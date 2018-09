Le CV : Xi Jinping 

2012

Prend la tête du Parti communiste chinois. C’est la première fois que la Chine est dirigée par quelqu’un né après la révolution de 1949. Dès son arrivée au pouvoir, il lance une vaste campagne de lutte contre la corruption.

« Nous devons maintenir la lutte à la fois contre les tigres et les mouches, enquêter avec vigueur sur les cas de violation de la loi par des hauts dirigeants du Parti et en finir une fois pour toutes avec les tendances malsaines et les problèmes de corruption qui se trouvent un peu partout. »