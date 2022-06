Vive Hydro-Québec libre !

En 2021, Hydro-Québec disposait d’une puissance totale de 48 300 mégawatts (MW) pour satisfaire sa clientèle québécoise et honorer ses contrats à long terme avec les réseaux voisins. L’énergie provenait de ses propres centrales, mais aussi de nombreuses petites et de parcs éoliens indépendants, ainsi que des chutes Churchill, au Labrador. En 2019, elle jugeait que cette capacité de production lui aurait permis de livrer jusqu’à 40 térawattheures (TWh) — 40 milliards de kilowattheures — d’énergie de plus que la quantité qu’elle avait fournie à ses clients réguliers.

De la capacité en excédent, il en faut pour parer aux aléas de la conjoncture économique et de la météo, de même que pour pallier les délais de mise en place des nouveaux aménagements. Néanmoins, le surplus énergétique de 40 TWh en 2019 était vraiment considérable.

Il avait deux sources. D’une part, Hydro-Québec a construit 13 nouvelles centrales hydroélectriques depuis 2002, comme celles sur les rivières Sainte-Marguerite (882 MW) et La Romaine (1 305 MW), sur la Côte-Nord, ou encore celles sur l’Eastmain (1 248 MW), à la Baie-James. D’autre part, l’entreprise a signé plus d’une centaine de contrats d’achat avec les promoteurs indépendants de petites centrales et de parcs éoliens. Des centrales comme celles de Tracy et de Gentilly ont été fermées, mais au net, la puissance totale à la disposition d’Hydro-Québec était 27 % plus élevée en 2021 qu’en 2002.

La cause principale de cet emballement de l’offre d’énergie au profit des promoteurs privés est l’ingérence politique. À partir de 2003, le gouvernement du Québec a relancé le développement de petites centrales et de parcs éoliens privés malgré la vive critique formulée par la commission d’enquête Doyon en 1997. Il a obligé par décret Hydro-Québec à acheter la quasi-totalité de l’énergie produite par ces indépendants.

Il ne faudrait surtout pas oublier la dure leçon apprise des années où Hydro-Québec a servi d’outil politique pour acheter des votes régionaux à un coût exorbitant.

Or, Hydro-Québec n’en avait pas besoin, et elle lui a coûté très cher. Depuis 15 ans, l’entreprise a été forcée d’acheter cette énergie excédentaire au coût cumulatif de plus de 11 milliards de dollars. Il y a eu deux conséquences. Premièrement, une partie de la facture a été refilée aux consommateurs d’électricité. La Régie de l’énergie a permis d’augmenter les tarifs de 9 % de 2012 à 2015. Deuxièmement, bien qu’Hydro-Québec ait tout fait pour utiliser son surplus d’énergie en répondant aux besoins de court terme des réseaux voisins, ses meilleurs efforts ont été insuffisants. En 2021, par exemple, le volume d’environ 30 TWh d’énergie à court terme qu’elle a exporté n’a pu absorber complètement son surplus disponible de 40 TWh. Elle a dû payer environ un milliard de dollars pour acheter les 10 TWh non écoulés.

Qui plus est, il n’existait aucune preuve que l’énergie de petites centrales ou de parcs éoliens apportait un gain écologique plus important que l’énergie hydro-québécoise ou un gain quelconque en développement économique régional à long terme.

Cette ingérence politique a mis les dirigeants d’Hydro-Québec dans tous leurs états. En 2013, le PDG Thierry Vandal a poliment, mais fermement, déploré en public les surplus énergétiques coûteux causés par les décrets ministériels répétés qui l’obligeaient à acheter l’énergie des indépendants. Ces décrets, a-t-il affirmé, n’ont « rien à voir avec la planification des besoins d’Hydro-Québec ».

Fort heureusement, les perspectives sont meilleures pour l’avenir, car Hydro-Québec prévoit maintenant que son surplus d’énergie sera absorbé vers 2026. La moitié résultera des contrats à long terme avec les États de New York et du Massachusetts, s’ils se concrétisent ; l’autre moitié, de la croissance naturelle de l’économie et de son électrification progressive, si elles font augmenter suffisamment la demande d’électricité au Québec.

De plus, une bonne nouvelle est apparue juste au bon moment : en incluant le coût de leur intégration au réseau hydroélectrique, on calcule que les éoliennes sont désormais capables de produire de l’énergie au coût total de 8 cents le kilowattheure, contre 13 cents il y a 10 ans. L’expansion future de la puissance disponible d’Hydro-Québec va donc pouvoir compter sur de nouvelles éoliennes rentables.

Mais il ne faudrait surtout pas oublier la dure leçon apprise des années où Hydro-Québec a servi d’outil politique au parti au pouvoir pour acheter des votes régionaux à un coût exorbitant. Il incombera toujours au gouvernement de définir la politique énergétique. Cependant, il faut laisser aux ingénieurs d’Hydro-Québec le soin de choisir les moyens les plus efficaces de la réaliser. Québec doit continuer à appuyer les régions, mais avec de meilleurs moyens qu’une tapisserie politique de moulins à vent. Chacun son métier.

Cette chronique a été publiée dans le numéro de juillet 2022 de L’actualité.