Ailleurs dans le monde, la cloche a déjà sonné

Enseignement à distance, création de petits groupes, reports d’examens, augmentation de la fréquence du lavage des mains : d’un pays à l’autre, les modalités de retour en classe se suivent mais ne se ressemblent pas.



Alors que 1,4 milliard d’élèves et d’étudiants devront à un moment ou un autre retourner s’asseoir sur les bancs d’école, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et la Commission européenne ont récemment publié leurs listes de critères à respecter avant de songer à une reprise des activités. À l’instar du déconfinement général, l’enseignement en personne n’échappe pas à deux grands principes directeurs : l’application cruciale de mesures de prévention et le caractère progressif de la reprise.

Le Canada pourrait-il s’en inspirer?

Le Danemark : premier à rentrer

Premier pays d’Europe à renvoyer ses élèves sur les bancs d’école, le Danemark a rouvert ses institutions d’enseignement le 15 avril, en commençant par accueillir environ la moitié des jeunes de 11 ans et moins.

Ouverture des services de garde le 15 avril.

Reprise graduelle des cours pour les élèves du primaire du 15 au 20 avril.

Reprise des cours pour les élèves du secondaire le 10 mai.

Les salles de classe ont été réaménagées pour respecter une distance de deux mètres entre chaque pupitre, les espaces communs (gymnase, bibliothèque, cafétéria…) sont maintenant dédiés à l’enseignement et les récréations se déroulent en petits groupes. Les enfants sont de plus invités à se laver les mains environ une fois toutes les heures, tandis que les arrivées et les départs sont échelonnés sur une plus longue période qu’avant et doivent si possible se dérouler à l’extérieur.

La Norvège : en classe avant les vacances

Après son refus d’entériner, à la fin mars, la recommandation de l’Institut norvégien de la santé publique, qui prônait un retour en classe dès le lendemain du congé pascal, la première ministre Erna Soldberg souhaite maintenant que tous les élèves puissent progressivement reprendre les cours avant les vacances estivales.

Réouverture des services de garde à partir du 20 avril.

Reprise des cours pour les élèves de l’école primaire à partir du 27 avril.

Reprise très graduelle pour les élèves de l’école secondaire à partir du 27 avril, avec priorité accordée à certains élèves de 2 e et 3 e années.

Les collèges et universités pourraient de leur côté bientôt accueillir les étudiants en fin de programme et ceux qui ont besoin de matériel sur les campus. Des mesures sanitaires seront mises en place pour assurer la sécurité des élèves et du personnel, tandis que les enfants à risque ou habitant avec des personnes à risque pourront poursuivre leurs cours à distance.

L’Allemagne : les examens d’abord

À la suite de pourparlers avec les Länder (l’équivalent des provinces), qui disposent de vastes pouvoirs en éducation, la chancelière Angela Merkel a consenti à ce que les cours reprennent graduellement dès le début du mois de mai, avec une priorité accordée aux élèves qui doivent passer des examens et à ceux qui sont en dernière année du primaire.

Reprise progressive des cours à partir du 4 mai, selon les modalités devant être déterminées par les Länder.

Fermeture des services de garde jusqu’à l’automne.

Mise en place de mesures de sécurité, notamment dans les autobus scolaires, dans les classes et lors des récréations, et port du masque obligatoire envisagé.

Les Länder devant chacun préparer leur plan de retour en classe, les dispositions pourraient varier d’un Land à l’autre. La chancelière allemande a toutefois assuré, en conférence de presse, que des mesures de sécurité seraient mises en place partout. Le GEW (Syndicat de l’enseignement et des sciences), le plus grand syndicat d’enseignants au pays, doute cependant du réalisme de l’application des mesures évoquées. Dans une entrevue accordée à l’hebdomadaire Der Spiegel et reprise par le Guardian, un de ses représentants affirme que le nombre de professeurs n’est pas suffisant pour maintenir des classes de 15 étudiants et moins, les salles de classe sont trop exiguës pour permettre la distance de deux mètres entre les pupitres, tandis que le respect des règles de distanciation physique par de jeunes enfants relève de l’utopie.

La France : retour en mai en petits groupes

Le président Emmanuel Macron a annoncé la réouverture progressive des services de garde et des établissements d’enseignement à compter du lundi 11 mai. Les modalités du retour à l’école ont été précisées mardi dernier devant l’Assemblée Nationale par Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation nationale.

Rentrée du préscolaire et du primaire, de même que des élèves appartenant à des classes de moins de 15 élèves en milieu rural le 11 mai.

Réouverture des collèges, à commencer par les classes de 6 e et de 3 e , et des lycées à compter du 18 mai.

Retour en classes pour le reste de la population étudiante le 25 mai.

En plus du nombre maximal d’élèves par classe qui a été fixé à 15, diverses mesures sanitaires sont évoquées, dont le port du masque et le passage d’un test sérologique pour les élèves et le personnel.