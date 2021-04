Trop, c’est trop

Le PDG de la société mère de Google, Alphabet, a reçu une rémunération de 280,6 millions de dollars américains en 2020. Pourtant, Sundar Pichai n’aurait « mérité » que 13,4 millions, selon les critères du septième palmarès annuel de l’organisme sans but lucratif américain As You Sow, qui défend les intérêts des actionnaires et incite les entreprises à adopter des pratiques responsables.

Le rapport, qui recense les 100 PDG d’entreprises inscrites au S&P 500 dont la rétribution est la plus surfaite, s’appuie sur la « satisfaction » des grands actionnaires. Il se base principalement sur la rentabilité totale pour les actionnaires, observée sur cinq ans, et sur la proportion de ces derniers (des gestionnaires de fonds ou de régimes de retraite, dont la Caisse de dépôt et placement du Québec) ayant voté contre la rémunération du haut dirigeant.

Les analystes soulignent que, malgré une opposition de plus en plus forte des actionnaires, les salaires des PDG continuent d’augmenter. Mais « des indices laissent croire que certaines entreprises pourraient, au cours de la prochaine année, réduire la paie de leur PDG, lit-on dans le rapport. Par exemple, en janvier 2021, Goldman Sachs […] a annoncé qu’elle retrancherait 10 millions de la rémunération […] de son PDG, car sous sa direction, elle s’est vu infliger une amende de 3 milliards de dollars pour mauvais comportement ».

Quelques entreprises connues qui surpaient leur PDG

Rémunération (en millions $ US) Coupe suggérée Alphabet — Sundar Pichai 280,6 -266,7 Intel Corporation — Robert H. Swan 66,9 -53,2 Discovery, Inc. — David M. Zaslav 45,8 -33,8 The Walt Disney Company — Robert Iger 47,5 -34,9 The Kraft Heinz Company — Miguel Patricio 43,3 -31,4 Fox Corporation — Lachlan Murdoch 42,1 -28,7 CVS Health Corporation — Larry J. Merlo 36,5 -24,3 Microsoft Corporation — Satya Nadella 42,9 -27,9 Comcast Corporation — Brian L. Roberts 36,4 -23,3 General Electric Company — H. Lawrence Culp Jr. 24,6 -13,3

