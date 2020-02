Brexit : les visages d’un pays divisé 

Même si elle voit bien que certaines franges du mouvement sont plus à droite, elle refuse l’étiquette anti-immigration souvent accolée au Brexit. « Les immigrés ont aidé à bâtir notre pays. Quand on prend le temps de parler aux gens qui ont voté pour le Brexit, on voit qu’ils veulent simplement une vie meilleure. Dans tous les cas, le plus dur est à venir : le processus de guérison de notre société. Il faut qu’on aille de l’avant. »

Tandis qu’elle affirme se situer à l’extrême gauche du spectre politique, Louise espère que la réalisation du Brexit permettra à la société britannique de rediriger son budget vers l’éducation et la santé. Jusqu’à présent, le pays a dépensé plus de 6,3 milliards de livres sterling, soit 11 milliards de dollars canadiens, dans le processus du Brexit depuis 2016.

Celle qui étudie présentement la politique, la psychologie et la littérature anglaise avoue que la possibilité d’un Brexit dur, où le Royaume-Uni quitterait totalement l’union douanière et le marché unique de l’Union européenne avec de potentielles conséquences financières à court terme, n’est pas celui dont elle aurait rêvé. « J’aurais préféré un Brexit en douceur, où nous serions restés plus alignés avec l’Union européenne, mais je crois qu’il est important dans tous les cas que le processus aille jusqu’au bout, affirme-t-elle. Ma circonscription a voté pour quitter l’UE à 67 %. Respecter le résultat du vote est plus important que tout. »

Avec ses cheveux platine et l’énergie de sa jeunesse, on la remarque au premier coup d’oeil au coeur de la foule réunie à Parliament Square en ce 31 janvier 2020. Ses opinions politiques ont de quoi surprendre.

Wendyl, 47 ans, inapte au travail

« Je suis en colère face aux mensonges

et à la désinformation. »

« Honnêtement, j’ai même pensé au suicide », confie Wendyl en repensant au vote fatidique du 23 juin 2016. Si les pensées noires se sont depuis dissipées, la colère l’habite toujours, plus de trois ans après le référendum. « Je suis en colère face aux mensonges et à la désinformation qui ont été déversés par des pseudo-politiciens sur des gens ostracisés et défavorisés, qui de leur côté, ne sont pas capables de faire de recherche pour vérifier les faits », lâche Wendyl avec aplomb.

Se définissant comme une personne non binaire, Wendyl dit craindre le climat toxique qui a émergé du débat sur le Brexit et ouvert la porte à une plus grande intolérance. « Nigel Farage n’a jamais caché son dédain pour les personnes queer et ses partisans n’aiment pas les musulmans, les étrangers en général, et la différence en particulier », martèle Wendyl en faisant référence au fondateur du Parti pour l’indépendance du Royaume-Uni et figure de proue de la droite britannique.

La fermeté de Wendyl face aux discours violents de certains partisans du Brexit lui vient de son père. Juif, il faisait partie des manifestants qui ont réussi à empêcher la tenue d’un défilé des partisans de la British Union of Fascists sur Cable Street en 1936. « Nous avons toujours eu un problème avec le fascisme en Angleterre, même si personne ne semble s’en souvenir. C’est peut-être à cause des coupes répétitives des récents gouvernements conservateurs en éducation. Je déteste les termes nationalisme et populisme, car pour moi, ce sont des euphémismes pour parler de fascisme.»

Pour Wendyl, qui se souvient de l’histoire de son pays, marqué par la guerre et la pauvreté, quitter le navire européen c’est se détourner d’un héritage de prospérité et de paix. « Au moins, je peux continuer de vivre dans une ville multiculturelle, ouverte et où je peux apprendre des gens différents de moi », affirme Wendyl, le regard dirigé vers Downing Street, le lieu de résidence du premier ministre britannique.