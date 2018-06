10 entreprises à la conquête de l’espace

1. SpaceX

On a beaucoup parlé de l’entreprise d’Elon Musk lorsqu’elle a lancé une Tesla dans l’espace en février dernier. Mais l’excentrique entrepreneur a un objectif beaucoup plus ambitieux : partir à la conquête de Mars. Il espère envoyer des humains sur la planète rouge en 2024.

2. Virgin Galactic

Vous cherchez une destination de vacances exotique ? Moyennant 250 000 dollars américains, l’entreprise de Richard Branson propose de passer quelques minutes en apesanteur dans l’espace à bord d’une navette spatiale. Malgré le prix astronomique, 700 personnes auraient déjà réservé leur place (dont Tom Hanks et Katy Perry). Le premier vol est prévu d’ici la fin de l’année.

3. Blue Origin

La société de Jeff Bezos, fondateur d’Amazon, veut aussi emmener des plaisanciers en orbite. La fusée coiffée d’une capsule, New Shepard, a atteint l’espace lors d’un vol à 107 km d’altitude le 29 avril dernier. Blue Origin espère commencer à offrir ses croisières spatiales dans les prochains mois. Les prix n’ont toutefois pas encore été annoncés.

4. Planetary Resources

Cette entreprise américaine veut rendre les voyages dans l’espace plus viables en construisant des « stations-services spatiales » sur des astéroïdes. C’est que l’eau que ceux-ci renferment pourrait être transformée en carburant. Il serait ainsi possible pour les navettes de faire le plein durant leur voyage.

5. PTScientists

L’année 2019 marquera le 50e anniversaire de l’alunissage de la mission Apollo 11. Pour commémorer l’événement, la société d’exploration spatiale allemande PTScientists veut retourner sur la Lune. Il s’agira du premier voyage lunaire privé.

6. Boeing

La compagnie aéronautique a signé un contrat avec la NASA (qu’elle partage avec SpaceX) afin de construire des « taxis de l’espace», qui serviront à conduire les astronautes jusqu’à la Station spatiale internationale. Depuis 2011, la NASA doit utiliser la navette russe Soyouz pour les transporter, ce qui coûte cher ; les coûts sont estimés à 76,3 millions de dollars américains par astronaute pour l’année 2017.

7. Facebook

Le populaire réseau social veut fournir un accès Internet à haut débit partout sur la planète en envoyant des satellites dans l’espace. Ce projet est longtemps resté secret, mais une offre d’emploi pour un « chef de produit extraterrestre » a mis la puce à l’oreille des journalistes.

8. Roscosmos

L’entreprise d’État russe souhaite déployer un réseau Internet planétaire à l’aide de satellites similaires à ceux de Facebook. Elle collabore aussi avec l’Agence spatiale européenne dans une mission pour étudier Mars au moyen de divers engins d’exploration.

9. OneSpace

Le 17 mai dernier, OneSpace devenait la première société privée chinoise à effectuer un lancement de fusée. Bien que sa navette soit beaucoup moins puissante que celle de SpaceX, l’entreprise espère proposer des vols habités d’ici 2025.

10. Planete

Cette entreprise américaine spécialisée en imagerie terrestre photographie la planète afin de rendre visibles les transformations qui y ont cours. Elle utilise 200 satellites qui prennent 1,4 million de clichés quotidiennement.