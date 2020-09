Un médecin au bout du fil

Dialogue Plateforme de télémédecine pour entreprises Croissance 4 944 % Chiffre d’affaires entre 10 et 25 millions Employés 803 Siège social Montréal

Pendant longtemps, vanter les mérites de la télémédecine aux sceptiques a fait partie du travail de Cherif Habib, 39 ans. « Comme pour n’importe quelle nouvelle technologie, il y a des frileux », dit le PDG de Dialogue. Aujourd’hui, la pandémie fait le travail pour lui.

Dès le mois de mars, le nombre d’entreprises souhaitant offrir Dialogue à leurs employés a explosé. Il faut dire que la plateforme numérique qui permet de consulter une infirmière, un médecin ou un professionnel de la santé mentale à l’aide de son téléphone intelligent est particulièrement bien adaptée à la distanciation sociale.

Résultat : plus de cinq millions de travailleurs canadiens ont maintenant accès à Dialogue, et le nombre de consultations sur la plateforme a été multiplié par 10 en quelques semaines à peine. Pour répondre à la demande, l’entreprise a recruté près de 500 employés et contractuels, surtout des professionnels de la santé.

Confinement oblige, toutes les embauches ont dû se faire à distance, y compris pour les postes de direction. « Si quelqu’un m’avait dit que j’embaucherais un jour un vice-président sans le rencontrer en personne, je ne l’aurais jamais cru », précise Cherif Habib.

La surprise est d’autant plus grande pour le PDG que celui-ci était peu convaincu en ce qui concerne le télétravail. « Je n’y croyais pas du tout. La pandémie m’a montré que j’avais tort. »