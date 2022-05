Une économie de dinosaures

Il est urgent, selon Vass Bednar, de revoir la Loi sur la concurrence, d’autant plus que les conséquences du statu quo vont bien au-delà d’une facture plus élevée pour des produits et services.

« Avant de mettre davantage d’argent dans ses programmes d’innovation, le Canada doit s’assurer que les règles en place favorisent la concurrence. Sinon, ça ne donnera rien. »

L’âge médian des grandes entreprises canadiennes est une donnée frappante, mais en quoi est-ce une mesure de l’état de la concurrence ?

Mesurer la concurrence est difficile, et la recherche sur le sujet au Canada est relativement peu développée. Mais les données qui existent montrent que les Canadiens lancent de moins en moins d’entreprises et que les industries se consolident de plus en plus. Par exemple, depuis 2008, le nombre de sociétés cotées à la Bourse de Toronto qui ne sont pas dans l’industrie financière a diminué de 40 %, tandis que celles qui restent ont grossi. Tout ça pointe vers un problème de concurrence au Canada.