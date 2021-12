Xela Conseil CPA : complice de votre croissance

La firme Xela Conseil CPA est née de la volonté de son créateur de mieux accompagner les PME dans leur évolution. « Au fil de ma carrière, je me suis rendu compte que pour réellement aider une entreprise à croître, il fallait déployer une vaste palette de méthodes de travail et les utiliser de manière optimale », affirme Alexandre Bertrand.

L’entreprise qu’il a mise sur pied en 2019 n’a ainsi rien de traditionnel. Oubliez l’image du comptable croulant sous la paperasse. Son équipe et lui adoptent plutôt une approche personnalisée, misant sur les nouvelles technologies afin de simplifier et d’optimiser les tâches et les processus comptables, financiers et administratifs.

Au fil de la croissance

Alors que les grandes entreprises peuvent se permettre l’embauche d’un comptable à temps plein pour veiller à leurs finances, ce n’est pas toujours possible ou pertinent pour les plus petites structures. Xela Conseil CPA propose un service sur-mesure adapté aux réalités de ces PME. « Qu’une entreprise soit en pleine croissance est en soi une très bonne chose, mais cette étape comporte plusieurs pièges, explique Alexandre Bertrand. Parmi eux, le manque de liquidités, un problème qui n’est pas à prendre à la légère. Pour appuyer les entreprises dans cette situation, nous accompagnons par exemple leurs dirigeants dans l’analyse, la gestion et la stratégie financières, ainsi que dans la recherche et l’obtention de financement et de subventions. Le but : simplifier le processus et leur permettre de rester concentrés sur la gestion de leurs opérations. »

Xela Conseil CPA devient en quelque sorte le bras droit de l’entreprise en lui permettant de brosser un portrait financier clair et complet ainsi que d’établir des prévisions et des stratégies solides. « Croître et être appelé à se repositionner, ça peut aller très vite et ça coûte cher, soutient M. Bertrand. Notre accompagnement rassure non seulement les entrepreneurs, mais également les créanciers, les investisseurs et les cabinets comptables, qui peuvent ainsi réduire leur risque en basant leurs analyses sur des données de qualité. En fin de compte, cela permet aux entrepreneurs d’atteindre leurs objectifs. »

Une approche à 360o

Xela Conseil CPA peut ainsi devenir le complice de vos affaires en ce qui concerne la mise à niveau de la comptabilité, le suivi de situation financière, l’établissement de budget et de prévisions, la création de tableaux de bord et d’indicateurs de performance, la recherche de financement et de subventions, et encore davantage.

« Quand une entreprise est devenue tellement grande qu’il est dorénavant pertinent pour elle d’engager quelqu’un à temps plein pour s’occuper de tous ces aspects, c’est signe qu’on a vraiment accompli notre mission! » conclut Alexandre Bertrand.

