Le phénomène s’observe depuis longtemps. Déjà en 1992, le Conseil supérieur de l’éducation du Québec constatait que « les filles réussissent mieux, terminent plus nombreuses leurs études secondaires et optent de plus en plus pour des études collégiales et universitaires, alors que les garçons sont plus nombreux à abandonner dès leurs études secondaires et sont également moins nombreux à passer aux études supérieures et à y persévérer ». Dans un avis de 2019, le Conseil s’est de nouveau inquiété des conséquences à long terme de cet écart sur l’équilibre de la société.

Le graphique ci-contre illustre son évolution au Québec depuis 40 ans. Au milieu des années 1980, parmi les adultes de 25 à 34 ans, la même proportion de femmes que d’hommes, soit 31 %, était titulaire d’un diplôme universitaire ou collégial. Mais depuis lors, un fossé de 18 points de pourcentage s’est creusé entre les sexes. C’est maintenant 66 % des jeunes femmes et 48 % des jeunes hommes qui terminent une formation universitaire ou collégiale. La tendance se maintient parmi les tout récents diplômés. En 2020 au Québec, 156 femmes pour 100 hommes ont réussi leurs études collégiales ou de baccalauréat.

Comme la scolarité acquise et le diplôme obtenu sont des facteurs déterminants de la rémunération au travail, la sous-scolarisation des hommes par rapport aux femmes a contribué à faire croître leur salaire moyen deux fois moins vite que celui des femmes depuis 20 ans, soit cumulativement de 17 % contre 36 % (inflation déduite). Il faut se réjouir que cela ait permis aux travailleuses de réduire leur désavantage salarial par rapport aux travailleurs. Toutefois, il est préoccupant que cette amélioration de la position des femmes résulte moins d’une croissance rapide de leur propre salaire que d’une croissance particulièrement lente de celui des hommes.

C’est pour cette raison qu’il faut atténuer l’écart de scolarisation entre les deux groupes, en se donnant comme objectif d’accroître la présence des garçons dans les études postsecondaires.

La recherche contemporaine a cerné bon nombre de causes de cette différence. La neurologie confirme que le développement cérébral lié à la connectivité, à l’attention et au contrôle des impulsions est plus lent chez les garçons que chez les filles, spécialement à l’adolescence. Les garçons manifestent aussi une agressivité naturelle et un goût de l’activité physique et du risque plus prononcés que chez les filles, et ce, dès la petite enfance, révèlent les recherches en psychologie du développement. Ces caractères pourraient jouer contre les élèves chez qui ils sont plus marqués, alors que l’école met l’accent sur des valeurs comme le calme, l’attention, la concentration et la prudence.

De plus, d’autres chercheurs ont noté que de nombreux garçons manquent de modèles masculins et de soutien paternel. Au Québec, les trois quarts des familles monoparentales sont dirigées par les mères, et 70 % des enseignants sont des femmes. Les pères sont en minorité dans les réunions à l’école. À cela s’ajoute le fait que les éducateurs observent que les garçons continuent à être attirés par les emplois manuels traditionnels. Beaucoup croient encore qu’ils ont besoin tout au plus d’un diplôme d’études secondaires ou professionnelles pour avoir accès à de bons boulots dans les vieux secteurs de la production de biens, comme l’industrie manufacturière, la forêt ou les mines, où les emplois ont malheureusement été décimés par l’automatisation et la concurrence asiatique. Des observations semblables ont été faites par de nombreux chercheurs aux États-Unis, en Europe et en Asie.

Un important déséquilibre s’est ainsi créé entre nos garçons et nos filles pendant que nous regardions ailleurs. Il y a maintenant au Québec plusieurs dizaines de milliers d’hommes sous-scolarisés par rapport aux femmes du même âge. Cette inégalité doit sortir de l’angle mort de nos politiques d’éducation. Il faut enseigner aux petits garçons, dès le tout jeune âge, à bien gérer leurs émotions et leurs interactions sociales, tout en valorisant leur force d’affirmation naturelle. Intensifier la présence et l’implication des pères dans leur parcours à l’école et dans la vie. Intéresser les garçons aux professions qui demandent plus de rapports humains. Et, comme en Ontario, au Nouveau-Brunswick, au Manitoba et dans une vingtaine d’États américains, obliger les jeunes à aller à l’école jusqu’à 18 ans s’ils n’ont pas terminé le secondaire avant cet âge.

Cette chronique a été publiée dans le numéro d’avril 2023 de L’actualité.