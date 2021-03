Un budget de transition… mais des défis demeurent

Les attentes étaient nombreuses à l’aube du budget déposé le 25 mars par le ministre des Finances du Québec, Eric Girard. Pressions sur le réseau de la santé, élèves en difficulté susceptibles de décrocher, problèmes de santé mentale, pénurie de main-d’œuvre, vulnérabilité des moins nantis… La pandémie a exacerbé et mis à nu plusieurs lacunes de l’État québécois, de notre économie et de notre société. Si bien qu’il est désormais impossible de les ignorer. Mais nos moyens d’y faire face ont été considérablement réduits par le coronavirus, et les finances publiques devront finir par retrouver le chemin de l’équilibre.

Malgré la force de ces vents contraires, Eric Girard a réussi à présenter un budget qui établit une transition entre la crise de la dernière année et la relance immédiate, tout en préparant l’avenir. Mais les choix difficiles n’ont pas été abordés et les défis que doit affronter le Québec demeurent entiers.

Après le déficit de 15 milliards de dollars prévu pour 2021, le gouvernement du Québec en anticipe plusieurs autres. Sur sept ans, les déficits annoncés devraient s’élever à près de 50 milliards. Bien que la Loi sur l’équilibre budgétaire contraigne le gouvernement à atteindre le déficit zéro d’ici cinq ans, il faudra attendre jusqu’en 2027-2028 pour renouer avec les budgets écrits à l’encre noire.

Doit-on s’inquiéter de l’ampleur de ces déficits et du report de l’équilibre budgétaire ? Non. Compte tenu de l’envergure de la double crise — sanitaire et économique —, le portrait est loin d’être si sombre. Essayons de comprendre pourquoi.

Sans vouloir atténuer l’importance de la tâche du ministre Girard, plusieurs éléments lui ont été favorables, voire inespérés. D’abord, les libéraux lui ont laissé des finances en bon état, avec des surplus de plusieurs milliards de dollars, en plus de réserves pour les mauvais jours. Cela réduit considérablement l’ampleur des défis à venir. De plus, la faiblesse des taux d’intérêt est telle que malgré les déficits records, le poids du service de la dette par rapport aux revenus de l’État reste léger et en deçà de la moyenne de la dernière décennie. Il en va de même pour le poids de la dette par rapport à la taille de l’économie, qui se stabilisera au cours des prochaines années et diminuera même dès 2024.

Enfin, l’importance des mesures de soutien du revenu d’Ottawa, la progression de la vaccination ainsi que l’imposant plan de relance du président Joe Biden aux États-Unis — qui devrait stimuler l’économie du plus grand partenaire économique du Québec — laissent présager une reprise extrêmement vigoureuse, selon les prévisionnistes. Notons également qu’entre 2021 et 2027, on devrait verser près de 28 milliards au Fonds des générations pour réduire le poids de la dette.

Pourquoi alors s’empresser de retrouver l’équilibre budgétaire ?

Déterminer une cible précise de retour à l’équilibre budgétaire et maintenir le Fonds des générations s’avèrent de sages décisions, car malgré l’embellie attendue en 2021 et 2022, les risques et défis demeurent bien réels.

À court terme, le retour de l’inflation inquiète. La rareté de certaines matières premières combinée à une augmentation accrue de la demande peut entraîner des pressions inflationnistes et un besoin d’élever plus rapidement les taux d’intérêt, ce qui freinerait la relance. À moyen terme, une hausse des taux d’intérêt plus vite que prévu pourrait bien coûter plusieurs milliards par année au gouvernement, des sommes qui ne pourraient être affectées au financement des services. De plus, les variants ne sont toujours pas maîtrisés et la vaccination n’est pas terminée. L’effet de ces deux grandes inconnues jette une forte incertitude sur la situation à court terme.

Au-delà de ces risques financiers, les enjeux structurels qui plombent la croissance économique du Québec depuis plus d’une décennie sont loin d’avoir disparu, bien au contraire. Les problèmes de productivité, la faiblesse de l’investissement privé et les nombreux défis liés au vieillissement de la population font en sorte que le potentiel de croissance de l’économie québécoise à moyen terme, soit entre 2024 et 2030, pourrait être anémique et nettement insuffisant pour financer un niveau de services publics adéquat.

Le Québec devra également affronter d’autres défis de taille au cours des prochaines décennies. La lutte contre les changements climatiques et celle contre les inégalités sociales devront s’intensifier, et le déficit d’entretien des infrastructures, trop longtemps négligé, n’est toujours pas résorbé.

Pour toutes ces raisons, un retour à l’équilibre sur sept ans semble être un choix judicieux entre les risques et besoins à court terme et les défis de demain. C’est ce qu’on appelle l’équité intergénérationnelle : laisser aux générations futures la marge de manœuvre nécessaire pour faire des choix.

Mais d’ici là, bien que la destination soit claire, le chemin pour y arriver, lui, ne l’est pas. Le gouvernement estime à 6,5 milliards l’écart à résorber sur cinq ans pour retrouver l’équilibre budgétaire. C’est majeur ! Au-delà d’une possible embellie économique ou de largesses du fédéral, cela entraînera inévitablement des choix et des débats difficiles sur le contrat social auquel nous aspirons comme société. Mais d’ici là, l’important demeure de vaincre ce virus et de relancer l’économie sur des bases plus justes et inclusives.

Mia Homsy est directrice générale de l’Institut du Québec depuis sa fondation. Entre 2009 et 2012, elle a été conseillère politique et directrice de cabinet adjointe au ministère des Finances du Québec, puis conseillère économique principale du chef de l’opposition officielle en 2012 et 2013.