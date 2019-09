Urgence climatique : Trudeau ou Scheer ?

Au cours des dernières décennies, les canicules, les sécheresses, les inondations, les ouragans, les tornades et les feux de brousse et de forêt sont devenus plus fréquents et plus intenses. La calotte polaire fond à vue d’œil. Les scientifiques du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), de même que le lauréat 2018 du Nobel d’économie, William Nordhaus, ont montré que le réchauffement climatique fait peser une grave menace sur l’économie et le bien-être des nations. L’humanité est dans une course contre la montre pour contenir la hausse de la température mondiale.

En 2015, les pays membres des Nations unies ont réagi en approuvant à Paris un accord qui les engage à réaliser des objectifs précis de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre (GES) pour 2030, de façon à maintenir l’augmentation de la température mondiale « bien en dessous de 2 °C » d’ici la fin du siècle.

Malheureusement, les contributions annoncées par les pays jusqu’à présent sont insuffisantes. Les scientifiques ont calculé que, même si tous les pays atteignaient les objectifs qu’ils se sont fixés, un écart d’au moins 13 milliards de tonnes subsisterait entre le niveau actuellement prévu des émissions mondiales de GES et le niveau requis pour limiter l’augmentation de la température à la borne supérieure de 2 °C. La projection la plus optimiste est que les émissions mondiales auront baissé à 53 milliards de tonnes de GES en 2030, alors qu’il ne faudrait pas dépasser 40 milliards. Le GIEC en déduit que la planète est en état d’urgence climatique. Il supplie les pays d’accroître dès 2020 les réductions prévues pour 2030.

Quel engagement le Canada a-t-il pris ? Il a promis qu’en 2030 ses émissions totales de GES se situeront 30 % en dessous de leur niveau de 2005.

Comme l’indique le tableau, cela signifie qu’elles devraient être réduites de 219 mégatonnes. Elles passeraient de 730 mégatonnes en 2005 à 511 millions en 2030. Or, à mi-parcours en 2017, les émissions du Canada n’avaient diminué qu’à 716 mégatonnes. Le pays n’était donc parvenu à retrancher que 14 mégatonnes sur la réduction totale de 219 mégatonnes promise pour 2030. Il lui reste ainsi une énorme quantité de 205 mégatonnes d’émissions à éliminer en seulement 13 ans, de 2017 à 2030.

Pourquoi sommes-nous en retard ? Essentiellement parce que les émissions de GES de l’Alberta et de la Saskatchewan ont augmenté de 52 mégatonnes de 2005 à 2017, plutôt que de commencer à diminuer en conformité avec l’engagement national. On peut constater au tableau que la contre-performance des deux provinces pétrolières a annulé 80 % de la baisse collective de 66 mégatonnes, bien alignée sur l’objectif fixé pour 2030, qu’ont réalisée pendant ce temps les huit autres provinces. D’où la modeste réduction nette de 14 mégatonnes pour l’ensemble du Canada de 2005 à 2017.

La stratégie de redressement du gouvernement Trudeau repose jusqu’ici sur trois volets. Premièrement, il a institué une taxe carbone nationale qui vise à décourager la consommation d’énergies fossiles et dont le produit sera presque entièrement remis en compensation aux contribuables. Deuxièmement, il a établi des normes relatives aux carburants propres et favorisé l’efficacité énergétique des bâtiments, la fermeture des centrales au charbon, l’usage accru du transport en commun et le développement des technologies propres. Troisièmement, il a ouvert l’accès du pétrole albertain aux marchés asiatiques en achetant le pipeline Trans Mountain et en acceptant de tripler sa capacité. En contrepartie, il lui sera possible d’utiliser son levier de propriétaire du pipeline pour freiner l’expansion des GES émis par la production du pétrole.

L’opposition conservatrice dirigée par Andrew Scheer, de son côté, ne nie pas l’importance du défi climatique. Mais voilà : elle ne mise que sur des mesures encourageant les technologies vertes, déjà en voie d’être appliquées pour la plupart. Elle est fermement opposée à la taxation du carbone et à toute limitation de la production du pétrole bitumineux dans l’ouest du Canada.

Il est loin d’être certain que la stratégie actuelle du gouvernement Trudeau, malgré ses intentions louables, permette au Canada de remplir sa promesse de réduire de 30 % ses émissions de GES de 2005 à 2030. Elle fait cependant avancer le pays dans la bonne direction. À l’inverse, la stratégie des conservateurs d’Andrew Scheer est manifestement insuffisante. Elle nous ferait malheureusement reculer.