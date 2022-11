Vention : Robots sur mesure

Vention Automatisation des chaînes de production Croissance 964 % Chiffre d’affaires entre 10 et 25 millions Employés 273 Siège social Montréal

L es robots en prêt-à-monter, c’est le quotidien pour Vention, un distributeur d’automates industriels. Sa plateforme permet d’automatiser une chaîne de montage à partir d’une liste de 1 000 composants, tous compatibles, un peu comme des pièces Lego. « Notre logiciel crée le jumeau numérique et le prix s’affiche à mesure qu’il le conçoit. Les machines sont livrées en kit avec le manuel d’assemblage », dit Étienne Lacroix, ingénieur de 39 ans et PDG.

Fondée en 2016, Vention compte 3 000 clients — 95 % sont des entreprises étrangères, comme Tesla, General Motors et Harley-Davidson, mais il y a aussi des québécoises, telles Cascades et Bombardier. Le gros de sa clientèle est cependant constitué de PME qui en sont souvent à leur premier robot pour coller, percer, ébavurer, palettiser, assembler des boîtes.

Financée à hauteur de 150 millions de dollars américains par des investisseurs aussi réputés que Bain à Boston, Georgian à Toronto et White Star Capital à Montréal, Vention a quadruplé la taille de son centre de distribution de Montréal et ouvert deux antennes, à Berlin et à Boston.

Dans un marché mondial de 180 milliards de dollars dominé par l’américaine Rockwell Automation et l’allemande Siemens, et qui devrait doubler d’ici 2030 sous l’effet de la pénurie de main-d’œuvre, Vention profite de son avantage : celui d’automatiser l’automatisation. « Grâce à nos procédés, déployer une ligne de robots se compte en jours plutôt qu’en mois, et à une fraction du prix des solutions traditionnelles. Nous avons cinq ans d’avance sur tout le monde. »

Cet article a été publié dans le numéro de janvier-février 2023 de L’actualité, sous le titre « Leaders de la croissance 2022 ».