Squeeze a encore faim

Studio d’animation 3D

Croissance : 495 %

Chiffre d’affaires : entre 5 et 10 millions

Employés : 120

Siège social : Québec

Denis Doré, 46 ans, rêve grand pour Squeeze, son entreprise : « Des enfants de partout dans le monde vont se promener avec des sacs à dos à l’effigie de nos personnages. » Et le premier à apparaître sur des produits dérivés du studio d’animation pourrait très bien être Ed, la vedette de la série originale Cracké.

Ed est un papa autruche qui protège ses œufs contre une foule de menaces — éléphants, crocodiles, zombies —, ainsi que contre ses propres gaffes. En cinq ans, les 52 épisodes de Cracké ont accumulé plus de 310 millions de visionnements en ligne dans 210 pays.

Malgré ce succès, le pain et le beurre de Squeeze consistent en des mandats d’animation 3D qui lui sont confiés par des studios tels que Universal, Paramount, Pixar et Marvel. Des clients prestigieux, certes, mais ces contrats ne satisfont plus l’ambition de Denis Doré et des autres copropriétaires du studio d’animation, Patrick Beaulieu et François Houde.

« J’ai sans cesse besoin de nouveaux défis pour me sentir heureux », affirme l’entrepreneur au parcours éclectique — après une maîtrise en géographie et un doctorat en développement régional, il a touché à l’enseignement et à la politique avant de se joindre à l’équipe d’Ubisoft. Pour lui, la voie du bonheur, c’est le contenu original.

Une deuxième saison de Cracké est donc dans les cartons, tout comme un film d’animation. « Le long métrage, c’est la porte d’entrée, explique Denis Doré. Une fois que le public s’attache à ton univers, tu peux penser à des franchises, à des licences d’exploitation. Bref, à une marque. » Une marque de commerce qui se retrouvera partout, y compris sur des sacs à dos.